Chození naostro patří k létu. Jaká jsou pro a proti?

„Chození naostro mně nijak nevadí. Jen už si od incidentu se synem (3,5 roku) v obchodě dávám pozor, když se oblékám. Nejsem si jistá, jak to zpozoroval, protože byl vedle v místnosti. Když jsem stála frontu jak hrom, tak těsně u kasy jsem si zamumlala, jestli jsem na něco nezapomněla. Syn na celý obchod zařval: Maminko, kalhotky, ty na sobě nemáš! Já rudá až za ušima a pohledy lidí k nezplacení,“ svěřila se čtenářka OnaDnes.cz Vladimíra Hopová.



Podobně pikantní zážitek má i Šárka Rašková, která v nákupním centru spadla, respektive sjela po zadku ze schodů. Sukně se jí vyhrnula až vysoko nad pas. To ale nebylo celé. Snažila se zabrzdit tím, že roztáhla nohy. „Absolutně bezva zážitek, na který v životě nezapomenu,“ glosuje.

Chození bez kalhotek miluje i fotografka Martina Ambrožová. Občas se jí stane, že v zápalu vášně a touze po nejlepší kompozici zapomene hlídat svůj klín. „Tenkrát v Řecku ve městě Rhodos jsem fotografovala uličku plnou kaváren a obchůdků. Všichni se tak krásně usmívali, hlavně muži. Fotila jsem v podřepu s lehce rozevřenýma nohama v kratší sukni. No, fotky mám krásné,“ svěřila se na Facebooku.

Poněkud kuriózní zážitek má i další ze čtenářek OnaDnes.cz. „Já šla na pouť bez a v šatech. Kamarádky chtěly jít na takovou tu lavici, co se točí, a že mám jít taky. Až když jsme zaplatily, tak jsem zjistila, že se na tom sedí s rozkročenýma nohama! Zajímavá jízda, hlavně pro lidi, co stáli pod atrakcí dole.“

Větrání je zdravé

Jak se zdá, je důležité si hlavně rozmyslet, co máme zrovna v plánu, a podle toho si kalhotky případně obléci. Pokud už chceme vyrazit bez spodního prádla, je vhodné zvolit pro případ nechtěných nehod delší variantu šatů či sukní. Nemusíme tak držet kolena neustále u sebe. Na druhé straně nám odpadá starost s výběrem vhodného spodního prádla a nehrozí, že se bude rýsovat či prosvítat pod oblečením.

Největší benefit chození bez kalhotek je bezesporu větrání intimních partií. „Chození bez spodního prádla v létě je rozhodně prospěšné, zvláště u žen, které trpí chronickými výtoky či kvasinkovými infekcemi, má většinou příznivý účinek,“ říká gynekolog Pavel Turčan.

„Z pohledu zdravotního dochází při vyšších teplotách k vyšší produkci potu a v krytých místech ke zvýšené vlhké zapářce – ta je zdrojem macerace pokožky, snadnějšího poranění či podráždění nepohodlným spodním prádlem. Snadněji tedy vznikají v oblasti zevních rodidel zánětlivé změny, místa s vyšší zapářkou bývají častěji postižena kvasinkovým onemocněním kůže. Ženy, které tímto onemocněním snadněji disponují (ženy baculatější, ženy nosící těsné spodní prádlo či tanga) by z chození naostro určitě profitovaly,“ doplňuje gynekoložka Zuzana Čepická Líbalová.

Upozorňuje však, že je důležité věnovat pozornost teplotním změnám. „Není výjimkou, že v průběhu letního dne dojde ke změně teploty přesahující 10 stupňů. To může být příčinou podchlazení a vzniku poševního výtoku či zánětu močového měchýře. U žen s častějšími infekty močových cest je nošení vrstvy spodního prádla smysluplné.“

Pod kalhoty raději prádlo

Zatímco sukně či šaty napomáhají zpravidla ke zdravému větrání, s kalhotovou variantou je to o poznání horší. Především džíny a upnuté kalhoty z tuhých materiálů mohou při pohybu dřít o intimní partie a nepříjemně je podráždit. Riskujete ale i přiskřípnutí v zipu kalhot. „Nosit kalhoty a nevzít si pod ně kalhotky nedává moc smysl. O žádném větrání totiž nemůže být řeč. Navíc bych se bála, že to může přispět k nezdravému poševnímu prostředí,“ vyjádřila se lékařka Karin Zárubová.



A dodává, že kalhotky by si měly ženy nechávat, i pokud se vydají do prašného či špinavého prostředí.

To nahrává těm méně odvážným, které by bez spodního prádla nikdy neodešly z domu. „Párkrát jsem to zkusila a přišlo mi, že to mám vytetováno na čele. Bylo mi to nepříjemné,“ popisuje své zkušenosti žena s facebookovou přezdívkou Sanda Cé. Vyjádřila tím obecné pravidlo, že oblečení (či odhalená kůže) koresponduje s odvahou a soudností každé ženy.

Vlastní intimita je základ

Někdy hraje prim stud, jindy zvyk či praktičnost. Například pokud žena nemá ideální míry, může jí tvarovací a stahovací prádlo výrazně usnadnit život. „Mám po dětech klokaní kapsu a bombardéry správné velikosti leccos podrží,“ vtipně podotýká čtenářka Milena Celerová.



„Nejdůležitější je v tomto případě pocit komfortu – řadě žen tento způsob oblékání připadá nesmírně pohodlný, u další části žen je chození naostro nepříjemným porušením jejich intimity. Obě varianty způsobu oblékání mají tedy své výhody,“ uzavírá gynekoložka Zuzana Čepická Líbalová.