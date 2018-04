Napsal pro mě písničku. Muži odhalili své nejromantičtější činy

Romantika je rodu ženského. Zcela jistě se o ní zmíní každý psycholog ve výčtu typicky ženských vlastností. Stejně tak je každé další vydání romantické knihy a nový filmový ,slaďák‘ věnován hlavně ženám. Jak je tedy možné, že autory dech beroucích romantických velečinů jsou především muži?

Někteří vyvolení se s citem pro romantiku jednoduše narodí. Během let si dovednosti v oboru osvojí a zdokonalí natolik, že by mohli přednášet posluchačům amerického Harvardu. A když se tihle muži ocitnou v emočně vypjatých chvílích, nezkolabují. Naopak. Je to pro ně stimul. V jejich krvi v tu chvíli začnou proudit hektolitry krve prosycené romantickými endorfiny, po kterých chrlí jeden megačin za druhým.

Ve kterých okamžicích muži nasazují romantickou léčebnou kúru, která zasáhne všechny části ženského těla?

Příznaky: Pomatené jednání, slzy střídá pláč, nepřítomný výraz

Nemoc: Zamilovanost

Lék: Napsat písničku

Tahle choroba způsobuje dočasný kolaps jinak normálně fungujícího mozku. Nadprodukce nejrůznějších hormonů a neurotransmiterů dohromady v hlavě vytvoří koktejl, po kterém ‚nemocí‘ postižený člověk působí, jako by byl psychicky vyšinutý nebo zfetovaný. Zamilované SMS zprávy, drobné dárečky ve formě čokoládových srdcí, velké kytice – to jsou vítané pozornosti v období vrcholící epidemie. Ovšem vrchní romantik se podobnými maličkostmi vůbec nezatěžuje. V jeho očích jsou to kousky hodné politování. On na ženu svého srdce vytasí úplně jiný lék.

Ve dvanáctém století zamilovaní muži skládali básně, které pak pod okny za doprovodu brnkání na struny pěli své vyvolené. V době, kterou už jsme zažili, se takovým novodobým trubadúrem stal zpěvák Miro Žbirka. "Catherine, ja ťa veľmi ľúbim..." Vzpomínáte?

K sepsání písně, jež se později stala hitem, ho před více než dvaceti lety inspirovala láska k přítelkyni Kateřině. Skladbu nahrál asi po roce jejich vztahu a budoucí manželce ji nejdříve pustil do telefonu. "Bylo to vyznání, na které se nezapomíná," vzpomíná na ten okamžik Kateřina Žbirková. Ona tehdy žila v Praze, on na Slovensku. "Naše účty za telefon byly opravdu vysoké," přiznává dnes se smíchem. Přítrž hodinám stráveným se sluchátkem u ucha učinil její muž, když se za ní z Bratislavy přestěhoval do Prahy.

Jako romantik profesionál se loni projevil i zpěvák Petr Bende. Pro manželku napsal svatební písničku, která pak zazněla na jejich obřadu. "Klasický svatební pochod se mi moc nelíbí, tak jsem napsal svoji píseň. Bylo to hodně spontánní, měl jsem ji hotovou za čtvrt hodiny," vzpomíná Petr Bende.

Říkáte si, že něco takového se vám nemůže stát, protože období poblouznění z lásky už máte dávno za sebou? Omyl. Projevy zamilovanosti sice prožívá většina lidí asi dva roky, některým šťastlivcům však láska vydrží na celý život. Není to sci-fi, existují na to i vědecké důkazy. Deseti procentům dlouholetých párů vykazoval mozek po spatření vlastního partnera stejnou činnost jako u čerstvých milenců. To by bylo, abyste pro svoji ženu nesepsal pár veršů!

Příznaky: Křeče v břiše, bolest hlavy, panika

Nemoc: Žádost o ruku

Lék: Tichá pošta

Zformulovat a vyslovit otázku "Vezmeš si mě?" není nijak zvlášť náročné. Sedm z deseti žen doufá, že ji jednou uslyší. Tak proč se téhle věty muži tak bojí? Děsí se jí stejně jako představy, že by měli plavat mezi žraloky. Požádat o ruku je pro ně těžší než skočit s padákem z letadla nebo jít na přijímací pracovní pohovor. Navzdory etiketě se čtyři z pěti mužů této formality natolik obávají, že by si role raději vyměnili a byli o ruku požádáni sami svou vyvolenou.

