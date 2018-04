Náš nejoblíbenější mučicí nástroj: boty na vysokém podpatku

Boty na vysoké podrážce nebo přímo s podpatkem se nosily pravděpodobně už ve starém Egyptě; jejich vyvýšená podrážka chránila řezníky před smáčením nohou v krvi. Opravdové "platformy" nosili dvě stě let před naším letopočtem starořímští herci – sandály na vysokých korkových nebo dřevěných podstavcích zdůrazňovaly jejich vážnost v antických tragédiích. Až kolem roku 1500 se najednou začaly vyrábět boty s vyvýšenou patovou částí – čižmy, určené především pro muže. Podpatek neměl ani tak funkci estetickou jako spíše praktickou - pomáhal udržet nohu jezdce pevně v třmenech.

Muži pak nosili vyvýšené boty v různých podobách celá staletí. Někteří historikové připisují vynález podpatků, jak je známe dnes, géniovi Leonardovi Da Vinci. První dáma, která zpopularizovala jejich nošení mezi ženami, byla Kateřina Medicejská; panovnice drobného vzrůstu, která toužila po důstojnější výšce, a nechávala proto svým botám přidělávat nevelké podpatky.

Dnes jsou boty na vysokém podpatku poměrně shodně chápaným symbolem elegance a také snaživě prezentované sexuality. Muži je nosí už jen velmi výjimečně (načapat svého přítele na jehlách by asi většinu z nás polekalo), přijatelné jsou výhradně jako součást "kovbojských" holinek. Poslední velkou módní vlnu zaznamenaly pánské podpatky v sedmdesátých letech. Masivní podrážky i platformy však dodnes rádi nosí drsní chlapi kolem metalu a jiných alternativních "lifestylů".

Boty na podpatcích nosíme častěji, když jsme single a ať už vědomě nebo podvědomě zkoušíme být pro druhé pohlaví přitažlivější. Není tajemství, že muži považují obecně ženskou nožku v elegantním střevíci za mimořádně atraktivní.



Levné, nebo "designérské"?

Luxusní boty - obzvláště ty od známých návrhářů - stojí několikanásobně víc než ty z velkých obuvnických sítí. Zákaznice si však nepřiplácejí jenom za zvučné jméno a pocit, že si můžou dovolit "něco extra" (i když to také samozřejmě často sehrává roli). "Designérské" boty jsou drahé, protože je navrhl nadaný člověk, který je uznáván jako odborník na slovo vzatý. Tak jako platíme víc za koncert světové megastar než lokální hospodské kapely, i umělecká hodnota botiček něco stojí. Podaří-li se navíc návrhářovi udat trend pro celou sezonu, stoupne zákonitě jeho cena na trhu a na jeho visačkách začnou přibývat číslice.

Boty zakoupené v levných obchodech jsou už pak většinou jen kopiemi originálních nápadů věhlasných návrhářů. Dobrým důkazem budiž záplava mnohobarevných semišových lodiček s extravagantně vykroucenými opatky, která letos zavalila běžné levné obchody celé Evropy. Jako první s nimi však přišla Prada, už několik sezon zpátky!

Autentický model tedy dostanete jenom u zdroje kreativity, a pokud disponujete stejnou měrou štěstím i rychlostí, budete mít úlovek na noze o několik měsíců dřív než holky z každé vesnice. Na rozdíl od těchto děvčat se u vás nebude jednat o telecí podlehnutí módnímu trendu, nýbrž o dobrou investici. Kvalitní boty vydrží víc než jedno léto, a pokud opravdu vytrváte, vaše dcera je jednou vděčně zpeněží jako vzácný vintage kousek.

Designérské botky jsou zaručeně dobře promyšlené a precizně vypracované kousky, s extrémním zaměřením na detail, a nejenom, že z nich nic neodstává, netrčí a netřepí se - často jsou i nesmírně pohodlné a sedí jako ulité. Boty z limitovaných edicí budou dražší než ty, kterých je na trhu hodně, nějaké ty koruny přidá i případná ruční práce. V neposlední řade něco stojí také kvalitní suroviny, ze kterých jsou značkové boty zkonstruovány – vzácná kůže, drahé kameny, na pohled i na dotek luxusní materiály. Podrážka bývá (spíše než syntetická) také kožená. Zdá-li se vám, že rozdíly mezi masově vyráběnými a designérskými botami nemůžou být tak markantní, vydejte se do exkluzivního obuvnického butiku v laciných střevících a porovnejte přímo na místě. Budete hodně překvapená…



Jak je tedy kupovat?

Boty na podpatcích by prý ženy měly vlastnit několikery. Například na pohovor, na rande, nebo i na pohřeb. (Pokud dobře vybíráte, pořád vystačíte s jedním párem!) Podpatky zázračně zvyšují naši postavu, sebevědomí i šance získat to, co chceme. A když to náhodou nezískáme, můžeme alespoň efektně zlobně odklapat.

Podpatky se kromě výšky liší šířkou a stylem: od tenoučkých jehlových až po sloupovitá kopyta, od různě zaoblených až k platformovým; trendy se mění rychle a prudce a zejména extravagantní typy nevydrží v módě déle než dvě sezony. Před koupí se nedívejte na nohy spoluobčanek (především nebydlíte-li na Manhattanu), ale spíše do aktuálních časopisů a na klipy z posledních přehlídek.

Kupování bot na vysokém podpatku je ošemetnější než pohodlně nízkých, protože některé záludnosti se projeví až po delším chození nebo stání. Proto si dejte na čas a dopřejte si více než jenom dva ledabylé kroky k zrcadlu a zpět. Otestujte stabilitu, udělejte pár otoček a rychlejších kroků. Klenba chodidla má být úplně podepřená a okraj přední části střevíce se nemá nepříjemně zařezávat do prstů. Častým neduhem bývá sklouzávání z nohy – také na tuto nevýhodu přijdete nezřídka až po ráznějším vykročení.

I když vás můžou zlákat pěkné bílé nebo lakované podpatky, spolehněte se, že po dvou třech procházkách budou šeredně poškrábané. Podpatek by neměl být pokryt ničím, co se rádo loupá. Výhodou je, když máte představu o celkovém outfitu, který by k vašemu novému úlovku seděl. Zejména vydáte-li za střevíce "majlant", byla by škoda muset si na ladící kabelku, kabátek a kalhoty půjčovat. Nejdůležitější je však celkový pocit, který v botách máte; upřímně se soustřeďte na to, jak se v nich cítíte. Těsně před finálním rozhodnutím proveďte malý testík kvality materiálu – jemně botičku potřete a sledujte, jak se látka chová. Přecitlivělý povrch není moc vhodný na poskakování v loužích.

Na všechny tyto rady okamžitě zapomeňte, pokud kupujete botky jenom jako oživení erotických radovánek. Těch pár metrů k posteli už nějak dobelháte.



Nejslavnější návrháři bot

Christian Louboutin: nejslavnější černé lodičky s červenou podrážkou měla na sobě už snad každá celebrita.

Manolo Blahnik: geniálního španělského tvůrce proslavil populární seriál Sex ve městě.

Prada: inovativní přístup italského brandu, syté barevné kombinace a pohádková zdobnost to vyhrávají u mnoha botoholiček na plné čáře.

Jimmy Choo: značka se stala symbolem pro půvabné, nebezpečně svůdné střevíce a sandály s tenkými podpatky a mnoha oslňujícími třpytivými detaily.