V Berlíně za den dobře nakoupíte módní kousky i uvidíte slavné památky

Do Berlína se snadno dostanete vlakem, je to pohodlné, časově srovnatelné s letadlem. Navíc vystoupíte uprostřed města, takže odpadají úmorné a drahé transfery z letiště. Proč se vydat právě do Berlína za nákupy i kulturou? Nabídka obojího tu je více než pestrá a navíc za příznivé ceny.

Díky obrovskému množství obchodů a nižší dani z příjmu tu najdete úplně všechno za ceny, které vás potěší. Mají tu značky, které do Čech stále ještě nedorazily, a navíc pravidelné výprodeje, slevy i outlety.

Máte-li čas méně než dva dny, držte se v této části. Obujte si pohodlné boty a můžete vyrazit. Z Hauptbahnhof se městskou dopravou přepravte rovnou do bývalého srdce východního Berlína na Alexanderplatz.

Nákupy i prohlídku památek začněte v srdci východního Berlína

Na náměstí se slavnou televizní věží a kostelem Sv. Marie, které kdysi tvořilo centrální bod východního Berlína, si vyšetřete dostatek času. Živo a rušno je tu i dnes, neboť na Alexu, jak náměstí říkají místní, najdete obrovské množství obchodů. Hned u východu ze stanice metra a nádraží uvidíte nákupní dům Galeria Kaufhof (Alexanderplatz 9), na šesti poschodích tu najdete prakticky vše – od oblečení, doplňků, spodního prádla, obuvi přes hodinky nebo hračky po kosmetiku a knihy. Módní značky se tu drží ve střední až vyšší cenové skupině, koupíte tu AJ Armani Jeans, Boss Orange, Tommy Hilfiger, Gant, Lacoste, Esprit atd.

Módní kousky za pár eur

Fronty se tradičně tvoří ve zdejší pobočce obchodního řetězce s levnou módou Primark (Alexanderplatz 5-7). Na třech podlažích najdete pestrou nabídku dámského, pánského a dětského oblečení a doplňků a v omezené míře také doplňky pro domácnost včetně povlečení a svíček. Připravte se však na delší čas u pokladny, jak to ostatně bývá ve všech pobočkách. Počítejte s tím, že tu strávíte alespoň hodinu.

Pánský doprovod raději pošlete do Alkopole Bierbar s velkým výběrem německého piva nebo do obchodu s elektronikou Saturn (Alexanderplatz 3), budete mít větší pohodu a klid v již tak hektickém prostředí.

Nákupní atrakcí Alexanderplatzu je také velký obchodní dům Alexa (Grunerstrasse 20), na 46 000 metrech čtverečných tu nakoupíte absolutně všechno a ještě se najíte. Ze zdejších 180 obchodů nelze opomenout pobočky řetězců H&M, Zara, Mango, Calzedonia, Orsay, Pimkie, Esprit, Vero Moda, Only, Desigual, Deichmann, Claire’s, I AM, Intersport či Fast Forward. I zde budete potřebovat více času, než projdete všechna podlaží. Muže tu zabavíte snadno, Alexa má spoustu sportovních obchodů a také obrovský obchod s elektronikou Media Markt.

Za značkovou módou do outletu

Kousek odtud nevynechejte dvoupatrový outlet TK Maxx (Gontardstrasse 10), kde najdete celou řadu slavných značek s obrovskou slevou. Dlouhé šaty Calvin Klein se tu dají pořídit již za 36 eur (asi tisíc korun), doplňky Karl Lagerfeld od 20 eur (550 korun) a sukně Balenciaga za 100 eur (2 800 korun). Tyto značky najdete snadno, jsou označeny jako Gold Labels.

Budete-li mít štěstí, můžete odcházet s kabelkou Dolce&Gabbana, sakem Alexander McQueen či šaty od Diane Von Furstenberg. Zboží se tu rychle točí, některé kousky lze při troše štěstí ulovit i s devadesátiprocentní slevou.



Odtud mohou vaše kroky vést ke slavné Červené radnici (Rathausstrasse) postavené v druhé polovině 19. století ve stylu vrcholné italské renesance. Tato výrazná budova slouží jako sídlo starosty Berlína. Kousek odsud dojdete ke kostelu Sv. Mikuláše, v jeho těsném okolí se můžete občerstvit v některé z četných kaváren a restaurací. Nikolaikirche hraje v dějinách města významnou roli, je nejstarším kostelem Berlína a zároveň se tu po německém sjednocení poprvé sešel berlínský senát kvůli ústavě.

Do malých butiků pro sexy prádlo a originální kabáty

Také v ulicích v okolí Alexanderplatz najdete zajímavé obchody. Hledáte-li hezké spodní prádlo, zajděte do Blush (Rosa Luxemburg Strasse 22). Mají tu krásné krajkové, hedvábné a saténové kousky od Claudie Kleinertové na každodenní nošení i sexy prádlo pro zvláštní příležitosti.



