Nákupy s Ona Dnes: více radosti za méně peněz

Prohlédněte si pozorně kupony, kupte si v pondělí magazín Ona Dnes a vystřihněte ty, které se vám hodí. Pak vyražte ušetřit. Výhodně nakoupíte zájezdy, oblečení, vybavení domácnosti, počítače a parfémy i třeba pozemek na Měsíci. Kromě slev nabízejí někteří účastníci naší akce i dárky k nákupu v hodnotě až tisíce korun.

A pozor, u některých firem nekončí slevy 17. 10., ale pokračují do konce měsíce nebo až do jara příštího roku. Určitě se vám budou hodit při výběru a zařizování zimní dovolené, nakupování vánočních dárků nebo třeba vybavování nového bytu – pokud touto náročnou zkušeností právě procházíte.

Udělejte si radost a pořiďte si to, po čem toužíte nebo co už dlouho potřebujete, za cenu, která nebude tolik bolet. Třeba odkládáte nákup podzimního oblečení a říkáte si, že vlastně nic nového nepotřebujete. S našimi kupony v ruce to možná přehodnotíte. Některé slevy totiž navíc platí i na zboží již v obchodě zlevněné.