Narcis, Mercedes, Winnetou. Na koho to jméno padne...

Na rozdíl od zahraničí tu však existují pravidla, jména jako Koláček nebo Broskev asi neprojdou.

Pan Milenko jel tak rychle, že ho zastavila policejní hlídka. Policista kouknul do dokladů, ale hned je hříšníkovi vrátil.



"Nastartuj koně a uháněj. A ať se ti po cestě nesplaší." Pokutu Milenko neplatil. Jmenuje se totiž Winnetou. Je mu 39 let, rodičům se narodil jako desáté dítě a vymyslet další jméno byla docela fuška.



"Táta s mámou to nechali na nás. V televizi zrovna běžel Vinnetou, tak jsme ho chtěli mít i doma," vzpomíná starší bratr Miroslav.



Soudružky na matrice se však proti jménu, navíc v jeho německé verzi sW, postavily. Milenkovým ho musel povolit sám prezident Novotný - do té doby byl synáček tři měsíce beze jména.



Odmala se mu říká Winet. "Ve škole se našli kluci, kteří mi nadávali do indiánů, ale jinak mi to jméno jen prospělo," říká Winnetou. "Jako jediný ve třídě jsem mohl nosit dlouhé vlasy a při všech hrách jsem byl automaticky velitel."



Na vojně mu říkali náčelníku, manželka se s ním při prvním rande vsadila, protože mu jméno nevěřila. Ostatně Milenkovi kamarádi už na něm vydělali pěkných pár lahví alkoholu. "Hele, pánové, ten chlápek u vedlejšího stolu se jmenuje Winnetou." -



"Haha, dobrej fór." - "Vo co?" - "Vo flašku ferneta." - "Platí." - A pan Milenko už vytahuje občanku.



Sám má pět dětí. Sandru, Táňu, Helenu, Gabriela a Gabrielu. V porovnání s otcem trochu usedlé, řeklo by se.



"Chtěl jsem syna pojmenovat po sobě, ale narodily se mi po sobě tři dcery. Když se pak narodil i syn, nechtěl jsem, aby byl několik měsíců beze jména jako já," vysvětluje Winnetou.



U Milenků mohlo být svého času ještě veseleji. Winnetouův mladší bratr se měl původně jmenovat Old Shatterhand. To už ale úřady zamítly.

Nestřílejte od boku



Fantazie rodičů mají v Česku meze. Pokud by se dcerka narodila například letos 3. června a matka s otcem byli nadšení volebním vítězstvím Paroubka nebo Topolánka, křestní jména jako Levice, Pravice nebo Volby jim neprojdou. V Iráku se tak stalo - jistá dívka tam nosí jméno Intikhabat, tedy Volby.



Podle zákona lze u nás zapsat do rodného listu sice jakékoliv jméno, ale musí být doložené, že už existuje. Musí být spisovné, nezkomolené, nezdrobnělé. Pokud použijete pomlčku, může se synek jmenovat třeba Kašpar-Melichar Baltazar-Mikuláš.



Jakmile matrikářkám naskočí nad přáním rodičů osypky, mají pomocnici. "Obraťte se na paní Miloslavu Knappovou," poradí. Docentka Knappová je dáma, která nad českými jmény bdí. Tak tedy ano, obrátíme se na odbornici.



Dobrý den, paní Knappová. Mám ráda Šifru mistra Leonarda a chtěla bych dceru pojmenovat Mona-Lisa Leonarda.



"Mona by šla. Lisa je v češtině hanlivé, jako koza Líza. S tím by byl problém. Mona Leonarda je v pořádku."



Miroslava Knappová má na sto slovníků a do měsíce by sepsala posudek. Stojí několik set korun. "Jméno dítěte je zásadní. Dobře si ho rozmyslete a nestřílejte od boku," loučí se.

Dítě se nemůže bránit

To je svatá pravda. I psychologové se občas děsí: Proberte se, to jméno nebudete nosit vy, ale vaše dítě. Bude s ním muset do školy, bude se muset představit šéfovi. A hlavně, nemůže se bránit!



Moc dobře to zná třeba dcera irského hudebníka Boba Geldofa. Rodiče ji pojmenovali Peaches, tedy Broskev. "Ve škole jsem si hodně zažila," říká. "Slýchala jsem poznámky typu: Do téhle broskvičky bych si s radostí kousnul."



