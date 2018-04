Napište blog o lásce a vyhrajte sladkou cenu ve valentýnské soutěži

Zapojte se do soutěže a napište blog o lásce šťastné i nešťastné, naplněné i platonické, romantické i tragické. Popište příběh, který se vám stal, nebo sen, který o lásce sníte. Vyprávějte o své osudové lásce nebo o tom, proč vám chybí, či jak je složité ji najít.

Ještě neblogujete? Tak začněte

Soutěž je určena nejen pro stávající blogery a blogerky, kteří publikují v sekci Blogy na OnaDnes.cz, ale i pro další zájemce o tento osobitý literární útvar. Pokud se chcete zúčastnit valentýnské soutěže, staňte se naším novým blogerem nebo novou blogerkou a podělte se s ostatními čtenáři a čtenářkami nejen o své zkušenosti s láskou, ale i o své další názory a nápady.

Jak soutěžit?

Svůj soutěžní blog na téma LÁSKA vložte do sekce www.onadnes.cz/blog a před jeho titulek napište heslo: "Valentýnský blog". Soutěž začíná právě teď a své příspěvky do ní můžete vkládat do čtvrtka 9. února 2012. Nejlepší blogy, které vybere redakční porota, uveřejníme v rubrice Vztahy a sex na OnaDnes.cz.

Co můžete vyhrát?

Autory nebo autorky pěti nejúspěšnějších blogů o lásce odměníme sladkým valentýnským srdcem I love Milka plným lahodných čokoládových pralinek. S pralinkami navíc můžete na jejich facebookové stránce soutěžit o zájezd do Paříže.