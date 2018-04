Simona zhubla o konfekční velikost a vyrazila na nákupy se stylistkou

Očima Simony: Patřím mezi ženy, které nakupování baví, ale takovou smršť, jakou jsem zažila se stylistkou Lenkou, nepamatuji. V obchodech je už nová jarní kolekce, takže jsme se mohly při vybírání zaměřit na barvy a moje osobní barevná paletka nezahálela. Brzy jsem už jen stála v kabince a zkoušela si jednu věc za druhou. A musím říct, že nakupovat s odborníkem má své kouzlo. Okamžitá (a náležitě objektivní) zpětná vazba na právě zkoušený model je totiž přesně to, co mi při nákupech někdy chybí. U personálu obchodu nebo u přátel se právě té objektivity často nedostává... Ale úplně nejvíc se mi na nakupovacím odpoledni líbilo to, že jsem si vesele zkoušela oblečení o jednu konfekční velikost menší než před měsícem.