OBRAZEM: Modrá, bílá a široké pruhy. Námořnický styl pro novou sezonu

0:30 , aktualizováno 0:30

Námořnický trend patří mezi ty, které se vracejí každé léto. A proč ne? Je univerzální, vypadá skvěle v ulicích města i na jachtě a něco si z něj může vypůjčit každá žena. Může to být tmavomodrý kabátek, klasické pruhované tričko nebo třeba bílé kalhoty do zvonu: to všechno se letos objevilo na světových týdnech módy.