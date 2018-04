Nakupujte oblečení chytře. Stylistka radí kombinovat a experimentovat

S nakupováním je to přitom jako se vším. Aby se člověk stal profíkem, musí trénovat, zkoušet, vlastně se musí pořád učit. Jak na to? Zeptali jsme se úspěšné slovenské stylistky Martiny Gvizdové.

1. Zjistěte, co vám sluší

"Lidé si často kupují příliš malé velikosti nebo věci, které nesedí jejich postavě," vypočítává Martina časté chyby. "Nebo nakupují jen pro pocit, ale své úlovky si už nikdy nevezmou na sebe."

Nevíte, co dřív? Ujasněte si, co konkrétně sháníte a vezměte si na radu spolehlivou kamarádku.

Proto je potřeba jít do obchodu s jasnou představou, co chci. Vědět, jaká je moje velikost v daném obchodě, a když váhám, radši si vzít o číslo větší tričko nebo šaty. Když se stáhnou páskem, často vypadají lépe než příliš těsné oblečení.

"Do kabinky si klidně naberte víc věcí," říká stylistka. "A určitě přiveďte kamarádku s dobrým vkusem." To, že se vám líbí třeba volánový top nebo turecké kalhoty totiž neznamená, že se budou hodit zrovna k vaší figuře. A to nejlépe posoudí někdo jiný.

2. Kombinujte dražší a levnější

Dámská móda on-line Inspirujte se módními trendy na Modissimo.cz a vyberte si z pestré nabídky dámského oblečení z pohodlí domova.

I když nemáte na kontě tolik, co Angelina Jolie, můžete vypadat jako hvězda. Klíčem je kombinování: "Mixování návrhářských kousků s high street oblečením třeba z Topshopu nebo z Nextu je klíčem, jak vypadat stylově," tvrdí Martina.

Radí také, abyste investovala do nadčasových kousků, které vydrží i několik sezon a dají se nosit na víc způsobů a k různým příležitostem. Zbytek pak dokupte v levnějších obchodech. "Určitě bych si nekoupila nějakou letní vychytávku za čtyřicet tisíc, ale klidně zainvestuji do tašky, bot nebo peněženky," říká.

Zároveň je ale dobré vědět, že ani návrhářské kousky nemusí být úžasně kvalitní. "Jde spíš o to, že se vyrábí z drahých materiálů," říká Martina. "Nemusí to však nutně znamenat, že vydrží déle. Rozhodně je potřeba se o ně víc starat."

3. Vytvořte si kvalitní základ

Jaké nadčasové záležitosti by tedy ve vašem šatníku neměly chybět? Podle Martiny je jedním z klíčových kousků sako: "Musí sedět a hodit se k džínům, kalhotám, šatům, dlouhé košili i legínám."

Perfektně padnoucí sako je základem.

"Pořiďte si také jednobarevné minimalistické šaty, které si můžete vzít do kanceláře, na schůzku, na večeři i na drink po práci," radí Martina. Potom už stačí přidat třeba velký šperk, hodinky, jinou kabelku a hned máte nový look.

"Samozřejmě to chce i kvalitní boty, jednu menší a jednu větší kabelku, klasické džíny. Pro mě jsou ale číslem jedna v šatníku legíny: mám jich asi padesát a nosím je k dlouhým topům, košilím, šatům i minisukním. Už jsem si skoro odvykla od kalhot," přiznává.

4. Mějte přehled

Vždycky je dobré vědět, do kterého obchodu se vypravit, když sháníte něco konkrétního. Pokud zrovna nejste posedlá obcházením nákupních center, zkuste si zapamatovat, kde vám co sedlo, a příště jít na jistotu.

"Například v Topshopu a Mangu mají podle mě nejlepší bižuterii, v Zaře zase nejdelší džíny a maxišaty, v H&M krásné podprsenky," popisuje Martina.

5. Nebojte se internetu

Na zahraničních eshopech lze najít skvělé kousky za ještě skvělejší ceny.

Jestli máte pocit, že jste obešla všechny krámy a nic vás nezaujalo, další zastávkou pro vás může být internet. Nebojte se ani zahraničních e-shopů: často mají rychlejší služby a ve výsledku jsou levnější než ty tuzemské.

"Moc mě potěšilo, že můj oblíbený Asos.com odnedávna neúčtuje nic za poštovné do Česka," usmívá se Martina, "Je to ale docela nebezpečné, protože mají úžasný výběr a výborné slevy. Jen velikosti mají o číslo menší než obvykle, takže jestli máte třeba velikost 38, objednejte si raději čtyřicítku."

6. Experimentujte

"Pro hodně Čechů je důležitá hlavně cena a vůbec se nedívají na kvalitu výrobku," myslí si stylistka. "Taky tolik nesledují trendy nebo se bojí zaexperimentovat. Radši si obléknou pohodlné sportovní oblečení bez špetky fantazie."

Ani oblečení do práce nebo pro pobíhání po městě přitom nemusí být nudné. Jestli cítíte, že máte v sobě skrytou stylistku, ale bojíte se vyzkoušet něco neobvyklého, zkuste své obavy překonat. Reakce okolí vás možná příjemně překvapí.