Našla jsem si milenku a jsem šťastná. Ale co manžel?

V životě jsem si prožila celkem tři vážné vztahy, z čehož ten poslední skončil svatbou. Michala jsem velmi milovala. Ale asi rok po svatbě začal náš sexuální život upadat. On trávil více času v zaměstnání a navíc o víkendech začal chodit s kamarády pravidelně na kulečník. V koníčcích mu samozřejmě nebráním, jsem ráda, že si odpočine a dokáže se od práce odreagovat. Ale kvůli tomu si čím dál tím méně všímal mě.

Řekla jsem si tedy, že nebudu sedět pořád doma a čekat, až se mi manžílek vrátí. Ale protože jsem se do Brna za mužem přistěhovala a nikoho tu neznám, začala jsem si kamarádku hledat přes internetovou seznamku.

Nejdříve v rubrikách "Přátelé, dopisování, společný sport". Pak jsem ale, spíše ze zvědavosti, mrkla i na seznámení "K flirtu". Zaujalo mě, kolik bisexuálek hledá milenku. V ten okamžik jsem si začala představovat, jaký může sex dvou žen být. Mé představy mě dokonce vzrušily, což byl důvod, proč jsem na několik inzerátů z rubriky "Bisexuálka hledá ji" odpověděla.

Pak jsem v napětí očekávala odpovědi. Dostala jsem sice odpověď jen jednu, ale zato od slečny možná nejsympatičtější a nejhezčí. Jmenuje se Lenka, má delší černé vlasy a poměrně velké tetování přes bříško. To mě zaujalo. Domluvily jsme se na první schůzce v jedné vinárně. Po chvíli společného povídání jsem měla pocit, že je to mé druhé já. Řešila podobný problém s partnerem, také milovala squash a dobré jídlo a pití. Oproti mně však byla trochu dominantnější a průbojnější. Po první schůzce jsem odcházela domů sama, ale s vědomím, že se příště sejdeme u ní v bytě.

Na můj první sex se ženou snad nikdy nezapomenu. Lenčin muž byl na služební cestě a já se doma vymluvila na návštěvu kamarádky. Popíjely jsme růžové víno a jedly ovocný koláč, který Lenka kvůli mně připravila. Přitom jsme si krásně povídaly. Po chvíli se ke mně přiblížila a políbila mě. Nedokázala jsem udělat nic jiného než jí polibek oplatit. Po dlouhé předehře jsme skončily obě nahé v posteli a krásně jsme se pomilovaly. Prožívala jsem to úplně jinak než s Michalem, kde se ze soulože stávala rutina.

Milování s Lenkou mě naplňovalo, protože ona dokázala být mnohem něžnější a více naslouchala tomu, co si moje tělo žádá. Myslím si, že v erotice jsou věci, které muž nikdy nepochopí a dokáže mi je dát jenom druhá žena.

Od té doby se s Lenkou stýkáme pravidelně několikrát týdně. Někdy zajdeme posedět do restaurace, jindy jdeme sportovat, nakupovat nebo třeba do kina. Milujeme se zhruba jednou týdně, ale polibky nebo vzájemné dotyky si neodpustíme nikdy. Je mi pětadvacet a cítím se jako znovu zamilovaná a šťastná.

Ale na druhou stranu mi můj rozum říká, že bych se měla zamyslet nad tím, co dělám a co chci dělat dál. Protože i tohle je nevěra a nedovedu si představit, jak by na to Michal reagoval, kdyby věděl, že Lenka není jen výborná kamarádka. S Michalem spím už jen z povinnosti. Proto zvažuji, zda z manželství nevycouvat a nepodat žádost o rozvod. Lenka mi to sice zakazuje, protože jí tento tajný poměr vyhovuje, ale já teď cítím, že žít s mužem pro mě nemá význam.

Zároveň se ale dokážu vcítit i do role mého muže, který by byl asi velmi zklamaný. Anebo nebyl? Třeba ve svých erotických snech touží po něčem podobném. Hodně mužů si rádo představuje svoji partnerku v posteli s jinou, jak mi potvrdilo několik kamarádů. Ale samozřejmě nemohu nic sázet na to, že Michal bude také takový. Prosím, poraďte mi: jak bych měla tuto situaci vyřešit?

