Nákupy jako nemoc, na kterou už existuje prášek

Karolína Pekařová (34) z Prahy zůstala se svými dvěma dětmi na mateřské, která se protáhla na víc než deset let. Muž vydělává dost a ona se vzorně stará o rodinu. Vzorně, ale stále nákladněji. Když na běžný provoz domácnosti přestalo stačit několik desítek tisíc měsíčně, začal si její manžel více všímat, za co se doma utrácí.

S údivem zjistil, že jeho žena například pravidelně kupuje knižní novinky. Nic zvláštního, kdyby nekupovala všechno, co vyjde, a pokud by do knih alespoň nahlédla.

„Máme doma úplně všechno,“ zoufá si Ladislav Pekař. „Od kuchařky po životopis královny Alžběty.“ Kromě toho mají také všechna nejnovější CD a na půdě obrovskou zásobu nových kabelek a nenošených dámských bot ještě v taškách z obchodu.

„Na otázku, proč to kupuje, mi pořádně neodpoví,“ stěžuje si pan Pekař. „Když jsem jí vysvětlil, že tolik peněz prostě nemůžeme utrácet, stejně účet přečerpala. Nevím, co dělat. Copak to je normální?“ uzavírá rezignovaně.

Podle pražské psycholožky MUDr. Eriky Matějkové jde téměř o učebnicový případ jedné z civilizačních chorob - chorobné závislosti na nakupování.

PŘÍLIŠ DRAHÝ SPORT

„Tento druh závislosti často vzniká u lidí, kterým chybí životní naplnění a cítí se osamělí,“ vysvětluje MUDr. Matějková.

„Nakupování tu funguje jako náhražka. Nejvíce mu propadají nezadaní lidé s vyššími příjmy, ženy v domácnosti nebo ti, kdo nějakým způsobem přišli o partnera.“

Při cestě po obchodech totiž zdaleka nejde jen o to něco koupit. Hlavním motivem může být touha po kontaktu s lidmi, snaha získat jako zákazník pocit vlastní důležitosti a překvapivě i zvýšený adrenalin v krvi. „Odmala víme, že bychom neměli utrácet,“ říká MUDr. Matějková.

„Když hodně nakupujeme, cítíme, že překračujeme nějaký vnitřní zákaz, a zvedá se nám hladina adrenalinu v krvi stejně jako při nebezpečném sportu.“ Pravda však je, že adrenalin vznikající při skoku padákem vyjde mnohem levněji.

KOUPENÁ RADOST

Nákupní horečkou trpí až 8% populace. Už je na to i prášek.

Čas od času si něco nepotřebného koupí většina z nás. Jen tak, pro radost. Podle doktorky Matějkové na tom není nic špatného a radost bychom si neměli kazit výčitkami. „Odměňovat se za úspěchy, přetrpěné problémy nebo náročné období je zdravé,“ tvrdí lékařka. „Vždy ale záleží na tom, dokážeme-li se udržet v mezích našich finančních možností a nestane-li se pro nás nakupování nutkavou potřebou, kterou musíme navzdory možnostem denně uspokojovat.“ Jana Romanová (39) z Neratovic si vzpomíná na období, kdy byla na pár měsíců bez práce a najednou měla během dne spoustu času pro sebe. Brzy si připadala nevyužitá a zbytečná.

„Těšilo mě jen tak chodit po obchodech, ani jsem nemusela nic nakupovat. K radosti mi stačila občas nějaká zlevněná věc. A pocit, že jsem mezi lidmi.“ Jana si pochůzkami po obchodech krátila napjaté období při hledání nové práce a dokázala si přitom udržet zdravý odstup. Ani netušila, po jak tenkém ledu přitom chodila.

KDE JE HRANICE NORMÁLNOSTI?

,POVINNÁ ČETBA‘ PRO SHOPAHOLIKY

Nakupovací nemoc je sice spíš problém než veselá taškařice, přesto knížka Sophie Kinsella Shopaholik za hranicemi (Metafora) určitě stojí za přečtení. Hrdinkou pokračování úspěšného Báječného světa shopaholiků je mladá žena jménem Rebecca, ve které se pozná leckterá z nás.

