Nakupujeme dárky. Víme, jak se z toho nezbláznit

Jestli patříte mezi vzorné dárce, kteří vhodné dárky střádají už od září, opatřují je visačkami, škrtají si v seznamu a koncem listopadu mají hotovo, nečtěte dál. Jste vzácný druh a všichni vám závidí. Většina z nás spíš bojuje s dárky střídáním různých strategií, odkládáním nákupu na poslední možný termín – zkrátka se z toho stala nemilá povinnost. Což se dá změnit.

Nepodceňujte přípravu

Vyhraďte si volný večer nebo jeho kus, uvařte se čaj nebo svařte víno a usaďte se s blokem do křesla. Úspěch akce "Dárek pro každého" vězí v zodpovězení tří otázek a ve vypracování strategie nákupu.

Otázky zní: Kolik mám času? Kolik peněz? Kolik chuti? Z odpovědí jasně vyplyne, jestli vás finanční krize donutí letos dárky vyrábět, jestli si naopak radši nepřiplatíte poštovné za to, že ušetříte čas nákupem přes internet, a taky vám dojde, že když začnete s nákupem teď, všechno stihnete v pohodě a klidu.

Teď už jen zbývá strategie lovu:

- budete nakupovat přes internet?

- vyrazíte na celodenní přepadovku velkého nákupního centra s přesným seznamem

- vyhradíte si hezký víkend na malé zastrčené krámky s ukrytými poklady

- pořešíte letos všechny dárky v jednom obchodě – třeba v knihkupectví?

- rezignujete a rozdáte svým blízkým obálky s penězi nebo poukazy do jejich oblíbených obchodů?

Univerzální dárky - Fotokniha, kterou vám vyrobí z vašich snímků.

- Chytrá plastelína – protistresová mačkací hmota je k dostání za 249 Kč na www.plastelina.cz

- Hledač klíčů, hračka za 199 Kč, která vám odpoví na zapískání. Více na www.cooldarky.cz

- Solární nabíječka na mobil je k dostání v elektroobchodech v mnoha variantách. Cena bývá kolem 1 000 Kč.

Pozor na správný výběr

Hotovo – strategie zvolena a my se vám pokusíme poskytnout trochu dodatečné inspirace. Nejdřívletošní hity jsou podle webových stránek specializujících se na vánoční dárky kvetoucí čaje, trička s funkční digitálním displejem na prsou (jsou na něm třeba hodiny), skotský šlechtický titul, audioknihy do auta nebo na večery při svíčkách a pak samozřejmě zážitky. To je neuvěřitelný byznys, kde si za poměrně velké peníze můžete pořídit čokoládovou masáž nebo chmelovou lázeň, stát se na den bezdomovcem či popelářem nebo strávit noc v oblacích případně na romantickém zámku Hluboká.

"Já když mám pro někoho vybrat dárek, tak si představuju, jak tráví všední den," radí několikanásobná maminka a babička Jiřina Dudková.

"Manžel si strašně rád zpívá ve sprše, tak vloni dostal vodotěsné rádio do koupelny. Nejstarší vnučka špatně vstává, tak jsem jí pořídila budík, který nejdřív hraje příjemnou melodii a po pěti minutách začne strašně pískat. Syn nastupoval letos v lednu do nové práce, tak jsem našla v kožené galanterii pouzdro na vizitky. Stejně jsem vymyslela teplé domácí ponožky s podrážkou pro věčně zmrzlou snachu nebo degustační sadu káv pro kamarádku, se kterou se scházím jednou týdně v kavárně."

Další systém může být: co by se dotyčnému hodilo, ale nikdy si to nedopřeje. Je spousta maminek, které tvrdí, že vlasy si můžete mýt mýdlem, a tatínků, co budou přísahat, že ta pila z první republiky pořád dobře řeže. Když je podarujete drahým šamponem a pilou Fiskars, budou sice nadávat, že vyhazujete peníze, ale úspěch je zaručen.

