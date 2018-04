Nastala jablečná sezóna, ochutnejte sladké dezerty

JABLKOVÝ POHÁR SE SUŠENKAMI A JOGURTEM

Pro 4 osoby

Příprava: asi 40 minut

* 100 g krupicového cukru * 50 g lískových oříšků * 1 lžíce oleje * 200 g sušenek, kakaových, karamelových nebo oříškových * 200 ml sherry * 4 lžíce calvadosu * 4 velká jablka * 1 vanilkový cukr + trocha cukru krupice dle chuti jablek * šťáva z 1 citronu * 400-500 ml řeckého jogurtu * špetka skořice

1. Cukr rozpustíme v pánvi na světlý karamel, vmícháme posekané lískové oříšky a vlijeme jej na olejem potřený alobal. Ztuhlou hmotu rozdrtíme.

2. Sušenky dáme do mikrotenového sáčku a pomocí válečku rozmačkáme. Oloupaná jablka nakrájíme na kostičky a promícháme s citronovou šťávou a vanilkovým cukrem. Na mírném ohni je podusíme doměkka. Podle chuti přisladíme cukrem a necháme vychladnout.

3. Do sklenic rozdělíme na dno polovinu sušenek, zakapeme polovinou sherry a calvadosu, posypeme částí karamelových oříšků, na ně rozdělíme polovinu dušených jablek a jogurtu. Takto opakovaně navrstvíme zbylé suroviny, končíme jogurtem a povrch poprášíme skořicí a dáme vychladit.

Tip

V dětské verzi vynechejte alkohol a sušenky zakapejte jablečnou šťávou nebo šťávou z kompotu.

JABLKOVÝ KOLÁČ SE SKOŘICÍ

Na formu o průměru 24-26 cm

Příprava: 20 minut + pečení 40 minut

* 1 kg jablek * šťáva z 1/2 citronu * máslo a hrubá mouka na vymazání formy * 3 vejce * 1 hrnek přírodního cukru * 1 vanilkový cukr * 2 hrnky polohrubé mouky * 1 kypřicí prášek do pečiva * 1 kelímek smetany na šlehání * 1 lžička mleté skořice * 1/2 lžičky mletého hřebíčku * hrst rozinek * 1 lžíce moučkového cukru se špetkou vanilky na poprášení, dvě lžíce mandlových lupínků

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Jablka oloupeme, vypíchneme jádřince, nakrájíme je na kolečka asi půl centimetru silná a promícháme s citronovou šťávou.

2. Vejce utřeme nebo vyšleháme s oběma cukry do pěny, přidáme prosátou mouku s kypřicím práškem, skořici, hřebíček, šlehačku a promícháme. Nakonec vmícháme propláchnuté rozinky a těsto rozetřeme do vymazané a vysypané koláčové formy.

3. Část jablek zatlačíme rovnoměrně do těsta a povrch těsta poklademe kolem dokola našikmo plátky jablek tak, aby se překrývaly. Pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut.

4. Koláč necháme vychladnout na mřížce a před podáváním poprášíme moučkovým cukrem s vanilkou a mandlovými lupínky.

JABLEČNÉ ŽELÉ S ROZMARÝNEM

Asi na 1 želé

Příprava: 25 minut + doba na vylisování šťávy

* 1 kg jablek * 400 ml suchého bílého vína * 1 balíček (20 g) Gelfixu Classic * 900 g cukru krupice * 1 větší snítka rozmarýnu

1. Jablka omyjeme, rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a v odšťavovači z nich vylisujeme šťávu. Z 1 kg jablek by mělo být asi 400 ml šťávy. Šťávu a víno vlijeme do nerezového hrnce, gelfix promícháme se dvěma lžícemi cukru a vmícháme do šťávy s vínem.

2. Přivedeme za stálého míchání k varu, potom vsypeme zbylý cukr a vaříme asi 3 minuty (pořád mícháme!). Stáhneme z ohně, z povrchu sebereme pěnu, vmícháme omyté a osušené jehličky rozmarýnu a ihned plníme do připravených čistých skleniček až po okraj.

3. Uzavřeme víčky, otočíme dnem vzhůru a necháme takto minimálně 5 minut stát.

Tip

Místo vína můžete želé připravit pouze z jablečné šťávy a chuť zvýraznit limetkovou nebo citronovou šťávou, kousky čerstvého zázvoru apod.

PEČENÁ JABLKA PLNĚNÁ OŘECHOVOU NÁPLNÍ

Pro 4 osoby

Příprava: 25 minut + pečení 20-25 minut

* 8 jablek, střední velikosti * 1/2 citronu * 1 lžíce vanilkového cukru * 1 lžička mleté skořice * 50 g mandlí, oloupaných * 50 g lískových oříšků * 50 g jader vlašských ořechů * 50 g rozinek, propláchnutých * 1 lžíce marmelády, např.meruňkové nebo rybízové * 1 lžíce másla + trocha na vymazání formy

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Mandle a oříšky nasekáme nahrubo a smícháme v misce s džemem a propláchnutými rozinkami. Jablka omyjeme a seřízneme je lehce na straně stopky, aby rovně stála v zapékací misce. Vykrajovačem vypíchneme jádřince a ještě trochu dužiny okolo, ale neprořízneme je naskrz, pouze tak, aby nám vznikl otvor na náplň.

2. Vnitřek jablek pokapeme ihned citronovou šťávou a posypeme vanilkovým cukrem a skořicí. Směsí naplníme vnitřek jablíček a vložíme do ohnivzdorné misky vytřené máslem. Pečeme asi 25 minut na spodní mřížce, dokud jablka nezměknou. Ke konci pečení podlijeme troškou vody a přidáme do šťávy, která jablka pustila, lžíci másla. Podáváme teplé.

Tip

Na náplň můžete použít směs různých ořechů, výborné jsou i pistácie. Podávejte se zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem.

JABLEČNÉ PYRÉ SE SKOŘICÍ

Pro 4 osoby

Příprava: 25-30 minut

* 1 kg jablek * šťáva z 1 citronu * 1 lžička skořice * 2 cm oloupaného čerstvého zázvoru * květový med nebo cukr dle chuti

1. Jablka omyjeme, oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky a promícháme s citronovou šťávou.

2. Vložíme je do kastrolu se silným dnem, podlijeme trochou vody a chvíli podusíme do změknutí.

3. Měkká jablka stáhneme z ohně, rozmixujeme ponorným mixérem nebo je rozmačkáme šťouchadlem, podle chuti jablek osladíme medem nebo cukrem a šťávou ze zázvoru. Šťávu získáme tak, že kousek zázvoru protlačíme lisem na česnek nebo ho velmi jemně nastrouháme.

4. Pyré rozdělíme do misek, poprášíme mletou skořicí a podáváme teplé nebo po úplném vychlazení.

Tip

Pyré můžete připravit i ze syrových jablek. Oloupaná jablka nastrouhejte na jemném nerezovém nebo skleněném struhadle, přidejte citronovou šťávu, aby jablka nezhnědla, a dochuťte zbývajícími přísadami.