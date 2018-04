Narození dítěte je pro ženy milník ve vztahu s tchyní. Začněte dobře

Že se vztah snachy a tchyně může změnit během mateřské, potvrdil průzkum internetového obchodu Proděti.cz mezi 600 českými maminkami. Ukázal, že polovině dotázaných žen se vztah k tchyni během mateřské skutečně změnil - 54 % žen se vztah k tchyni zlepšil, zbytku naopak zhoršil.

Tchyně jako kamarádka do nepohody

Nejčastějším důvodem pro zlepšení vztahů během mateřské bylo hlídání dětí, to uvedlo 30 % maminek. Dalším důvodem pro zlepšení vztahu s tchyní byl s 19 % větší respekt a se 17 % to, že tchyně maminku zastoupí, když je třeba.

"S mojí tchyní jsme se před narozením dětí nevídaly často, a upřímně, moc mi to nechybělo," říká Vlasta z Jihlavy a pokračuje: "Během mateřské se ale situace hodně změnila, protože tchyně je teď mým dobrým andělem, který mi pomůže na chvíli vypnout, když už nemůžu. Pohlídá mi děti, uvaří nebo vyžehlí prádlo, na které nemám čas."

Jiné představy o výchově

Pro zhoršení vztahů mezi snachou a tchyní během mateřské nejčastěji mluví to, že tchyně má jiné představy o tom, jak by mělo být o dítě pečováno či jak by mělo být vychováváno. Tento důvod uvedla téměř třetina oslovených maminek.

"Základní zodpovědnost za dítě má ten, kdo ho vychovává, tedy rodiče. A ti by také měli udávat hlavní tón. Nikdy ale neuškodí si vyslechnout názory druhého a nechat se jimi inspirovat," radí psycholožka Marta Boučková.

"Pokud ale chcete od babičky výpomoc, počítejte s tím, že bude používat své výchovné prvky. Obecně můžete třeba nastavit, že doma platí trochu jiná pravidla, než u babičky, abyste se vyhnula konfrontaci," radí Boučková.



Nezájem o vnoučata

Druhým nejčastějším důvodem pro zhoršení vztahů je podle průzkumu neochota tchyně podílet se na péči či výchově vnuků či vnuček. "To je svaté právo prarodičů, když se nechtějí na výchově vnuka podílet, tak nemusí. Ale pravděpodobně jim to bude časem líto a už to nepůjde vzít zpět," uvažuje psycholožka.



Pokud vaše babička žije aktivně a na vnoučata nemá čas nebo chuť, zkuste jí jednou za čas navrhnout společnou aktivitu s dítětem. "Pokud nebude chtít, rozhodně ji nenuťte. Děti jsou křehké bytosti a není dobrý nápad svěřovat je někomu, kdo by byl raději někde úplně jinde," upozorňuje Marta Boučková.



Tchyni by měl umravnit partner

Podle průzkumu je 13 % tchyní naopak přespříliš aktivních v návštěvách a v péči o potomky, což také neprospívá vztahům. "Tchyně k nám chodila pravidelně na návštěvy již před narozením syna. Potom se ale změnila doslova ve stíhačku. Bez ohlášení k nám začala chodit, ani po cestě nezavolá, zčistajasna zazvoní u dveří. Když jí okamžitě nezvednu telefon nebo neodpovím na esemesku, hned volá manželovi do práce, aby zjistil, kde jsem a co s malým dělám, že to nemůžu vzít. Takhle už to opravdu dál nejde," postěžovala si Alice z Prahy.

Jak se vypořádat s přílišným zasahování tchyně do života mladé rodiny? "V jednání s prarodiči by mělo vždy platit, že každý umravňuje své vlastní rodiče. Pokud tedy hovoříme o tchyni, měl by se do toho vložit manžel a matce vytyčit hranice. Je nedůstojné chlapa nechat svou manželku dohadovat se o takových věcech s tchyní," radí psycholožka Marta Boučková.



Trocha rozmazlování neuškodí

V průzkumu také 4 % žen vadí, jak tchyně nezná míru v nakupování hraček a dalších věcí pro děti. "Zatímco rodiče děti vychovávají, prarodiče je rozmazlují a jsou benevolentnější. Je to tak přirozené, a pokud to nepřesáhne únosnou míru, nemějte to tchyni za zlé. Časem se tam snad taky dopracujete a budete si moct užívat rozmazlování svých vnoučků," vzkazuje rodičům psycholožka.