Nakupujte jako muži, ušetříte spoustu peněz i nervů

Když náhodou během týdne změníte zavedenou trasu domov - práce, tak procházíte neznámými ulicemi a potkáváte nové obchody. Vejdete dovnitř, i když nic nepotřebujete? Říkáte si: Tady by mohli mít ty skvělé kozačky, co hledám, a za pár šupů? Pak nakupujete jako žena. Pomalu, s gustem a neefektivně.

Pokud vás neznámé výlohy nelákají, protože přesně víte, co sháníte a kde to mají nejlevnější, pak nakupujete jako muž. Rychleji a výhodněji.

Muži nakupování nenávidí, proto se mu dlouho vyhýbají

Chcete-li nakupovat jako muž, musíte jako muž i myslet. Takže opakujte po mně: Obchody, zvláště obchody s hadry, jsou hnusný, přecpaný špeluňky přetékající stresem, jejichž jediný účel je ožebračit vás a vytáhnout z vás poctivě vydělané peníze. Peníze, které by se daly mnohem lépe investovat řekněme do plazmové televize.

Muži nakupují jen tehdy, když to potřebují

Muž nevejde do žádného obchodu "jen tak". Vždy jen za nějakým konkrétním účelem. Vyšlo nové CD vaší oblíbené kapely? Hurá pro něj. Rozbil se vám fén? Jděte koupit nový. Mávají vám na rozloučenou plavky? Dejte si něco na kuráž a vyrazte pro nové.

Jestli ale máte jen volné odpoledne a touhu něco utratit za svůj pocit štěstí, pak zůstaňte doma nebo jděte cvičit. Co když narazíte na kozačky, které budou tklivými hlásky volat vaše jméno, a vy nebudete mít sílu jim odolat, co potom?





Muži před nákupem provádějí průzkum trhu

Něco konkrétního potřebujete. Dokonce víte, kde to mají. Ale nepospíchejte. Nejdřív prozkoumejte trh, nabídku a slevy. Projeďte pár internetových stránek, poptejte se kamarádek, které se vyznají. Porovnejte výkonnost a praktické kapsičky několika značek kabelek. Nemají tyhle džíny levnější v nějakém outletu? Nebylo by lepší počkat na sezonní slevy? Možná vás to o nějaký týden zdrží, ale nakonec budete nejen expertka na daný segment trhu, ale i majitelka výhodně koupené věci.

Skuteční mistři dokonce ještě před samotným nákupem obvolají obchody, aby zjistili, kde mají jejich barvu, velikost nebo technické parametry požadované věci. Odpadne potom i zbytečná návštěva dvou dalších krámů.

Muži se nenechají rozptýlit jinou nabídkou

Muž nikdy nevyrazí do obchodu pro GPS StreetPilot c510 Deluxe (autonavigace za 8 950 Kč), aby se vrátil s párem měkoučkých domácích pantoflí, novou svačinovou krabičkou pro syna a bezbarvým lakem na nehty. Jakmile zahájí misi "Jdu koupit navigaci", nic jiného nevidí a neslyší.

Proto méně utrácejí a proto také bohužel nosí vaše dítě svačinu v pytlíku od mouky, dokud tu krabičku nekoupíte vy.

Takže pokud původní cíl vašeho nákupu selže nebo nemají požadovanou barvu, nerozhlížejte se, co jiného byste tak koupila, a rychle ven z obchodu.

Muži nechodí nakupovat s kamarády

Nesnášejí totiž hromadné nákupní výpravy. Snad jedinou výjimkou jsou návštěvy Hornbachů nebo Obi, kde se ovšem letka mužů hned u vchodu rozdělí jako stíhačky před útokem a každý si jde za svou misí. K nákupu vrutů, hlavic a stěrek názor kamaráda nepotřebují.

Řiďte se podle nich a nechoďte na nákupní tahy s kamarádkami. Jedině s takovými, které vám umí upřímně poradit a odradí vás od zbytečných investic třeba i krutou pravdou (Tohle nepotřebuješ. Tohle ti nesedí. Na tohle nemáš.).

Muži kupují jen to, s čím jsou úplně spokojeni

Nikdy si nekoupí menší kalhoty s tím, že do nich zhubnou, nebo větší košili s vírou, že si do ní cvičením zvětší svaly. Taky si nekupují nic, co budou muset dodatečně prodloužit, obarvit, obháčkovat nebo zastřihnout.

My naopak často hrajeme hry s velikostmi oblečení i hru na hospodyňku, která si z téhle příšerné červené věci sama doma dodělá báječnou košili. Stojí to zbytečné peníze a v případě velikosti oblečení i pár frustrací navíc. Možná je to dědictví z dob, kdy v obchodech nebylo skoro nic a z uloveného zboží bylo potřeba vytřískat co nejvíc i za cenu složitých domácích úprav.





Muži vědí, že žádná sleva není ve skutečnosti výhodná

Je jim totiž jasné, že v obchodě vždycky získáte to, za co zaplatíte. Drahý návrhářský obchod má za výlohou za pět tisíc korun nádherný černý vlněný kabát, takový ten typ na celý život - do divadla i na třídní schůzky, na služební cestu i do baru. Vy najdete "stejný" za devět stovek v konfekci. Koupíte si ho a hřeje vás báječný pocit, že jste ušetřila a máte na sobě "úplně to samé", co prodávají v drahém butiku.

Víte, co udělá muž? Vypočítá si, že ten drahý mu vydrží dvacet let a ani se nehne, zatímco tomu levnému se po dvou sezonách rozjedou švy, utrhne kapsa a barva na ramenou vyšisuje do myší šedi. Navíc na něm bude na denním světle hodně vidět, že je to levné zboží. A půjde si koupit ten luxusní.

Jenže muže nakupování nebaví, a nás ano!

Všechny předcházející rady platí jen tehdy, pokud potřebujete nakoupit rychle a výhodně. Pokud ale máte neodolatelnou touhu courat se a dívat, zvažovat a plánovat, a přitom nemuset myslet na nic jiného, pak hoďte všechno za hlavu a nakupujte jako stoprocentní žena.

To přece umíte: nejdřív hodně snít, hodiny koukat v obchoďáku na figuríny s postavou dvanáctileté gymnastky, pak si v obchodě nalhat, že tohle je to pravé, tohle ze mě udělá vílu nebo dračici, utratit za to nekřesťanskou sumu a doma to (šťastně) odložit ad acta. To celé pokud možno v doprovodu tří kamarádek, které vám odkývají cokoliv. Pro muže by to byla nedokončená mise, selhání při plnění bojového úkolu, ale pro nás byl hlavní účel splněn.