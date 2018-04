Nalistujte si podzim

Kdyby se pořádala hitparáda ročních období, podzim by s největší pravděpodobností skončil čtvrtý. Jako kdyby neměl co nabídnout. Ale pro fanoušky ručních prací začíná právě teď sezona! Začneme trávit večery doma, vytahujeme ze skrýší košíky s vlnou, časopisy s nápady a hledáme, do čeho se pustit.

Já navrhuji podpořit tvorbou kampaň za zpopularizování podzimu. Ať už se pustíte do prostírání s javorovými listy, náramku z korálků podzimních barev nebo do oživování staré krabice malbou, přeju vám krásný podzim a hodně tvůrčích radostí.