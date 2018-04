Nalíčená při sportu? Proč ne, zapomeňte ale na rtěnku či make-up

V první řadě je samozřejmě potřeba vzít v potaz druh sportu, kterému se hodláte věnovat. Jdete-li do bazénu, pak nemá smysl jakékoli, ani lehké, líčení. V případě, že jste typ, který alespoň bez řasenky nevynese ani koš, může pomoci nechat si řasy nabarvit.

Pokud si ale třikrát do týdne zajdete zaběhat, na aerobik, zumbu, pilates nebo do posilovny, pak se nabízejí dvě možnosti: buď chodíte po práci či po škole, kam se běžně líčíte, nebo ráno. V tom případě pak záleží čistě na vás, zda se ještě před cvičením namalujete, nebo to zvládnete bez příkras.

Sportujete-li tedy na konci dne a používáte výraznější make-up, je vhodné nános make-upu či pudru "stáhnout". Nemusíte s sebou vláčet lahvičky s odličovadly, dobře v tomto případě poslouží praktické odličovací kapesníčky.

"Dobré je také odstranit rtěnku a spodní oční linky. Vyhnete se tomu, že se líčení rozteče a rozmaže a budete vypadat spíš směšně," upozorňuje vizážistka Michaela Stabrynová.

V případě, že jdete sportovat po probuzení a vaše tvář představuje čisté bílé plátno, kterému chcete dodat svěžest, vystačíte si s minimem přípravků.

Chystáte-li se sportovat, zcela vám postačí sjednotit pleť tónovacím krémem, oči zvýraznit jednou vrstvou voděodolné řasenky a bezbarvý nebo velmi světlý balzám či lesk na rty.

1. Tvář

Vyrazíte-li na čerstvý vzduch, nezapomeňte na pleťový krém s UV filtrem. Co se týká samotného make-up, vyhněte se jakýmkoli hutným konzistencím a těžkým pudrům.

"I když jsou dnes na trhu kvalitní produkty, může dojít k ucpání pórů a následně vzniku pupínků, protože pleť pod takovými nánosy nedýchá. V neposlední řadě také žena, které po zpocené tváři stékají barevné "čůrky" líčidel, svému vzhledu spíš uškodí," vysvětluje Michaela Stabrynová.

Jestliže ale potřebujete pleť sjednotit, zvolte lehký tónovací krém. "Pokožku hydratují a lehce zabarví. Většina z nich obsahuje i ochranný faktor, takže zabijete dvě mouchy jednou ranou," radí vizážistka.

Není také potřeba nanášet zdravíčka, tváře vám při sportu zrůžoví samy.

Sportovat zcela nenalíčená nemusíte, ale rozhodně se nepouštějte do výrazných stínů a očních linek. Rozteklé příliš parády nenadělají.

2. Oči

"Používání výrazných očních linek mi připadá extrémní," říká vizážistka. Stejně tak nános očních stínů není zrovna dobrým řešením.

I když se zpotíte jen lehce, může se snadno stát, že se vám linky obtisknou a barvy ze stínů roztečou. "Vy pak budete vypadat jako ´panda´," dodává Michaela Stabrynová.

Pro zvýraznění pohledu při sportu tedy postačí jen řasenka, ovšem voděodolná verze.

3. Rty

Zaryté zastánkyně rtěnek a konturovacích tužek radost mít nebudou, ale tyto přípravky jsou při sportu zcela zbytečné. Pokud ale přesto nechcete vyrazit s "nahými" ústy, lepší variantou jsou balzámy na rty. "Prodávají se i lehce zabarvené či s ochranným faktorem. Zvolit můžete případně i bezbarvé a světlé lesky na rty," dodává vizážistka.