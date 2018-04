Našli jsme dokonalé šaty, které se hodí do práce i na večírek

Pouzdrové šaty v délce ke kolenům bezesporu patří mezi hlavní pilíře elegantního dámského šatníku a během příští sezony to bude platit dvojnásob. Jejich úspěch tkví nejen v tom, že sluší prakticky každému typu postavy a nosit je mohou ženy všech věkových kategorií, ale také v jejich variabilnosti.

Pro nadcházející měsíce si pořiďte některý z modelů podle vzoru předních návrhářů. Ti je ve svých podzimních kolekcích ukázali ve více než hojném množství. Ideální variantu představují šaty z kvalitního materiálu a v jedné barvě.

K mistrům v tvorbě dokonalých šatů patří Roland Mouret a Victoria Beckhamová. Jejich kreace symbolizují naprostou dokonalost.

"Chtěla jsem odhalit strukturované tvary stejně jako myšlenku asketické elegance," prohlásila o své poslední kolekci novopečená maminka Victoria Beckhamová.

Oba návrháři vycházejí ze stejných prvků - zeštíhlující střih zdůrazňující křivky ženského těla, svůdně cudný vzhled, jednoduché, leč o to výraznější barvy, a pohodlné látky.

Pochopitelně nejen oni nabízejí ve svých podzimních liniích skvělé šaty, které směle můžete nosit do kanceláře i na večírek či do divadla. Nyní se nemusíte převlékat. Plně postačí přezout se do vyšších podpatků, velkou kabelu vyměnit za psaníčko a proměna z denního oblečení na večerní je tak hotova během pár vteřin.

Také nákupčí předních obchodních domů s luxusní konfekcí se jednohlasně shodují na tom, že jednobarevné pouzdrové šaty budou v příštích měsících naprostým hitem.

"Tyto šaty jsou pro naše zákaznice atraktivní nejen pro svou univerzálnost, hodí se stejně dobře do práce jako na společenské události a představují skvělou investici," vysvětluje manažerka nákupu londýnského obchodního domu Selfridges.

Ruth Champanová, zastupující obchody Matches, s ní souhlasí: "Pouzdrové šaty pracují pro vás, nikoliv naopak. Bez problémů vás přenesou z kancelářského prostředí na večerní drink. Jsou okouzlující, elegantní a určené pro dospělé ženy."