Potíž je v tom, že od určitého momentu nejsou frustrovaní lidé schopni sami rozeznat hranici mezi normálním a už nenormálním nakupováním. Najednou musí pořád něco kupovat, ani vlastně nevědí proč. Nakupování dalších a dalších věcí je uspokojuje, mají dojem, že to všechno opravdu potřebují, a nad tím, zda se jim to vejde do bytu a do rozpočtu, se nezamýšlejí. „Lidé podléhající této závislosti jednají zkratovitě a impulzivně,“ vysvětluje MUDr. Matějková. „Je to podobné jako s alkoholismem nebo bulimií. Rozum se vůbec nedostane ke slovu.“

Právě v tuto chvíli by mělo zareagovat nejbližší okolí a dát laskavým způsobem najevo, že něco není v pořádku. Žel, velmi častou příčinou nakupovací mánie bývá frustrace z nefungujících vztahů s partnerem, takže přes rozhovor s ním cesta ven ze začarovaného kruhu většinou nevede. Rodiče, sourozenci, blízcí přátelé, ti všichni mohou pomoci. Selže-li pokus o nastavení zrcadla, rozhodně je třeba spěchat k psychologovi nebo psychiatrovi. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že bez odborné pomoci se lidé s nákupní nemocí zruinují nejen finančně, ale také psychicky.

Americkým celebritámshopaholičkám už se ale schyluje k happy endu. Psychiatři tam totiž předepisují lék jménem citalopram, který tlumí nákupní touhy. U nás asi vsadíme spíš na zdravý rozum.

Nemáte nakupovací virus?



Zkuste si popravdě odpovědět na následující otázky a zjistěte, jak jste na tom. Za každé ano1 bod, za každé ne 0 bodů.



1. Kupujete si věci spíše pro radost než pro užitek?



2. Koupili jste si už několikrát za sebou něco, co jste nutně potřebovali v obchodě, ale doma jste to odložila?



3. Kupujete si věci, i když na ně vlastně nemáte?



4. Chodíte si pravidelně dělat do obchodů radost, i když nic konkrétního nepotřebujete?



5. Cítíte se často osamělá, nešťastná a cesta po obchodech vám na chvíli uleví?



6. Máte pocit, že váš život není ničím významný, nic zvláštního neumíte, za moc nestojíte a nakupování je vaše jediná radost?



7. Chvíle odpočinku nejraději trávíte v nákupních centrech či cestou po obchodech?



0-1 bodů

Všechno je v pořádku. Vůči této nemoci jste zřejmě dostatečně odolní.

2-4 bodů

Pozor, zdá se, že ztrácíte potřebný nadhled a nutkání nakupovat nad vámi stále častěji vítězí. Zastavte se na chvíli a řekněte si, co vám doopravdy v životě chybí. V obchodě to totiž určitě nekoupíte.

5-7 bodů

S nakupováním máte opravdu problém, měli byste zajít za psychologem, který vám pomůže najít příčinu vašeho chování. A znáte-li ji, může vám pomoci najít cestu z bludného kruhu ven.

SLAVNÉ SHOPAHOLIČKY



Victoria Beckham

Manželka britské fotbalové hvězdy utrácí za své oblečení přibližně 47 milionů korun ročně. „Nemůžu si pomoct.

Když se mi něco líbí, koupím si to v několika barvách. Mohla bych klidně nakupovate denně. Jsem rozhodně shopaholička,“ přiznává bývalá Spice Girl.

Jennifer Lopez

Procházky po buticích Gucci a Versace jsou její oblíbenou turistikou. Uznává, že nakupování propadla, ale vzdát se ho nehodlá: „Nejvíc ujíždím na botách a oblečení. Ráda si zkouším šaty a miluju sexy prádlo. Hledám šaty, které vyjádří, kdo doopravdy jsem.“

Britney Spears

Popová princezna nakupuje, když má smutek na duši. „Můžu být úplně na dně, ale když jdu a koupím si krásné boty, všechno je zase v pořádku,“ přiznává Britney a psycholožka to hodnotí jednoznačně: „Přebíjí nakupovacími orgiemi své psychické problémy.“ Naposled si Britney koupila postel za 600 tisíc korun. Klidný spánek jí ale nezaručí.