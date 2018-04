Napište svůj milostný zážitek a vyhrajte víkend pro dva

pravidla soutěže Soutěž o nejbláznivější milostný zážitek startuje v pátek 28. ledna a končí v neděli 6. února o půlnoci .

a končí v . Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky splňující všechny náležitosti: rozsah do 20 řádek, jméno a příjmení autora, jeho adresa a kontakt (email, telefon).

Soutěžní příspěvky posílejte na e-mail: ona@idnes.cz a do předmětu mailu napište slovo PŘÍBĚH .

a do předmětu mailu napište slovo . Pět nejlepších příspěvků uveřejníme na OnaDnes.cz v týdnu od 7. do 13. 2. 2011.

Výherce bude redakce kontaktovat po skončení soutěže.