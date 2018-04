Napište pro časopis ONA, získáte kosmetiku

NAPIŠTE NA ADRESU: ona@mfdnes.cz

1. Rodinné vánoční tradice

Zajímá nás, jestli má vaše rodina nějaké zažité vánoční rituály a tradice. Nepatří sem jen tradiční staročeské házení botou nebo lití olova, ale třeba také to, že se každý rok 23. 12. sbalíte a odletíte na svátky třeba na Kanáry, nebo odjedete slavit na chatu, kde dávají lišky dobrou noc. Nebo že s dětmi chodíte krmit ptáčky, či lesní zvěř, zpíváte s rodinnou kapelou koledy babičkám v domově důchodců, nebo cokoliv jiného. Napište nám o tom a inspirujte ostatní k novým vánočním tradicím.

2. Vánoční dárky

Jsou lidé, kteří pro svůj klid nakupují vánoční dárky po celý rok, jiní si vyhradí jeden víkend a snaží se všechno zvládnout najednou. Další je vyrábějí v klidu domova a jiní využívají služeb nákupních dárkových agentur, které za vás dárek vymyslí, zakoupí, zabalí a třeba i doručí. Jak si předvánoční dárkové šílení usnadňujete vy? Prozraďte nám své triky.

3. Váš osobní smysl života



Je jasné, že hodně žen žije pro svou rodinu a své práci věnuje maximum energie. Přesto to mnohé z nás nestačí a potřebuje ještě něco, co by se dalo nazvat můj osobní smysl života. Něco, co dělám jen proto, že chci a proto, že mě to naplňuje. Třeba se učím meditovat, nebo chodím na lekce zpěvu, nebo batikuju šátky, nebo se starám o opuštěné kočky, nebo vytvářím na svém pozemku japonskou zahradu, nebo se věnuji dobročinnosti... Máte vy takový svůj vlastní smysl života? Napište nám o něm.