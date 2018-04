Nový trend: místo vrstev make-upu ukažte pihy. Nebo si je namalujte

Ke skvrnkám na kůži, které značí nahromaděný pigment melanin, má lidstvo odjakživa proměnlivý vztah. Našla se období, kdy si lidé pihy i mateřská znaménka dokreslovali: dvořané Ludvíka XIV. tak většinou skrývali ošklivé kožní nemoci. Jindy se zase hromadně odstraňovaly pomocí ne zrovna zdravých krémů a mastí. Na začátku minulého století mohly čtenářky ženských magazínů klidně narazit na reklamní slogan: „Je čas se konečně zbavit těch ošklivých skvrn.“



V padesátých letech se pihy dostaly do módy spolu s mladistvým, opáleným vzhledem. O deset let později je hrdě ukazovala modelka Twiggy. V dalších dekádách je trendy velely zakrývat vrstvou make-upu – a pak zase odkrýt spolu se svěžím, skoro nenalíčeným obličejem. Do opravdického středu zájmu se ovšem dostaly v posledních deseti letech a v roce 2017 je žádoucí pihy nejen přiznat, ale klidně si je domalovat, natisknout nebo dokonce vytetovat.

Pihy, i ty falešné, naznačují, že jste „cool“, myslí si americko-brazilská blogerka Karina Reske. „Znamená to, že kašlete na make-up, jste v pohodě s tím, jak vypadáte a jakou pleť vám příroda nadělila,“ říká ve videu, kde fanoušky a fanynky učí namalovat pihy co nejpřirozeněji. Stejně jako je na týdnech módy malují zkušené ruce vizážistek formátu Pat McGrathové nebo Charlotte Tilbury.

Hodina kreslení

Nejsnadnější a nejdostupnější pomůckou pro kreslení pih je klasická tužka na oči, případně na obočí. K sehnání jsou dokonce speciální tužky na pihy – první představila značka Chanel už v roce 1995, dnes už je má v nabídce mnohem více značek. Zkušenější můžou zvolit i pudrové oční stíny nebo dokonce tekutý gel na obočí: oboje je třeba nanášet extra tenkým štětečkem.



Dekorativní kosmetika na Arome.cz Vsaďte na kvalitní makeup, nedrolící se řasenku a nude oční stíny, které vás rozzáří a budete vypadat přirozeně.

„Pro co nejpřirozenější vzhled používejte studené odstíny hnědé. Žádné třpytivé tužky ani výrazné barvy. Ani zrzky nemají pihy oranžové,“ radí Karina Reske. V ideálním případě použijte několik mírně odlišných odstínů. Tužkou jednoduše „vytečkujte“ místa, na která dopadá slunce, to znamená především tváře a nos, případně i čelo. Pihy nekreslete moc hustě ani moc symetricky a na závěr na ně velmi jemně přitiskněte štětec na pudr, aby nevypadaly příliš ostře a dokonale.

Pihovatý trend nejspíš ještě nějakou dobu potrvá a našly se už firmy, které do něj šly naplno a vytvořily produkty, které jsou speciálně určené právě na pihy. Jednoduché a rychlé použití i pro začátečníky nabízejí tekuté přípravky s precizním štětečkem, šablony, které se na tváři obtisknou, falešná tetování nebo spreje, které vykouzlí pihy v ideální velikosti.

Přehlídka Preen, jaro - léto 2015 Tekutý přípravek od značky Freck Modelka značky Faux Freckles Nalepovací pihy Faux Freckles

Pihy napořád?

Na poptávku po pihovaté vizáži už v některých zemích začaly reagovat kosmetičky, které se specializují na permanentní make-up. Hvězdou skoro přes noc se stala Kanaďanka Gabrielle Rainbow, která pihy tetuje ve svém salonu a fotky sdílí na Instagramu. „Nejdřív jsem to zkoušela na sobě, pak na kamarádce,“ řekla magazínu NewBeauty. „Teď už si pro ně chodí nejrůznější typy zákaznic i zákazníků.

Tetování trvá asi hodinu a je semipermanentní, časem zesvětluje a nakonec se úplně vytratí. Podle Gabrielle Rainbow úplně zmizí maximálně po třech letech. Za jedno sezení u ní zaplatíte v přepočtu asi 4 500 korun. V nabídce českých salonů zatím najdeme spíš klasické jednotlivé pihy krásy, u šikovné a vyzkoušené kosmetičky se nemusíte bát poptat více menších pih.



Gabrielle Rainbow tetuje klientkám pihy ve svém salonu v Montrealu.

Barevné i třpytivé

Přirozenost především: to je rada, kterou v souvislosti s pihami udílí naprostá většina vizážistů a beauty blogerů. Najdou se však i tací,co rádi experimentují s barvami. Fialové, červené, modré nebo růžové pihy sice nevypadají jako skutečné, ale na letní party svoje místo mají. Zvlášť, pokud je zkombinujete se stejně zářivými stíny, rtěnkou nebo dokonce vlasy – třeba po vzoru známé youtuberky Dominique D’Angelo.



Klíčovým trendem tohoto roku jsou třpytky ve všech podobách, tak se nebojte oba trendy spojit a vyzkoušet pihy třpytivé. Přirozené možná nejsou, stylové ale ano. Jednodušší už to nebude: na nos a tváře naneste vazelínu nebo speciální lepidlo na třpytky, pak jimi oblast jemně poprašte. V tlumených tónech se hodí se i na den, zářivé barvy nebo netradiční tvary volte spíš na zvláštní příležitosti.