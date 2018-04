Napřed bojoval o život po uštknutí hadem, teď s přebytečnými tuky

"Připadám si jako bójka, ani se nemůžu potopit. Já sním úplně všechno," svěřil se šestačtyřicetiletý Pepa v televizním pořadu Jste to, co jíte.

Dlouho si udržoval váhu okolo 100 kilogramů, i když ještě ve třiceti vážil pětaosmdesát. Jenže pak začal pomalu a nenápadně tloustnout. Za deset let přibral přes 20 kilo. Teď váží 118 kilogramů při výšce 187 centimetrů.

Kvůli práci v herně nedodržoval žádnou životosprávu, přes den málo jedl a všechno doháněl večer, skoro se nehýbal, i když v mládí hrál basket a dělal atletiku, rád si dopřával pivo. Každý čtvrtek chodí s kamarády do hospody.

"Jí hodně, to, co my sníme, tak sní pětkrát víc," říká Pepova manželka, která svému muži velké šance na zhubnutí nedávala. "Nemyslím si, že se mu povede zhubnout, protože má rád jídlo. Když to dokáže, tak u mě hodně stoupne, ale nevěřím jeho vůli."

V kómatu přišel o 20 kilo

Jediný úspěch v hubnutí zaznamenal, když byl měsíc v kómatu po uštknutí hadem z jeho domácího chovu. Odnaučil se kouřit a zbavil se dvaceti kil. Jenže pak je zase brzy nabral.

"Zkoušel jsem nežrat tolik, ale to vydržím vždycky chvilku, pak se nabouchám. Nejoblíbenější nápoj je pivo, pak káva. Teď už kafe ale moc nepiju, maximálně 6 až 8 denně," říká Pepa, který nyní pracuje jako stavební technik.

Svůj život má rozdělený na období před hadem a po hadovi. "Před hadem byl hektickej, potom, když si tím člověk projde, uvědomí si, že se nemá kam hnát, měl by se věnovat lidem, který má okolo. Takže jsem si začal víc užívat života," vykládá Pepa.

Pepa Zhubl 18 kilogramů a nyní váží 99 kilo.

Než se před šesti lety vrátil z nemocnice, manželka všechny jeho hady prodala. Pepovi to ale nedalo a pořídil si jiné kamarády do terária a zase jedovaté, tentokrát žáby. Má také papouška a psa.

Snem je skok na kole

Nadváha ho omezuje ve všem. Nejvíc v pohybu. Na jaře ale začal jezdit na kole a jeho snem je dostat se pod 100 kilo.

Po úvodním vyšetření je jasné, že Pepovým největším nepřítelem je tuk, alkohol a sůl. Když doktorka Kateřina Cajthamlová prohlížela potravinové zásoby, spoustu pokrmů vyhodila, třeba čínskou polévku kvůli soli nebo různá dochucovadla.

"Vy všechno doháníte tuky, abyste nebyl bez energie, doháníte to těmi třemi hrnky kávy denně, abyste potom mohl přecpaný usnout, dáte si to pivínko," konstatovala doktorka Kateřina.

Teď už bez piva

Pepova únava, která mu zabraňuje více sportovat, je způsobena nedostatkem energie z potravy, nedostatkem vitaminů, vlákniny, kvalitních bílkovin. A musí hlavně omezit pivo. Jak? Úplně s ním skončit.

"To se rozbrečím asi," říká Pepa.

"Jestli to bude to nejhorší, abyste se vzdal piva, plačte třeba každý den," reaguje Kateřina Cajthamlová.

Výživový poradce Petr Havlíček ještě poučil Pepu, že celosvětově umírá víc lidí kvůli alkoholu než kvůli drogám. Řekl mu, že při konzumaci tří piv denně dostane do těla 315 gramů cukru týdně.

Havlíček pak Pepovi předepsal zdravé potraviny jako vločky, rýži nebo špaldové těstoviny. A samozřejmě nesmí chybět přesný hubnoucí plán včetně fyzických aktivit.

Brzy ráno do bazénu

Po měsíci hubnutí se Pepa stále drží nastavených doporučení. "Vaření bylo strašně těžký, dostali jsme papír, ale nebyly tam recepty, tak jsem nevěděla, co mám vařit," svěřila se Pepova manželka. Nakonec si poradila na internetu.

Pepa vstává ráno v pět, v šest už je v bazénu, zaplave si, jde do práce a odpoledne ještě cvičí na speciálním stroji, který v televizním pořadu Jste to, co jíte dostal.

"Mám pocit, že se manžel zbláznil," usmívá se Pepova žena. Při svých pohybových aktivitách dokonce zkusil i horolezení.

Místo piva čaj

Pepa se svěřil, že největší strach při hubnutí měl z piva. Ale nakonec zjistil, že žít se dá i bez něj. Podpořit se Pepu dokonce rozhodli i jeho kamarádi z hospody.

Od Kateřiny Cajthamlové dostal úkol: najít si náhradu za pivo. "Tak jsem si našel čaj," řekl Pepa. Dokonce i "přepadová" kontrola doktorky Kateřiny dopadla pro Pepu na jedničku.

"Já z toho padám do mdlob," překvapeně zírá Kateřina. "Pepa nejí tučné věci, má neuvěřitelné množství energie, před prací chodí plavat, je neuvěřitelný pohodář, takovouhle změnu jsem právě proto nečekala."

V ledničce je mléko, kefír, vysokomasá šunka, ledový salát a místo piva skutečně Pepa pije čaj.

Po dvou měsících snažení je výsledek více než viditelný. Pepovi se podařilo zhubnout na 99 kilogramů, z 18 zhubnutých kil je 16 tuk.

"Jsem maximálně spokojen," konstatuje Pepa. Dokonce už mu nechybí ani čtvrtky s kamarády v hospodě. "Myslím, že pivo k životu nepotřebuju."

Doktorka Kateřina Cajthamlová je také spokojená: "Seknul s alkoholem, opřel se do sportu, dnešní výsledek je jednoznačně týmová práce."

Svůj obdiv vyjadřuje i Petr Havlíček. "Myslím si, že dokázal to, co málokdo z účastníků v této sérii," vysekl Pepovi poklonu výživový poradce.

A nakonec ještě uznání od manželky: "Na začátku jsem ti řekla, že nevěřím, že to nedokážeš. Naprosto jsi mě překvapil a hodně jsi u mě stoupnul v ceně."