Metoda, kterou můžete použít skoro na každého, kdo není postižený ztrátou citlivosti chuťových buněk, je nákup oblíbeného jídla nebo pití. Dárkový košíček sestavený z čokolády, čaje, kávy, sušenek, ořechů a dalších povolených drog je sázka na jistotu.

Kuriozní dárky - Tvořítka na ledové skleničky seženete v domácích potřebách za zhruba 290 Kč.

- Zahušťovadlo do koupele Gellibaff promění vodu ve vaně na barevný rosol. K dostání na www.gizmos.cz za 139 Kč.

- Omáčková pistole potěší každého, kdo má rád dobré jídlo a dobrodružství. www.megadarky.cz, 660 Kč

- Potetované rukávy pro drsňáky seženete za 333 Kč třeba na www.zajimavedarky.cz

- Malé stolní bubny pro věčné rockery stojí na www.maxihracky.cz 1 050 Kč.

Náročným recipientům můžete pořídit poukaz na degustaci do vinotéky nebo na nákup ve specializované prodejně sýrů. Když budete mít chuť a čas trochu tvořit, kupte dobré víno nebo koňak a vyrobte svoji vlastní etiketu třeba na Eliščin cabernet nebo Velmi Starý Koňak Pro Velmi Mladého Bratra.

Dárky, které mívají velký úspěch a sklízejí i dojetí, můžete dát lidem, u kterých znáte jejich sny a tajná přání. Věnujte mapu místa, kam se kamarádka touží podívat nebo kde kdysi žila a stýská se jí. Sežeňte lístky na koncert houslisty, ze kterého se vaší tetě podlamují kolena. Kupte album a sadu prvních známek tatínkovi, který pořád vykládá, že v důchodu začne s filatelií. To jsou dárky, kde hlavní cena není ta na účtu, ale ta, kterou mají pro vaše blízké. Většinou dají větší práci při vymýšlení než při shánění.

Ještě pořád tápete?

Máte na skladě třeba pubertálního syna, kterému není nic dost dobré, nebo tchána, který všechno má? Pak se vydejte směrem: Co ho pobaví? DVD s oblíbenou komedií, kniha vtipů, propiska pro špiony (s kamerou), předplatné skejťáckého časopisu, který kryje synovi obličej po většinu doby, kdy právě nespí...

Bludné dary

No a konečně tady máme univerzály, tedy dárky, kterými nic nezkazíte. Těch se vyplatí koupit pár jen tak, protože se vždycky na poslední chvíli vynoří někdo, s kým jste nepočítali, nebo zjistíte, že vám člen rodiny chystá tak velký dar, že musíte k jeho balíčku něco přihodit, abyste si byli kvit.

Hezké univerzály jsou samozřejmě jídlo a pití. Tam když se náhodou netrefíte do vkusu, může to obdarovaný poslat dál. Potom sem patří hry: karty na mariáš nebo kanastu, dobrodružné deskové hry, společenské hry jako Aktivity nebo hry, které jen tvoří záminku pro vypití velkého množství malých barevných panáků. Další univerzály jsou třeba masážní ,pavouk‘ na hlavu, kalkulačka ve tvaru čokolády, lampička, která se připíná na knihu, pytlík kuliček na jaro, fotorámeček, diář s perem, USB flash disk jako klíčenka, svíčky ze včelího vosku...

V podstatě jakýkoliv dárek je lepší než žádný dárek. I zoufalý tovar nakoupený na poslední chvíli můžete povýšit na hezký dar milým osobním věnováním na kartičce. Psychologové totiž varují před zvykem nedávat si nic.

"Prokazuje to medvědí službu našim vztahům,” říká profesorka psychologie na Harvardu Ellen J. Langer. "Lidi, kteří si nic nedávají, na sebe o to méně myslí, nezabývají se tím, jak udělat druhému radost, a jejich vztah tím trpí." Tak jdeme na to, ono to nějak dopadne. Šťastný lov!