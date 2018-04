Naomi Campbellová před padesátkou přemýšlí nad založením rodiny

Kariéra modelky byla pro Campbellovou celý život na prvním místě. Úspěch na přehlídkovém mole a před objektivy fotoaparátů pro ni byl přednější než vlastní potomci.

„Teď už o dětech přemýšlím intenzivně vlastně pořád. Je skvělé, že je věda na takové úrovni, že se mohu stát matkou kdykoli,“ sdělila Campbellová v rozhovoru pro magazín ES a narážela tak na možnost umělého oplodnění. Ale nevyloučila ani možnost adopce nebo využití náhradní matky. „Možná ano, možná,“ dodala.

Campbellová navíc nechce být svobodnou matkou, která bude dítě vychovávat sama. Zároveň by ovšem ráda vedle sebe měla partnera, kterého bude milovat a nepůjde jen o muže, který se stane otcem jejího dítěte.

„Mít vedle sebe muže, který bude jen figurkou, která má zastávat pozici otce, vážně nechci. Je důležité, aby byl otec někdo, s kým se cítí matka dobře,“ pokračovala.

Campbellová před časem přiznala, že už se na mole necítí tak dobře jako v minulosti. Je nervóznější a nevyloučila možnost, že by v blízké budoucnosti modeling pověsila na hřebík a pouze by hledala nové modelky a angažovala se ve světě módy. „Víte, já nerada plánuji budoucnost příliš dopředu. Uvidí se, co se stane,“ dodala.