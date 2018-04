Nakupování prospívá tělu stejně jako čokoláda

Během pobíhání po obchodech se v těle uvolňují endorfiny, které posilují imunitní systém, pomáhají bojovat proti mnoha nemocem, včetně rakoviny, a vyhlazují vrásky. Podle zjištění odborníků považuje sedmdesát procent žen nakupování za odměnu či potěšení, nutné je ovšem také zdůraznit příznivý vliv na ženskou psychiku a celkový zdravotní stav. Endorfiny v těle totiž snižují napětí a stres.Autoři nejnovějšího průzkumu, kterého se zúčastnilo několik set návštěvnic obchodních domů Kohl´s Department Store ve věku od pětadvaceti do čtyřiapadesáti let, zjistili, že šestasedmdesáti procentům žen dodávají nákupy jarních oblečků novou životní energii, chuť do života a pozvedají jim náladu.