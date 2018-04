Paříž očima stylistky: inspirujte se na ulici a nakupujte originály

Tipy od pařížské stylistky Vytvořte si uniformu. „Největší chyba je slepě sledovat módní trendy. Naučte se rozpoznat, co vám sluší, to by se mělo stát vaší mantrou. Často vidím ženy, které se řídí jen posledními trendy, a to je katastrofa. Ne každému sluší všechno.“

Buďte sama sebou. “Šaty opravdu dělají člověka. Abyste se našla, nebojte se vyzkoušet víc stylů, hrajte si, dokud nekápnete na to pravé ořechové. Nejdůležitější je, abyste se v tom, co nosíte, cítila sebejistě.“