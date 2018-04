Nákupy v Číně

Tisíce místních na kolech, plivání na zem (i z úst ctihodných, elegantně oháknutých dam), mačkání, strkání, nekonečné davy. Provoz, který vás nutí trhat si vlasy, anebo jen bezmocně zírat. A nákupy v obchodních domech velikých jako stadióny.

V šanghajské čtvrti Pudong (je to spíše samostatné město, které vyrostlo během dvaceti let do monstrózních rozměrů) tvoří kromě šílené Perlové věže další dominantu nevzhledná budova o deseti poschodích, do které si to namiřte hned první den. Super Brand Mall patří totiž mezi největší nákupní centra celé Asie. Stovky butiků, prodejen, bufetů a restaurací (i západních fastfoodů, když vás po několika dnech čínské stravy pobolívá břicho), všemožné služby a tovar každé jakostní třídy.

Budete-li se ptát po opravdu zajímavých nákupech, místní vás jednohlasně pošlou do distriktu jménem French Concession. Slavná Francouzská čtvrt se rozprostírá jen přes několik nevelkých ulic, získala si však pověst poetického místa se svébytným šarmem, kterou nesmíte při návštěvě Šanghaje obejít.

Pozoruhodná je už jenom procházka oblastí - romantické domy byly postaveny pro francouzské přistěhovalce a nesou jisté kouzlo, provoz je tady mírný a stromy přinášejí příjemný stín. Čtvrt je poseta malými obchůdky s překvapivě západním tovarem, něco na sebe si však koupí zejména milovníci secondhand oděvů – i když to není explicitně uvedeno, po krátké obhlídce vám bude jasné, že oblečení už mělo majitele. Štítky Marc Jacobs nebo Lagerfeld jsou pravděpodobně pravé, cenovka je ovšem přidělaná majitelem butiku. Výjimku tvoří prodejny s obuví, kde najdete i docela zajímavé kousky, a kde potěší i obchody se suvenýry a ulítlými drobnostmi. Narazíte také na atrakci jinak nevídanou – knihkupectví Garden Books s anglicky psanou literaturou, časopisy a turistickými průvodci. Pokud jste tak ještě neučinili, je čas pořídit si dobrý bedekr.

PEKING

Peking je podle místních stylovější a více alternativní než Šanghaj, mládež je tady prý svobodomyslnější a více uvolněná. Vzhledem k desetiletí komunismu je však dostupnost světové módy výrazně omezená a to, co tady považují za cool a trendy, spadá v našich představách spíše do jiných kategorií. Čína je pořád plná kýče, nevkusu, levných kopií západního zboží a suvenýrů, které se tříští a třepí již cestou na letiště.

Abyste si přece jenom něco pěkného odnesli, musíte přesně vědět, kam se vydat. Nezapomeňte se však obrnit očima na stopkách – pekingský provoz je legendárně šílený a lehce se vám může stát, že půjdete domů s nohou v gypsu. Dalším důsledkem přerostlé dopravy je citelný smog – Evropanky tvrdí, že po pár týdnech tady mají problémy s pletí.

Peněženku noste blízko u těla, hodinky nechte v hotelu a nic nedávejte ubohým prosícím dítkům – často za nimi stojí gangy a dáte-li malý obnos jednomu dítěti, ve vteřině máte za zády hordu dotěrných žebráků.

Jednou z nejznámějších nákupních ulic Pekingu je bezpochyby Xidan, dlouhý bulvár nedaleko Tiananmenu, snesitelnější než tvrdě propagovaný Wang Fu Jing, narvaný turisty k prasknutí. Nekonečná ulice plná prodejen známých světových i místních značek, obchodní domy, sportovní a kulturní instituce. Nakupují tady i místní, a to je vždy dobré znamení. Obchody jsou otevřené do pozdních večerních hodin.

Pozoruhodná čtvrt 798 (nebo také Factory 798) je hodná návštěvy už jenom z důvodů estetické zajímavosti. Původně továrna, dnes umělecký distrikt s obchody s klenoty, ručně dělanými výrobky, dokonce několik opravdu současných, "západních" butiků. Pokud ještě nemáte tradiční čínský hedvábný vohoz, tady si jeden kupte. Anebo alespoň vyzkoušejte, nechte se vyfotit a hoďte to na Facebook.