Odtud jděte po Munzstrasse směrem k Weinmeisterstrasse. Minete třeba obchod s džínsy True Religion, adidas, Kiehl’s, obchod s botami Converse. Na křižovatce zmíněných ulic vás čeká pobočka oblíbeného módního řetězce COS (Neue Schönhauser Strasse 20), o pár metrů stojí berlínská pobočka &Other Stories se zajímavou dámskou a pánskou módou, doplňky a také kosmetikou. Pokud vás nebaví nadnárodní řetězce a jejich většinou velmi podobná nabídka, tento se vám určitě bude líbit.

V okolí ještě navštivte butik Address Store (Weinmeisterstrasse 12-14) s oblečením nezávislých značek. Jejich minimalistické, čisté linie a střihy oblečení z kvalitních materiálů stojí minimálně za podívání. Sáhnete sice hlouběji do kapsy, kabáty tu stojí cca 300 eur (8 300 korun), šaty kolem dvou set (pět a půl tisíce korun), ale zase si odvezete originální oděv, ve kterém nepotkáte půlku svých známých.

Podvodní svět, muzeum DDR a světové dědictví UNESCO

Tramvají nebo autobusem se vraťte do blízkosti kostela Sv. Marie na zastávku Spandauer Strasse/Marienkirche. Odsud se vydejte směrem k řece. Po pravé straně uvidíte berlínské akvárium AquaDom & Sea Life (Spandauer Strasse 3) s fascinujícím podvodním světem. Hned vedle uvidíte frontu turistů mířící do DDR Museum (Karl-Liebknecht Strasse 1) a za mostem Berlínskou katedrálu, největší církevní budovu ve městě. Konají se tu bohoslužby i koncerty. V jejím sousedství stojí Altes Museum, jedno z mnoha muzeí na Muzejním ostrově, který se nachází na seznamu světového dědictví UNESCO.



Módní rady online

Držte se hlavní ulice, která po dalším překročení řeky přechází ve slavnou třídu Unter den Linden, na jejímž konci se tyčí Braniborská brána. V okolí tohoto konce ulice stojí spousta muzeí a kulturních stánků včetně Státní opery (Unter den Linden 5-7) a Paláce korunního prince (Under den Linden 3). Projděte kolem jezdecké sochy Bedřicha Velikého a jděte po levé straně bulváru. V polovině třídy zahněte doleva na Friedrichstrasse, další z oblíbených nákupních destinací Berlína.

Za luxusem, líčidly a parfémy na Friedrichstrasse

Zde nelze minout prosklenou budovu architekta Jean Nouvela, v níž se nachází proslavený francouzský obchodní dům Galeries Lafayette. Každý den mimo neděli od deseti do osmi si tu můžete vychutnat luxusní nákupy u vyhlášených značek jako Alexander McQueen (včetně levnější linie McQ by Alexander McQueen), Armani, Zadig & Voltaire, Issa London, Michael Kors, DKNY, Burberry, Belstaff, doplňky Chloé, Chanel, Jean Paul Gaultier, Moschino, Miu Miu, boty Giuseppe Zanotti, Rachel Zoe, kabelky Mulberry, Longchamp, Salvatore Ferragamo, spodní prádlo Spanx, Von Follies by Dita Von Teese, Elle MacPherson Intimate a mnoho dalších včetně perfektně zásobené parfumerie a oddělení s líčidly Burberry, Laura Mercier, Shiseido a mnohými dalšími značkami.

Naproti přes ulici stojí dalších obchodní dům Quartier 206 (Friedrichstrasse 71), rohovou budovu navrhlo newyorské studio Pei Cobb Freed & Partners. Spolu s Galeries Lafayette a Mall of Berlin se řadí mezi nejelegantnější obchody německé metropole. Přízemí je celé věnováno exkluzivní parfumérii, kde seženete kosmetiku a vůně značek Face Stockholm, Annick Goutal, By Terry, Creed, Ladurée Beauté, Philip B., Rahua či Tom Ford.

Pokračujte o poschodí výše, kde vás čeká móda a doplňky Lanvin, Marc Jacobs, Donna Karan, Nina Ricci, Tory Burch, Victoria Beckham, Isabel Marant, Manolo Blahnik, Alexander Wang, Theyskens` Theory. V pánském oddělení seženete třeba značky Balmain, Tom Ford, Ralph Lauren, Marni, Valentino, Borsalino, Givenchy či Dries Van Noten.

Opouštíte americký sektor na nejslavnější hranici Berlína

Po Friedrichstrasse pokračujte dál, až dojdete k Checkpoint Charlie, kde býval hraniční přechod mezi americkým a sovětským sektorem. V roce 1961 zde proti sobě stály tanky obou velmocí. V rámci sjednocení Berlína byl kontrolní bod odstraněn a jeho rekvizity zničeny. V roce 2000 ho však znovu vybudovali podle dobových fotografií a původních plánů. Potkáte tu vojáky v dobových uniformách i slavnou ceduli hlásajících v několika jazycích „Opouštíte americký sektor“. Po nezbytné fotografii u kontrolního bodu a zbytcích Berlínské zdi se vraťte zpátky až na křižovatku s Leipziger Strasse.