Dnešní čeština ani nemá křestní jména, která by poskytovala základní informace o novorozenci.



Třeba v japonštině je poměrně snadné pojmenovat potomka tak, aby ho to charakterizovalo. Když například Tadihiko Teramotovi, japonskému obchodnímu a kulturnímu atašé v Praze, dala jeho manželka statného syna, vymysleli mu jméno Odai -"silák narozený v Evropě".



Zkuste dát dceři jméno Krasavice počatá u Máchova jezera. Karel Gott má jméno své dcerky pečlivě ideově-esteticky zdůvodněné. Charlotte je vlastně francouzsky Karla - po tatínkovi. Navíc obsahuje dvojité t a spojení Charlotte Gottová je graficky velmi efektní. Dvojitou souhlásku obsahuje i Ella. Navíc se tak jmenovala zpěvačka, kterou slavík zbožňuje - Ella Fitzgeraldová.



Lze předpokládat, že Charlotte Ella se smíří se svými křestními jmény a přijme je i exkluzivní prostředí, v němž se bude podle všeho pohybovat. Zaručeno to však nikdy není.



Psychiatr Jiří Šimek říká: "Křestní jméno, které nositeli opravdu vadí, je totéž jako nějaký vrozený defekt - křivý nos, nohy do o..." Lidé, kteří jím trpí nadmíru, si mohou nechat za příslušný poplatek křestní jméno změnit.

Jidáš Hapkovi neprošel

Mnohem víc než Karel Gott riskuje při pojmenovávání svých dětí skladatel Petr Hapka. Plánovitě dává stará česká či biblická jména, která upadla v zapomnění, nebo dokonce v posměch. Chce je pozdvihnout k bývalé slávě. Občas narazí na odpor matky novorozeněte - neprošel mu například Jidáš. Jeho synové se jmenují Mikuláš, Haštal a Kašpar.



"Pokud vím, ve škole se jim nesmějí," říká skladatel, "a oni mají svá jména rádi. Odmalička totiž slyší, že je rodiče vyslovují s láskou."



Mimochodem, Hapkova druhá žena a matka jeho dvou dětí se jmenovala Ingeborg Žádná.



Kdysi dávali Češi především počeštělá jména křesťanských světců. Bylo také běžné, že otec věnoval - zpravidla prvorozenému synovi - svoje jméno. Předurčoval ho tak k převzetí rodového hospodářství. Tradiční rodové struktury se však rozpadají. Podle matrikářů dnes není vůbec běžné, aby syn nosil jméno otce.



Dvacáté století zažilo několik kuriózních módních vln daných naší geopolitickou situací.



Spisovatel Josef Škvorecký vzpomíná, jak po válce učil v rodném Náchodě. Zde v pohraničí se za protektorátu dost lidí přihlásilo k německé národnosti, i když šlo o Čechy jako poleno. "Dávali starodávná germánská jména," usmívá se autor Zbabělců, "takže jsem měl ve třídě žáky jako Gudrun Skočdopolová či Siegfried Kotě."

Dívka zrozená v bouři

V padesátých letech dorazila ze Sovětského svazu revolučně-budovatelská móda. V kalendářích se taková jména nevyskytovala, byla tu však politická vůle.



Tak vzniklo pár skvostů zdokumentovaných ve starších telefonních seznamech: Lenin Syrovátka, Revoluce Vítězná, a zejména nepřekonatelná Pětiletka Koniprdová. Kromě Milenka žije v Česku ještě nejméně jeden Winnetou, tentokrát však s jiným pravopisem. Vinetue Chlupatý.



Možná někdy narazí na Malvínu Krepsovou, Biserku Vondruškovou, Kevina Ledvinu, Rahulu Janiše, Pravomila Medvídka, Vsevoloda Kozla, Filomenu Boreckou nebo Wednesday Maškovou. Ti všichni v Česku žijí.



Stejně jako pětiletá Půlnoční bouře, pojmenovaná podle okamžiku, kdy se narodila. Do rodného listu jí však museli rodiče kvůli úřadům napsat jméno Eliška Gája.



Podobnou inspiraci měl anglický fotbalista David Beckham smanželkou Victorií. Když zjistili, že je těhotná, pobývali zrovna v New Yorku. Takže syna pojmenovali Brooklyn.

