Narovnejte se. Bez správného držení těla se kilům dolů nechce

Správné držení těla by se mělo začít vyučovat. A to povinně. Pokud by se lidé přestali zavěšovat do kyčlí a hrbit se a místo toho začali pracovat s vnitřními svaly, ušetřili bychom stovky milionů korun za lékaře a pilulky proti bolesti.

A nejde jen o to, že zakulacený člověk s nafouklým břichem nepůsobí zrovna estetickým dojmem. Používáním správných svalů se zbavíte bolesti zad, hlavy, kyčlí a podaří se vám mnohem rychleji shodit přebytečná kila. Výmluvy typu "tělo už mám zdeformované a napravit nejde" v tomto případě neplatí. Napravit jde téměř vždycky. Jen to bude stát trochu úsilí.

Přirozené pohyby se vytrácejí

Hlavní stabilizační systém člověka tvoří bránice, dno pánevní, hluboké svaly břicha a hluboké svaly zad. Tyto svaly by měly být stěžejní při držení těla, za normálních okolností chrání páteř a zajišťují její správné postavení.

Střed těla, označovaný také jako core, by měl být aktivní při všech denních činnostech. Břišní svaly by tak měly pracovat téměř neustále. Jenže u převážné většiny populace tomu tak není. Přirozené pohyby, které známe od batolat, se postupně ze života vytrácejí a místo hlubokých svalů nastupují ty vnější. Zátěž začínají přebírat nesprávné zóny, které pro ni nejsou uzpůsobeny, zbytečně se namáhají a vnitřní svaly dále ochabují.

Vyberte si sport, při kterém tělo dobře drží Kde se tělo drží dobře HEAT

Skvělá náhražka klasické procházky probíhá na páse, jehož rychlost je řízena vaším pohybem. Tělo při něm budete mít celou dobu pod kontrolou, a posílíte tak velmi dobře i vnitřní svaly. Flowin

K hodině flowinu potřebujete jednu velkou a několik malých destiček. Menší desky použijete na ruce či na nohy a třete s nimi o velkou desku. Tlak, který vyvíjíte, odpovídá váze vašeho těla, tudíž si náročnost volíte sami. Bosu

Balanční nástroj vypadá jako poloviční míč s pevnou podlážkou. Podle mnohých trenérů je tou "nejgeniálnější" pomůckou, která kdy byla vymyšlena. Při posilování pomáhá více aktivovat hluboký stabilizační systém. Méně vhodné Zumba

Program postavený na základech aerobního cvičení kombinovaného s latinskoamerickými tanci si získává stále více příznivců. Jenže pro hubnutí není úplně ideální, tepová frekvence se při zumbě zvyšuje do anaerobního pásma, a tuky se nedaří odbourat. Udržet při tak rychlých pohybech správné držení těla je navíc velmi náročné. Spinning

Celkově se při jízdě na kole velmi špatně drží tělo. Často tak vidíme ohnutá ramena a povolené břicho. Při spinningu je problém, že instruktorky nutí klientky, aby šlapaly velmi intenzivně. "Jediný efekt je, že jim rostou stehna a zadky, což většinou holky nechtějí," doplňuje trenér Martin Šťastný.

Ve většině případů se páteř v bederní části začne prohýbat směrem dopředu, protože jí to umožní nezpevněné břišní svaly a zároveň bederní vzpřimovače páteře, které jsou obecně náchylné ke zkrácení, když se neprotahují. Velmi často je také oslabeno mezilopatkové svalstvo, které pak neudrží lopatky a oblast ramene v přirozené pozici, tedy zatažené vzad a dole.

A už je na světě póza, kterou vídáme denně: ramena stočená vpředu a vyhrbení hrudní části páteře směrem dozadu. K tomu vysunutí krční páteře směrem k počítači a bolest různých částí těla na sebe nedá dlouho čekat. Nejdříve tak zkusíte pár růžových prášků a pak už si jen jdete stoupnout do fronty u obvodního lékaře.

Cviky musí být cílené

Vyhráno nemají ani "sporťáci". "Většina cviků, které se v posilovnách běžně cvičí, působí na přímý břišní sval, nikoliv na ten hluboký. A přímý břišní sval neumí dělat bříško zatažené. Žádoucí je posilovat hluboký transverzální sval – má opačně vlákna. Když se stáhnou, vznikne opasek, který udělá krásné bříško," říká specialista Diagnosticko-relaxačního studia DIRES Martin Šťastný.

Na správné držení těla byste neměli zapomenout ani při aerobních aktivitách. Pokud totiž nezapojíte svaly, které byste měli, ty nesprávné zatížíte ještě více a druhý den vás místo bříška zabolí trapézový a krční sval.

"Problém je také v tom, že trenéři často nutí své klienty, aby dali do sportu maximum, aby ze sebe dostali všechno, což rozhodně není vhodné pro hubnutí. Navíc při tom neudržíte správně tělo," doplňuje Šťastný.

Jak tedy dostat kila dolů a zatěžovat ty správné svaly? Nejlepší je zvolit přirozený pohyb, tedy buď chůzi, nebo běh. Pokud chcete běhat, nehrajte si na sprintery, raději vyklusávejte a zvolte takzvaný indiánský běh. Tedy chvíli běhu, chvíli chůze.

"Pro hubnutí je to vhodnější než normální běh, po nějaké době by totiž nemělo hubnout při stejné tepové frekvenci, vhodné je, když se střídají. Navíc to není pro tělo tak náročné a můžete běžet déle," doplňuje Šťastný. Pokud o vnitřních svalech nic nevíte a poběžíte "rozevlátě", pak celou zátěž potáhne zadek a záda. Bříško ani pánevní dno nepocítí, že jste sportovali. Takový způsob běhání může mít spíše opačný efekt: posílí vám stehna a kila půjdou nahoru.

Sami držení těla nespravíte

Napravit deformované tělo netrvá roky, první výsledky se dostaví již za několik týdnů. Budete však muset vyvinout úsilí, bez pevné vůle se příliš nepohnete.

Sami se do boje o ploché bříško a rovná záda nepouštějte. Cviky, které jsou k těmto účelům určeny, sice vypadají jednoduše, ale na provedení jsou dost náročné a vyžadují, aby vaše pohyby někdo zkušený stále koordinoval. Jenže najít si takového člověka není úplně jednoduché. "Fyzioterapeuti často nedokážou lidem vysvětlit, jak se cviky mají provádět, a doporučují nevhodnou léčbu. Spousta trenérů zase jen stojí u přístroje a počítá lidem, kolikrát zvednou činky," upozorňuje Šťastný na možná úskalí.

Hledejte proto trenéra, který má akreditaci na tento typ cvičení: core, bosu core nebo bosu reha.

Takoví trenéři procházejí fyzioterapeutickým školením a dokážou problémy odhalit a napravit. Kvalitní rehabilitace se zaměřením na posílení vnitřního systému poskytují již v některých nemocnicích: například ve Fakultní nemocnici Motol či Královské Vinohrady.