HONG KONG

Hong Kong je přímo nákupní šílenství, ještě donedávna prudce kapitalistická země pořád žije především z davů nákupuchtivých návštěvníků. Na rozdíl od Pekingu či Šanghaje je střed města relativně schůdný a doprava není extrémně náročná. Centrum je neprodyšně pokryto prodejními a propagačními plochami, od nejlevnějších stánků a obchůdků s druhotřídním šatstvem až po oslnivé obchodní domy, kterými jenom volně projdete, a únavou se vám třesou kolena.

Město je fascinující a krásně matoucí – divoce jezdící taxíky, davy lidí, mířících všemi směry, pohádkové dvouposchoďové autobusy a tramvaje, staré ženy rozkládající na zem podivné předměty a věštící kolemjdoucím.

Blikající reklamy křiklavě útočí ze všech stran, klima venkovních prostor připomíná kuřecí polévku. Vlhký, neskutečně horký vzduch je přesycen pachy a zdánlivě odnikud na vás pořád kapou zkondenzované kapky teplé vody. Obchodní prostory jsou naproti tomu příjemně vychlazeny a většina shopping center umožňuje strávit uvnitř celý den bez nutnosti vyjít na ulici. Všechno pod jednou střechou – kavárny, restaurace, bufety, bezpočet služeb, samozřejmě obchody.

U mě to jednoznačně vyhrál ozrutný obchoďák přímo na Times Square (mnoho míst je tady pojmenovaných podle různých známých ulic světa) – zářivý Times Square Shopping centre, kterého každé poschodí je vyhrazeno jinému druhu zboží – oblečení od nejlevnějšího po omračující luxus a o místním oddělení elektroniky se vám bude ještě celé týdny zdát. Pořiďte si něco, co nikdo jiný nemá – dizajn technických hraček je tady nepřekonatelný, ke všemu dostanete manuál v angličtině (myslete však na síťový adaptér – voltáž je v Hong-Kongu stejná jako u nás, nabíječka se bude hodit do britské zástrčky).

Legendami opředeni jsou v Hong Kongu mistři krejčí – přepychové obleky si sem docházejí dát šít frajeři z celého světa. Během dvou dnů vám ušijí na míru frak, který budete nosit ještě za deset let, šikovně okopírují také vámi přinesené šaty a naklonují vám je hned v několika materiálech. Traduje se, že někteří z krejčích si vás ani nebudou měřit, jenom na vás hodí očkem a zapíšou si parametry – bez jediné chybičky. Také boty vám lokální profesionálové vypracují přesně na míru, s dizajnem podle vaší chuti.

OBECNÉ TIPY

Pozor na kapsáře a žebráky. Jako ve všech velkých městech, je jich tady požehnaně. Extra trable však přidá dorozumívací problém na policejní stanici.

Čína je prý zaplavena falešnými bankovkami. Peníze měňte jenom v oficiálních bankách nebo v (dobrém) hotelu, vždy noste bankovky různých nominálních hodnot, abyste mohli prodávajícímu dát sumu co nejbližší prodejní ceně.

Zejména v Pekingu a Šanghaji ani zelená na semaforu pro chodce neznamená, že auta zastaví – procházejte silnice s nejvyšší opatrností. Provoz je ve velkých městech obecně noční můra a stát hodinu v zácpě je úplně běžná záležitost. Pokuste se vyhnout špičce.

Smlouvejte, troufnete-li si – především v malých obchodech. Klidně střelte dvacet procent uvedené sumy a pak sjednávejte podle chuti.

Čína je matoucí a většinou opatřená jenom čínskými nápisy. Pořiďte si bedekr nebo nejlépe živého průvodce – někoho ze Západu, kdo má zkušenosti s lokálními zvyky. Dovíte se zajímavé věci, ulehčíte si orientaci a snížíte riziko nějakých nepříjemností.

Budete-li mít extrémní štěstí, váš hotel bude mít internetové připojení. Nebude však určitě spolehlivé a na některé stránky se nedostanete vůbec.