Zde se v čísle 16 nachází Muzeum komunikace, nejstarší muzeum poštovnictví na světě. Neobarokní budova s novorenesančním průčelím v sobě ukrývá zajímavé stálé i dočasné expozice mapující vývoj poštovnictví i kulturu psaní. Najdete tu mimo jiné nejslavnější známky včetně Modrého Mauricia.

Do nového obchodního domu za Lagerfeldem a Madonnou

Přejděte ulici a po pár minutách chůze se dostanete na Leipziger Platz k Mall of Berlin, nově otevřenému obchodnímu domu. Tady vás čekají čtyři podlaží plné elegantních obchodů, které však nejsou takovým nebezpečím pro vaši peněženku jako obchodní domy na Friedrichstrasse. Je tu Zara včetně speciálního obchodu s bytovými doplňky, klasika v podobě Manga, H&M, C&A, Espritu, Gantu, French Connection atd.



Proč sem vůbec zajít? Mimo jiné tu najdete butik Karla Lagerfelda, ve kterém pořídíte kabelky od 250 eur (7 000 Kč) a drobné doplňky pod 100 eur (3 000 korun) včetně jeho knih. Obchod tu má též značka spodního prádla Passionata, sportovní oblečení Sportalm Kitzbühel, džíny Armani a Polo Ralph Lauren a kvalitní kašmírové svetry a šály Silk&Cashmere. Vedle celé řady kaváren a obchodů s vybranými lahůdkami si sem chodí místní zacvičit do fitness centra Hard Candy, které celosvětově zaštiťuje zpěvačka Madonna.

Pokud vám to vaše nohy dovolí, vyjděte z Mall of Berlin východem mezi obchody Lindt a Kusmi Tea. Dostanete se na Gertrud-Kolmar-Strasse vedoucí k další zajímavé pamětihodnosti. Památník zavražděných židů Holocaust Mahnmal (Cora Berliner Strasse 1) navrhl architekt Peter Eisenman, oficiálně je otevřen necelých deset let. Památník se skládá z různě vysokých betonových pilířů umístěných 54 na 87 řad. Určitě se mezi sloupy projděte, tento pomník na vás silně zapůsobí.

Působivé pomníky v centru Berlína

Od pomníku to je jen pár metrů z Braniborské bráně, takže máte-li chuť si udělat obligátní fotografii, máte příležitost. Jinak se vraťte po Ebertstrasse zpět. Široký bulvár vás přivede na Postupimské náměstí, ke kterému se jinak dostanete také z výše zmiňovaného obchodního domu Mall of Berlin.



Potsdamer Platz je rušné místo díky velkému nádraží a zástupů turistů, kteří se fotí u zbytků Berlínské zdi. Začátkem 20. století bylo náměstí nejdůležitější dopravní tepnou města i oblíbeným místem berlínské smetánky. Během studené války protínala náměstí zeď, po znovusjednocení proběhla velká rekonstrukce a následně tu vyrostlo obrovské množství výškových budov.



I na dopravní tepně se prodává móda a vystavují umělecké skvosty

Vydejte se do ulice Alte Potsdamer Strasse, kde v č. 5 sídlí Weinhause Huth - jediná budova, která byla zachována od počátku 20. století. Dnes tu najdete galerii moderního umění Daimler Art Collection s řadou zajímavých expozic včetně Andy Warhol Cars. Hned v sousedství vás čeká další příležitost k nákupům v arkádách Potsdamer Platz s obchody plnými cenově dostupného oblečení a doplňků NEO, Roxy, Guess, outletu TK Maxx. Zároveň se tu můžete najíst a občerstvit, výběr restaurací a kaváren uspokojí každého.



Tuto část města rozhodně jen tak rychle neopouštějte. Vydáte-li se ulicí dál, přijdete až na Marlene Dietrich Platz, kde začíná komplex budov věnovaných kultuře a vzdělávání. Nachází se tu budova Berlínské filharmonie, Státní knihovna, hudební divadlo Stella Musical Theater atd. Ulicí Eichhornstrasse se dostanete až k Legolandu (Potsdamer Strasse 4), ten je součástí komplexu Sony Center.

Za Marlene Dietrichovou a Legem do opulentního Sony Centra

V hlavní budově na vás čekají obchody, kinosály, filmová akademie či interaktivně pojaté muzeum filmu. Filmové nadšence zaujme nejvíce právě Deutsche Kinemathek mapující celou historii německého filmu od roku 1895 po současnost. Jeho součástí je i stálá expozice věnovaná nejslavnější německé herečce Marlene Dietrichové.



Pokud toho ani teď nemáte dost, můžete pokračovat parkem stále dál až na Náměstí republiky, cestou uvidíte Braniborskou bránu z druhé strany a dojdete až k budově Říšského sněmu Reichstag (Platz der Republik 1). Tu můžete také navštívit, vstupné se neplatí, ale je potřeba se dopředu zaregistrovat. Prohlídky probíhají v početně omezených skupinách v několika jazycích.

Jakmile jste se dostali až sem, zavolejte si taxi (bude vás stát 5-7 eur, tedy nějakých 150 až 200 korun) a za pár minut můžete již stát u Hlavního nádraží a vyrazit zpět domů.