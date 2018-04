Ve slevách nakupujte chytře, jinak vám hrozí prázdná kapsa i skříň

Ještě než vyrazíte do obchodů, udělejte si jasno, co si chcete pořídit a co by se vám mohlo nyní i v následující sezoně hodit. A také kolik peněz si můžete opravdu dovolit utratit. Bez jasné vize a rozpočtu si akorát říkáte o prázdné kapsy a přecpanou skříň, před kterou budete pořád bezradně stát a bědovat, že nemáte co na sebe.

Plánujte a mějte jasno

Ve slevovém šílenství, kterému dříve či později v obchodech propadne většina z nás, se snadno stane, že si koupíte něco, co se vám zase tolik nelíbí a nebudete to nosit. Říkat: "Přece to tu za tu cenu nenechám" se rovná cestě do slepé uličky. Takových věcí již máte ve skříni spoustu, tudy cesta opravdu nevede. Proto si udělejte v hlavě plán, co si vlastně potřebujete koupit. Je to nový kabát? Pak jdete rovnou do oddělení svrchníků a netápejte kolem džínsů, kterými váš šatník přetéká.

Máte skutečně vše?

Období slev je ideálním časem na doplnění garderóby o základní kousky, o skutečné pilíře vašeho vzhledu. Sem patří dobře padnoucí černé kalhoty a sako, univerzální bílá košile, krátká kožená bunda, postavě lichotící džíny v tmavě modré a bílé, kvalitní kabát, kašmírový svetr, hedvábné tílko a samozřejmě tzv. malé černé šaty. Chybí-li vám něco z tohoto seznamu, vydejte na lov do slevových regálů a doplňujte.

Zkuste to i jinde

Máte-li jasnou představu, co vám ve skříni chybí, zkuste se podívat i do obchodů, kam během roku jinak nezajdete. Můžete objevit nové styly, návrháře a značky, o kterých jste neměli do této chvíle ani tušení, přesto vám skvěle zapadnou do stávající garderóby. Nebojte se vyzkoušet si i jiný styl, než na který jste zvyklí. Možná objevíte něco zcela nového.

Pro kabelku pospíchejte

Může se hodit Ušetřete čas i peníze a nakupujte on-line na Modissimo.cz. Vybírat můžete třeba z pestré nabídky dámských bund.

Módní doplňky jako kabelky, drobné kožené zboží či bižuterie mizí k pultů rychleji než oblečení či boty, protože toto zboží není nikterak limitováno velikostmi. Objevíte-li kabelku, která se vám opravdu líbí, a víte, že ji budete nosit, chňapněte ji a běžte rovnou k pokladně. Druhý den byste ji již nemuseli v obchodě najít.

Módní návrháři ve slevě

Výhodné cenové nabídky najdete i u slavných návrhářů. Novoroční slevy představují perfektní příležitost, jak si pořídit něco se jménem vysněné značky. Nepatříte-li k pravidelným zákazníkům luxusních obchodů, hledejte raději nadčasové kousky, které budete nosit několik sezon a ne velmi nápadné výstřelky z aktuálních kolekcí. Ty se rychle okoukají a ještě rychleji omrzí.

Kupte si to, co je pro danou značku typické. U Burberry se podívejte po klasickém trenčkotu, u Valentina po čemkoliv rudém, Stella McCartney dělá skvělá saka, Salvatore Ferragamo zase boty a Armani kostýmy.



Pozor na velikost

Nakupujte podle své velikosti, neberte si šaty o číslo menší jen proto, že jsou levné. Nakonec je stejně nebudete nosit, protože se v nich nebudete cítit dobře. Najdete-li přece jen kousek, který neodpovídá vaší současné velikosti, ale je o kapánek větší, zde si již výjimku dovolit v mimořádném případě můžete. Větší oblečení si dejte upravit na míru a poslouží vám dokonale.



Investujte do kvality

Slevy jsou ideální příležitostí, kdy můžete svůj šatník oživit a dát mu čerstvý náboj v podobě lepších látek. Kašmírové svetry nikdy nevyjdou z módy, stejně tak jednobarevné hedvábné topy. Ve slevách najdete i takto kvalitní materiály, které jinak bývají dražší. Investice do lepších materiálů se vyplatí.