Někteří muži proto strach překonají nezvyklým činem. Nedostatek převedou ve svoji přednost a ještě z toho vytěží. Žádosti o ruku se zhostí se ctí, a navíc se zapíší do historie. Tak jako třeba Američan Jake Bronstein. "To když já jsem žádal babičku o ruku, četli si o tom lidé po celém světě." Přesně takhle bude moci bez přehánění a lhaní jednou vyprávět svým vnoučatům, jak se postavil k onomu nelehkému úkolu. Šel na to přes banální společenskou hru tichá pošta. Prostřednictvím devětapadesáti lidí poslal přítelkyni vzkaz: "Vezmeš si mě?" Dívka mu odpověděla stejnou formou. Když Jaku Bronsteinovi poslední z účastníků hry šeptal do ucha odpověď, uslyšel ano a tento romantický čin se okamžitě dostal na internet.

Muž jménem Lindell překonal strach z žádosti o ruku neméně nezvykle. Letos to udělal přímo při americkém koncertování zpěvačky Beyoncé. Ta kvůli němu přerušila hit Single Ladies (Put A Ring On It) – tedy Svobodné dámy, na to vsaďte prsten, předala mu mikrofon a on se tak před všemi diváky mohl své dívky zeptat, zda si jej vezme.

Příznaky: Časté absence, podrážděnost, provinilý výraz

Nemoc: Životní průšvih

Lék: Pojmenujte po ní hvězdu

I v tom nejlepším vztahu se občas vyskytnou propasti, které je třeba místo dalšího hloubení vyspravit a překlenout, aby se mohlo pokračovat dál. Na rány je nejlepší použít pořádnou náplast. Kytice růží je fajn, ale pořádnou odřeninu by mohla ještě více rozedřít. Co tedy dělat, když klasická leukoplast už nestačí? Sklopte uši a omluvte se.

Třeba jako zpěvák Richard Müller v písni Nahý, kde zpívá "Ublížil som ženám, deťom, mamám..." Podobnou taktiku použil i zpěvák Chris Brown, který se ve dvouminutovém klipu v televizi MTV omluvil za napadení své bývalé přítelkyni, zpěvačce Rihanně.

V předválečném období muži svoji poklonu skládali ženám tak, že po nich pojmenovávali nově postavené vily. Moderní dům s nápisem Janička či Terezka ve štítě by dnes asi vypadal trochu archaicky, to však neznamená, že se jméno vyvolené nemůže objevit na jiném důstojném místě. A tak muži pojmenovávají po ženách třeba jachty.

Romantik profesionál však pro "žehlicí" metodu zvolí zcela jiné prostředky, které jej posunou do nebeských výšin a dovolí zapomenout i na hodně velký hřích. Pojmenuje po své vyvolené skutečnou hvězdu na nebi, kterou jí pak při večerní procházce ukáže i s certifikátem, jenž potvrzuje zapsání jména hvězdy v mezinárodním registru. O něco méně romantické, ale ceněné pro svůj díl originality může být také pořízení pozemku na Měsíci. Nebeský nákup přitom není moc drahý. Přijde zhruba na tisícovku. Za moment překvapení to není zas tak špatná investice.

Příznaky: Dobrá nálada, úsměv

Nemoc: Výročí svatby, narození dítěte

Lék: Uspořádejte oslavu

Oslava věnovaná životní události nemůže nic zkazit, ale romantická večeře v drahé restauraci při svíčkách je skutečně pod úroveň romantika profesionála. Slavnost ano, ale něčím pořádným vyšperkovaná. Co se nechat inspirovat seriálovou postavou Ally McBeal, které herec Robert Downey jr. na večírku zazpíval spolu se Stingem? Nebude to sice originální, ovšem nepochybně to bude událost, na kterou žena ani její okolí hned tak nezapomene, i když muž nepozve zrovna Stinga. Podobným romantickým dílem hodným ocenění je nechat svoji ženu namalovat a obraz vyvěsit doma.

Modelce Pattie Boyd se před lety podařil husarský kousek následovaný romantickou smrští hned dvou mužů najednou. Zpěvák a její manžel George Harrison pro ni složil píseň Something. Pattie však oslnila i jeho nejlepšího přítele, zpěváka Erika Claptona, který se z neopětované lásky vypsal v písni Layla. Manželství však dlouho nevydrželo a rozvod s Harrisonem znamenal pro Claptona možnost svatby s Pattie. Jako své tehdy už manželce napsal píseň Wonderful Tonight. Panovník Šáhdžáhán se zase zapsal do historie, když na památku zesnulé ženy nechal postavit palác Tádž Mahál.

K romantickému megačinu, kvůli němuž pragmatici bez fantazie pukají závistí a ženám se podlamují kolena, však muži nemusí mít platinovou bankovní kartu ani zahradnictví se skleníky růží. Ten nejromantičtější kousek většinou nestojí vůbec nic. Jen pořádnou dávku fantazie a odvahy.