Češi ročně utýrají k smrti padesát dětí, 40 tisíc zažívá nějaké násilí

Děti se mohou s násilím setkat prakticky všude, ať už je to ve škole, na ulici nebo doma. "Mluvíme o třech typech násilí na dětech: zneužívání a zanedbávání, děti v roli svědků rodičovského nebo partnerského násilí a agresivní chování dětí k dětem, neboli šikana," shrnuje Jakub Otipka, ředitel občanského sdružení Krav Maga Global, které vede s projektem Avon proti domácímu násilí kampaň Nenechte si ubližovat.

Dětem podle odborníků většinou ubližují lidé, které dobře zná. Nejčastěji rodiče, příbuzní, kamarádi ze školy nebo vychovatelé, pak také ti, které zná dítě od vidění (soused, známý rodičů). Někdy si pachatel svůj čin připravuje, a tak s dítětem postupně navazuje kontakt a získává si jeho důvěru. Podcenit rozhodně nelze ani nebezpečí hrozící od cizích lidí - podívejte se na video.

VIDEO: Nenechte si ubližovat. Násilí na dětech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co dělat pro bezpečnost dětí:

Děti v předškolním věku

Ujistěte se, že vaše děti znají vaše jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo. Učte děti, že policisté a hasiči jsou přátelé. Hrajte hru "Co, když…" a vytvořte vhodné odpovědi pro rozdílné situace, například co dělat, když se ztratí v obchodním domě. Naučte dítě vytočit 112, jakmile je dostatečně zodpovědné a může chápat, k čemu toto číslo slouží. Kromě aktuální fotografie dítěte si zajistěte i jeho otisky prstů a vzorky DNA (stačí nehty či vlasy). Nikdy nenechávejte dítě samotné v autě.

Teenager

Zvažte umístění GPS do mobilu dítěte nebo pořízení vyhledávacího náramku. Vybudujte si s dětmi důvěrný vztah, kdy vědí, že můžou kdykoliv a odkudkoliv zavolat a vy bez jediné otázky přijedete. Mluvte s nimi otevřeně a aktivně naslouchejte, včetně takových témat jako sex nebo i znásilnění. Naučte je říkat "ne". Měli byste vždy vědět s kým a kam jdou a osobně (nespoléhat na telefon) se s nimi domluvit na čase, kdy se vrátí.

Typy týrání dětí: TĚLESNÉ TÝRÁNÍ: jakékoliv formy násilí na fyzické úrovni, tedy především tělesné tresty.

jakékoliv formy násilí na fyzické úrovni, tedy především tělesné tresty. POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ: nepatřičně vystavuje dítě pohlavnímu kontaktu či sexuálnímu chování.



nepatřičně vystavuje dítě pohlavnímu kontaktu či sexuálnímu chování. PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ

ZANEDBÁVÁNÍ JAKO NEDOSTATEK PÉČE

ŠIKANA

Tvoje tělo je jen a jen tvoje

Děti musí vědět, že jejich tělo patří jen jim a mají vždycky právo odmítnout fyzický kontakt, dokonce i od blízkých lidí. Nemusí se bát říct rezolutní "ne" na vše, co je jim nepříjemné. "Mluvte s nimi otevřeně i o tom, že zejména oblast genitálií je intimní místo, žádný dospělý nemá právo se jich dotýkat, ani učitel ve škole nebo strýček. Jedinou výjimkou je lékařská prohlídka. Pokud k takovému kontaktu dojde, veďte dítě k tomu, aby se nestydělo a svěřilo se, radí Otipka.

Šikana

Především při řešení šikany svého dítěte nepodléhejte emocím. Zkuste se udržet a jednat věcně. Situaci nikdy neřešte přímo s agresorem ani s jeho rodiči, protože riskujete, že se vše obrátí proti vám a vašemu dítěti. Určitě se obraťte se na školu, v první řadě se vším, co vám váš potomek řekl, se svěřte třídnímu učiteli. Pokud mu nedůvěřujete, obraťte se na výchovného poradce nebo na školního psychologa. Zkuste být věcní a popsat co nejlépe, co jste se od svého potomka dozvěděli. Snažte se hned školu neobviňovat.

Velkým tématem se dnes stala bezpečnost dětí na internetu. Děti jsou ohroženy násilníky, které je kontaktují nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí, tedy především pomocí Facebooku a webových seznamek. Měly by si dát pozor na to, s kým sdílejí své údaje, zprávy a fotografie. Sdílení informací lze nastavit u Facebooku i u jiných služeb. Proto odborníci doporučují umístit počítač na centrální místo v domácnosti tak, aby rodiče měli přehled o tom, co dítě na internetu dělá a které stránky navštěvuje.

"Rozhodně vaše děti nestrašte, ale rozumně je seznamte s nástrahami, zvláště pokud jsou ve věku, kdy se pohybují samy po ulici," radí Jakub Otipka.