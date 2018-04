Ty můj medvěde, chci tě. Jaká slova nás při sexu vzruší?

Zvyšování intenzity sexuálního vzrušení pomocí vulgárních projevů má dokonce svůj odborný název - narotofilie. Existují lidé, kteří se bez podobné komunikace při sexu neobejdou vůbec.

"Pokud je sexualita méně standardní, pak mohou milence bez ohledu na pohlaví vzrušovat vulgarity. V případě sexuality většinové, tedy normální, pak páry obvykle vzrušují slůvka něžná," vysvětluje sexuoložka Želmíra Herrová.

Pro většinu z nás tedy vulgární výrazy představují spíš experiment. Pokus povzbudit fantazii, zpestřit si partnerské milování, zatímco přirozeně spíše dáváme přednost něžnostem, anebo rovnou samotnému sexu, protože vše ostatní prý jen rozptyluje a odvádí pozornost.

"Nejraději jsem, když nic neříká a jen vzdychá," je například největší odměnou pro šestapadesátiletého Davida, jednoho z mála dotázaných mužů, kteří se nestyděli odpovědět. Bez ohledu na pohlaví se totiž ukázalo, že jde o jednu z nejchoulostivějších otázek, s níž se naši dotázaní setkali.

Dračicí po něžném povzbuzení

S ještě větším studem a autocenzurou jsme se podle očekávání setkali u žen. Jejich delikátní odpovědi měly daleko k odvážným anonymním výkřikům v internetových diskuzích. Proto nemůžeme potvrdit pravdivost průzkumů z celého světa, které obvykle tvrdí, že zhruba 70 procent žen touží skrytě či otevřeně po tvrdším sexu spojeném s neslušnými výrazy.

Námi oslovené ženy dávají spíše přednost tichu, případně něžným lichotkám.

"Někdy je báječné slyšet "miláčku", přiznává třeba jednačtyřicetiletá Monika, která prý na rozdíl od manžela při sexu ráda popisuje "akci" a je hlučnější.

"Můj muž by možná pár slov ocenil, jen mně to přijde po těch letech trochu zvláštní. No občas mu něco povím, ale co, to neřeknu, protože se stydím," přiznala nám třicetiletá Martina na rodičovské dovolené.

Pětatřicetiletá Pavlína připouští, že je romantické a spíše nesebevědomé povahy a má ráda běžné banality jako třeba: chci tě, jsi krásná, sluší ti to, vzrušuješ mě, které jejímu egu dodávají křídla a stává se dračicí.

Odhoďte stud, ale nehrajte, co nejste

Muži jsou spíše ti, koho občas sprostá a drsná slova vzrušují. "Občas mám rád, když je sprostá, ale musí to být jen jedno, dvě slova, která mě mohou víc vzrušit, ale pozor, kdyby to přehnala, pak mě to může i otrávit," vysvětluje třiapadesátiletý Roman, který si myslí, že chlap rád třeba něco i sprostého uslyší, ale spíš v situaci, kdy dvojice k sexu nezadržitelně směřuje než přímo při něm.

Není ale nic kontraproduktivnějšího než špatná hra na něco, co nejste. Když se muž ženy v intimní chvíli smyslně zeptá, co že drží právě v ruce, a ona stydlivě vyhrkne, že "pindíka", bude to stejně směšné, jako když po deseti letech sporadického manželského sexu v misionářské poloze náhle žena vykřikne: Ty bejku, chci tě! A to jen proto, že si předtím v časopise přečetla návod, jak dokonale uspokojit muže.

Abyste ale poznali, jací doopravdy jste, zbavte se při sexu vlastního studu. Ten zvláště ženám, jak se zdá, brání si uvědomit a posléze i uskutečnit své fantazie a poznat to, co je těší a co se jim líbí. Možná je to i tím, že na rozdíl od mužů mají v posteli o vzrušení partnera jasný důkaz a také že se potřebují víc soustředit na vnímání vlastního těla. Verbální projev je může opravdu rozptylovat nebo být jen příjemným (nebo i naopak) bonusem, zatímco pro muže je jedním z důležitých indikátorů partnerčina rozpoložení. S "rozpálením" partnerky roste i jejich ego a s ním i mužná síla.

"Partnerka v eufórii často vykřikovala: "Jéžiši, ty můj medvěde". A jednou měla takový orgasmus, že jsem musel volat záchranku," chlubí se jednapadesátiletý Jaroslav, pro něhož je spontánní a jakkoliv expresivně vyjádřené partnerčino vzrušení to největší afrodiziakum.

