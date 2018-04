Napravte škody na těle, které způsobilo sluníčko

Léto je pro zdraví asi to nejlepší roční období. Krmíte se syrovou zeleninou a ovocem, takže vitaminy posbíráte v přírodní formě, více sportujete na vzduchu a opatrný pobyt na sluníčku prospívá kostem i psychice. Jsou však některá úskalí a jejich následky objevujete právě teď, kdy se vracíte do práce nebo do školy.