Petr Hapka sbírá všelijaké kuriozity. Třeba oči mrkacích panenek či čepice krajanských sborů z USA. Svého času se pídil i po pamětihodných jménech. Jeho sbírka dokazuje, že i vcelku běžné křestní jméno s vhodným příjmením zazáří. Například Tekla není tolik vzácná, ovšem Tekla Řídká - to už je jiná. Stejně tak Blanka Panenská. Narcis by udělal parádu skoro s každým příjmením, není však nad Narcise Samce.

Kolja, jméno i pro dceru

"Když to bude holka, tak Scarlett," řekli si před pětatřiceti lety jedni novomanželé v Ostravě, "a když kluk, tak Dag." Došlo na jméno hrdinky románu Jih proti Severu, Dag z filmu Věčně zpívají lesy ostrouhal. V šedesátých letech byla častá jména Tereza a



Zuzana podle písní, které zpíval Waldemar Matuška.



Nejednou se v českých zemích prosadily Angelika nebo Esmeralda. Po filmu Sám doma byl hitem Kevin, po Pobřežní hlídce letěla Pamela a po olympiádě v Naganu Dominik. Jméno Džejár podle seriálu Dallas už rodičům na Ústecku neprošlo.



Není výjimkou, že naopak české umění má vliv na západní svět. Když dostal Oscara film Jana a Zdeňka Svěrákových o starém mládenci, jemuž zůstane na krku ruský chlapec, dávaly dojaté Američanky jméno Kolja nejen synům, ale i dcerám.



Jistá rodička z Gazy pojmenovala svá dvojčata Jásir a Arafat. Narodily se desítky Tsunami a po světě chodí i Google a Yahoo, to podle internetových vyhledávačů, díky nimž se rodiče seznámili.



Blýsknout se chtěl herec Tom Cruise. Když mu Kate Holmesová porodila dceru, vzkázal. "Máme Suri. V hebrejštině to znamená princezna a v perštině černá růže."



Obdiv nad jeho znalostmi však brzy vyprchal. Znalci těchto jazyků tvrdí, že takové slovo neexistuje. Najde se prý jen v indiánských dialektech a znamená "nos jako skoba".



Mistrem v originalitě byl zpěvák Frank Zappa. Jeho dvě dcery se v překladu jmenují Měsíční jednotka a Primadona Koláček.



Americký herec Nicolas Cage, milovník komiksů, dal synovi jméno Kal-El; tak se jmenuje kultovní postava ze Supermana.



Kdo si nad kalendářem určitě hlavu neláme, je americký boxer George Edward Foreman. Vedle pěti dcer má i pět synů, kteří se jmenují takto: George Edward - George Jr., George Edward III. , George Edward IV. , George Edward V. , George Edward VI.

* Jaká jména dávají známí Češi *

, zpěvák - dcera, zpěvačka - syn, herečka - syn, dceraherečka - syn, herečka - dcera, herečka - syn, reportérka - dcery, módní návrhářka - syn, módní návrhářka -herečkadcera, herec - dceraherečkadcera, fotografka - syn, dcera, herečka - dcera, moderátorka - dcera, manažerka - dcera

* Jaká jména dávají známí lidé v zahraničí *

Frank Zappa, americký muzikant - dcery Moon Unit (Měsíční jednotka) a Diva Muffin (Primadona Koláček), synové Dweezil a Ahmed Emuukha Rodan

Gwyneth Paltrowová, americká herečka - dcera Apple (Jablko), syn Moses

David Beckham, anglický fotbalista - syn Brooklyn

Tom Cruise, americký herec - dcera Suri

Michael Jackson, americký zpěvák - synové Prince Michael a Prince Michael II.

Bob Geldof, irský muzikant - dcery Peaches, Fifi Trixibelle a Pixie

Michael Hutchence, australský zpěvák - dcera Heavenly Heraani Tiger Lily

George Edward Foreman, americký boxer - pět synů George - George Jr., George III., George IV., George V. a George VI.

Simon Le Bon, anglický zpěvák - dcery Amber Rose (Jantarová růže), Saffron Sahara (Šafránová Sahara) a Tallulah Pine (Borovice)

David Bowie, anglický muzikant - syn Zowie Bowie

Shannyn Sossamonová, americká herečka - syn Audio Science (Audio Věda)

Bruce Willis a Demi Mooreová, američtí herci - dcery Tallulah Belle, Rumer a Scout LaRue

Nicolas Cage, americký herec - syn Kal-El