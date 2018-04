Nastartujte své tělo a zhubněte v týdenním detoxikačním programu

Osmatřicetiletá Kamila Cimoradská je sportovně naladěný člověk, a přesto není úplně spokojená se svou váhou. Důvodů, proč se jí nedaří zhubnout, může být více, podstatnou roli však hraje věk a s ním i metabolismus.

"Původně jsem chtěla především zhubnout, ale ukázalo se, že je zapotřebí ze všeho nejdříve nahodit správně metabolismus," říká Kamila a dodává: "Když se dám do té správné rovnováhy, lépe se mi budou shazovat kila."

Potřebovala jsem dodat energii

Šedesátiletá Sabina Jurenková se po zimě cítila unavená, bez nálady a trpěla nespavostí. Její jídelníček nebyl zrovna nejzdravější. A proto se rozhodla vyzkoušet týdenní očistnou kúru, která by měla pomoci odvést nahromaděnou vodu a toxiny z těla ven.

5 důvodů, proč detoxikovat: 1. Pročištění organismu po zimě

2. Zlepšení fyzické i psychické kondice

3. Odvodnění a odstranění nahromaděných toxinů z těla ven

4. Nastartování metabolismu s přihlédnutím na následný redukční režim

5. Snadnější přechod na zdravější způsob stravování

"Od detoxikace očekávám hlavně zlepšení stravovacích návyků, že budu mít chuť se hýbat a také budu celou noc spát, aniž bych se budila," vysvětluje své důvody Sabina.

Pitný režim je základ každé detoxikace

Pitný režim při detoxikaci se určuje podle tělesné váhy člověka. Na 10 kilogramů je třeba vypít 40 decilitrů, to znamená, že například při váze 60 kilogramů byste do sebe měla dostat minimálně 2,4 litru tekutin.

Mezi ideální nápoje patří neperlivá voda se šťávou z citronu, 100% ovocné a zeleninové džusy bez přidaného cukru naředěné vodou 1:1, neslazené ovocné a bylinné čaje.

Existují i detoxikační čaje obsahující například přesličku nebo kopřivy. Co se opravdu k očistné kúře nehodí, jsou slazené a perlivé nápoje a samozřejmě alkohol.

Nebuďte o hladu!

Detoxikační program není hladovka. Málokdo si dnes může dovolit zůstat týden doma, pít jen vodu a nemuset vůbec nic dělat.

Tip: Tekutiny pijte průběžně během dne, více než 300 ml naráz může mít negativní vliv na funkci ledvin. Do šesti hodin večer byste měla vypít tři čtvrtiny tekutin, lépe se vám bude usínat a ze spánku vás nic nebude rušit.

Tím, že nepřijímáte žádnou energii, nemůžete ji ani vydávat. Pokud na takový režim nejste zvyklá, mohlo by to mít na váš organismus negativní vliv. Proto se raději zaměřte na to, co jíte, jak často to jíte a v jakém prostředí se při tom nacházíte.

Dopřejte si třikrát denně větší porci jídla odpovídající dvou dlaním vašich rukou a dvakrát denně o něco menší porci. Nezůstávejte přes den o hladu déle než 3 hodiny a v noci maximálně 10 hodin.

Pointou detoxikace je nepřijímat další škodlivé látky ze stravy do těla. Tedy nejíst potraviny vyrobené z bílé mouky a z rafinovaného bílého cukru. Vyhýbat se konzervačním látkám a raději si dopřát čerstvé a lokální suroviny. Nejíst nic tučného, smaženého a příliš slaného a kořeněného.

Když se to vezme do detailu, detoxikační jídelníček je ukázkou zdravého způsobu stravování. Neměla by v něm chybět třikrát denně zelenina čerstvá nebo připravená na páře, grilu či dušením v kombinaci s kvalitním rostlinným olejem.

Důležitou součástí je i ovoce, v dopoledních hodinách si jej dopřejte sladší a v odpoledních zase spíše méně sladké. Nezapomínejte ani na cereálie, luštěniny, ořechy, semínka, libové maso a ryby, vejce a mléčné výrobky.

Tip: Podívejte se na Glykemický index potravin. Ty, které budou mít své místo v tabulce pod 50 bodů, se pozvolna v organismu vstřebávají a udržují hladinu cukru v krvi v rovnováze.

Omezte však mléko jako takové a nahraďte jej raději rýžovým či sojovým mlékem.

Ukázkový jídelníček, jenž byl připraven pro Kamilu a Sabinu, si budete moci prohlédnout v dalším článku, který vyjde v úterý 26.4.

Relaxujte na vzduchu a regenerujte masáží

Ideálním způsobem, jak relaxovat a zároveň se hýbat, je procházka na čerstvém vzduchu.

Nejen při očistné kúře byste měla nachodit alespoň 3 kilometry denně. Účinná je i práce na zahradě, jízda na kole, bruslích nebo nordic walking. Vyzkoušejte i plavání nebo relaxační cvičení využívané nejen v tradiční čínské medicíně, čchi-kung a tai-chi, které vyzkoušela Sabina na vlastní kůži. Regenerace je během detoxikace také důležitá.

Pokud jste doteď neměla čas sama na sebe, dopřejte si alespoň během očistné kúry oddech. Stres pomáhá hromadit toxiny v těle a jako protilék působí například celostní reflexní masáž.

Detoxikační náplasti pro klidný spánek

Spánek pomáhá tělu regenerovat. Proto se mu nebraňte a choďte raději spát už se slepicemi. Abyste se dostala do postele mezi 22. a 23. hodinou, vyzkoušejte jako Kamila se Sabinou detoxikační náplasti. Obsahují byliny, které působením na reflexní body chodidel odebírají kovy z těla ven.

Aby účinek byl adekvátní vůči ceně, je zapotřebí je aplikovat nejméně na 7 hodin, a to po dobu minimálně jednoho týdne, kuřáci a lidé se zdravotními problémy by jej měli užívat alespoň měsíc. To, že náplasti fungují, poznáte podle toho, že jsou ráno černé a postupně během kúry zešednou. Navíc mají hřejivý účinek a ačkoliv příliš nevoní, od nohou je už tolik neucítíte.

To, zda se Kamile a Sabině povedlo dodržet detoxikační program, jak se při něm a po něm obě ženy cítily, se dozvíte v dalším článku, který vyjde příští týden.