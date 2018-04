Nákupy, trhy, kolínská... Město jako stvořené pro dámskou jízdu

Hadříky, kabelky, botičky...

Populární nákupní ulice Schildergasse v Kolíně nad Rýnem

Nejlépe svoji peněženku provětráte v samotném centru města. Nejpopulárnější nákupní ulicí je určitě slavná Schildergasse a s ní sousedící Hohe Strasse, které jsou plné obchodů známých i méně známých značek jako Peek and Cloppenburg, Jacobi, H&M, Zara, Pohland apod.

Nakoukněte určitě také do nedaleké Breite Strasse, která kromě obchůdků, bister a kaváren nabízí také tři shopping centra: DuMont-Carré, pasáže Opera a arkády WDR.

Belgická čtvrť, boutique Chang 13

Hledáte-li něco méně komerčního a originálnějšího, pak se určitě vypravte do takzvané Belgické čtvrti (Belgische Viertel), kde mají svá studia a butiky mladí a talentovaní návrháři nebo designéři jako Chang 13, Demet Taha, Susanne Kemna, Chocolina, Erdbeeren am Winter, Madamski a další. Žije to tady také díky stylovým kavárnám a restauracím.

Pro pravé gurmány

Kolíňané jsou vyhlášení pohodáři. Kdo ví, možná má jejich přátelská a milá nátura něco společného s tím, že si umí užívat života. Doslova na každém kroku tu najdete pekařství, lahůdkářství nebo obchod s delikatesami, jejichž lákavou výlohu nemůžete přejít bez povšimnutí.

Zkuste třeba ulici Ehrenstrasse: slavné pekařství Zimmermann tu nabízí nejlepší tmavý chléb ve městě, nedaleký Käsehaus Wingenfeld zase ohromí nabídkou sýrů a v obchodě s názvem Estella KochLust najdete vše, co v kuchyni potřebujete, od koření, přes těstoviny, nádobí, nože až po kuchařské knihy. Navíc se tady vaří naživo a kdo chce, může se i něco přiučit.

Čokoládový tip: Kdo má rád sladké, neměl by vynechat návštěvu vyhlášeného Imhoff-Stollwerckova muzea čokolády, kde vám nejen prozradí vše o historii sladké dobroty, ale také vám ji dají ochutnat.

Kolín není jen městem vůní, o zdejší kolínské si ještě něco povíme, ale také hořčice. Vše o této lahodné delikatese se dozvíte v Kolínském muzeu hořčice na Holzmarktu na břehu Rýna, kde můžete také koupit hořčici podle originálního receptu starého bezmála dvě stě let. Vyrábí se také různé ochucené speciály či ovocné džemy šmrncnuté troškou hořčice.

V sedmém hořčičném nebi budete také v ulici Herzogstrasse, kde sídlí obchůdek Kölner Senfladen s nabídkou rozmanitých hořčic s příchutí třeba medvědího česneku, provensálských bylin, medu a kopru nebo vánočního koření.

V zajetí vůní

Ne nadarmo pochází slovo kolínská právě z německé metropole nad Rýnem. Zdejší unisex "voňavku" 4711 možná znáte z toaletního stolku vaší matky nebo babičky, ale vyrábí se už od poloviny 19. století. Letos v létě se navíc objevila na trhu její odlehčená a modernější varianta.

Kolínská voda Farina v původním flakonu z roku 1709

Možná ale netušíte, že první kolínskou pro dámy i pány vytvořil před více než třemi sty lety italský parfumér Johann Maria Farina a také tato vůně nesoucí jeho jméno je dodnes k dostání v nezměněném (a přitom velmi působivém) složení, jen flakon se lety proměňoval. Ten původní, podlouhlý, prý vozil ve své holínce i Napoleon, který spotřeboval denně jedno balení.

Co je dobré vědět Při návštěvě Kolína nad Rýnem se vám určitě vyplatí pořídit si Köln WelcomeCard, která umožňuje cestovat městskou hromadnou dopravou a navíc nabízí slevy až 50 % v muzeích, restauracích, obchodech a na dalších místech.

Mnoho praktických a užitečných informací o všem, co se děje ve městě najdete na www.koelntourismus.de

Nerychleji se do Kolína nad Rýnem dostanete letecky. Například společnost Germanwings sem létá z Prahy každý den za ceny od 29,90 eur.

Muzeum seznamující s historií vůně provozují obě firmy: ve Farina-Haus vás expozicí poutavě provede sám Johann Farina v rokokovém oblečku, v muzeu slavné kolínské zvané 4711 si zase pod dohledem profesionálů můžete vyrobit svou vlastní vůni.

Odpočinek v léčivé vodě

Uondaly vás nákupy? Dopřejte si relax v termálních lázních s léčivou vodou. V srdci Rýnského parku najdete římské lázně Claudies, které nabízejí nespočet lázeňských procedur na ploše 12 000 čtverečních metrů. Za návštěvu stojí i secesní lázně Neptune s nově rekonstruovanou saunou s japonskou zahradou Zen.

Od římských památek po modernu

Málokteré město si tolik potrpí na historii jako právě Kolín nad Rýnem. Najdete tu desítky muzeí a výstavních prostor, kde se můžete setkat jak s uměním předků, tak s díly ryze současných umělců. Určitě si udělejte čas na návštěvu Římsko-germánského muzea s unikátními exponáty z období, kdy zde pobývali Římané, nebo z raného středověku.

Modernímu umění 20. a 21. století se zase věnují kurátoři Ludwigova muzea, kde je navíc až do 15. ledna k vidění jedinečná expozice fotografií malíře a výtvarníka Pabla Picassa, jak ho v průběhu let zachytili jeho přátelé a známí, s názvem Já, já a zase já.