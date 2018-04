Výbavička stojí až 40 tisíc. Zeptali jsme se matek, co má cenu kupovat

Každý, kdo plánuje založení rodiny, s určitými náklady počítá, realita ale mnoho budoucích maminek i tatínků překvapí. Mimo klasické položky nákupního seznamu, jako je kočárek nebo dětská postýlka, přibudou postupně další nezbytnosti – sedačkou do auta počínaje, dětskou vaničkou konče.



Cena výbavičky přebalovací pult 2370 Kč

dětská postýlka 3450 Kč

cestovní postýlka 3320 Kč

monitor dechu 3120 Kč

dětská vanička 498 Kč

taška, vak, šátek na nošení dítěte 2930 Kč

autosedačka 1933 Kč

kočárek 10 012 Kč

sportovní kočárek nebo golfky 2650 Kč

dudlíky a chrastítka 1050 Kč

osušky, deky, zavinovačky 2960 Kč

pomůcky spojené s krmením (lahve, odsávačky, sterilizátor na lahve a dudlíky, ohřívač lahví) 3659 Kč ceny jsou orientační a vychází z průzkumu společnosti Cord Blood Center (2014)

Co potřebuji a co ne?

Výdaje za výbavičku nepozorovaně porostou s drobnými nákupy věcí, bez kterých se v každodenním shonu prostě neobejdete. Anebo obejdete? Orientovat se v současné široké nabídce výrobků pro děti není vůbec snadné. Dokonce už vznikla i firma, který si klade za cíl pomáhat matkám s výběrem správné výbavičky, která by se nejlépe hodila k jejich životnímu stylu a potřebám. To jistě ušetří některým ženám stres a spoustu malých, ale ubíjejících rozhodnutí. Ovšem neušetří to jejich peněženku.

Nejvýhodnější je samozřejmě výbavu dostat nebo si půjčit od kamarádek nebo příbuzných, spoustu věcí také můžete pořídit v bazarech a secondhandech. Pořizovací náklady se okamžitě smrsknou minimálně na polovinu. Podle zkušeností matek se to vyplatí zejména kočárků, postýlek, autosedaček a dětského oblečení.



Oblečení

„Jako zbytečnost mě napadá koupě drahého oblečeni v malých velikostech. Taky různé frajerské kabátky, mikinky a rifličky pro novorozeně, které jsou nepraktické. Není nad kombinézu,“ píše v diskusi na eMimino jedna z diskutujících. Další pak přitakávají, že se daly zlákat roztomilostí oblečků, ale novorozeně jim vyrostlo tak rychle, že některé kousky ani nestihlo obléct. A další se shodují na tom, že absolutní hloupostí je koupě županu pro novorozeně, zcela dostatečně ho zastoupí normální ručník.

Vanička

„Za největší zbytečnost považuji dětskou vaničku. Mnohem lepší je lehátko do klasické vany. Vanička nyní slouží při zabijačkách,“ poznamenala v diskusi matka s přezdívkou Lovesmile a většina matek s ní souhlasila. Nedoporučují ovšem molitanové lehátko do vany, protože v něm dítě nemá hlavičku dost nad vodou. Další variantou dětského koupání jsou pak koupací kbelíky, které podle mnohých rodičů děti milují, ovšem jsou ještě dražší než zmiňovaná vanička.

Lahvičky a odsávačky

Rozhodně se vyplatí počkat i s nákupem pomůcek k výživě, jako jsou sterilizátory lahviček, lahvičky a odsávačky. Jen těžko dopředu odhadnete, jestli budete kojit, nebo jestli odsávačku využijete. Do začátku vám pak bude stačit jedna lahvička. Podobné je to i se sterilizátory lahviček, u těch do mikrovlnky si nezapomeňte doma přeměřit, jestli se vám vejdou dovnitř, jsou totiž poměrně široké a vysoké.

Velký dojem na matky neudělala ani ohřívačka lahví. „Mám už třetí dítě na sunaru a ohřívač tu leží nevyužitý. Vodu ohřeju v mikrovlnce za 20 sekund a jen přimíchám mléko,“ shrnuje Vlkoška. Málokterá matka vydrží čekat na ohřátí mléka 10 minut ve chvíli, kdy miminko uprostřed noci brečí hlady.

Přebalovací pult

Pokud nechcete nutně utrácet, určitě se obejdete bez přebalovacího pultu. Nahradí ho přebalovací podložka nebo deka položená třeba na postel, bude to ale trochu náročnější pro vaše záda. Naopak investice do látkových plen doporučují zkušené matky i těm, kdo plánují využívat ty jednorázové. Jsou totiž díky své savosti vhodné na otírání slin nebo ublinknutí, jako bryndáčky, podložky na položení dítěte a v případě nouze i jako osušky.



Zbytečné maličkosti

„Absolutně nejhorší koupě byla balónková odsávačka hlenů. Ta koncovka je asi tak 3× větší než je nos dítěte, takže je to tak na odsávání dospělého a ten samozřejmě umí smrkat a nic takového nepotřebuje. Naopak mi díky tomu chyběla odsávačka na vysavač, pro kterou jsem musela zajet do lékárny,“ zhodnotila své mateřské zkušenosti další z uživatelek diskusního fóra.

Z menších položek z nákupního seznamu pak matky doporučují vyřadit dětský hřebínek a kartáč na vlasy, protože mnohé děti nemají vlasy třeba i rok a vystačí si klidně s pročísnutím prsty nebo vaším hřeben. Zakulacené nůžky zase bývají pro některé dětské prstíky příliš tlusté, takže dostat je pod drobný dětský nehtík je vlastně nemožné.



Nejasný verdikt

Nakupování v on-line bazarech má kromě ceny výhodu v tom, že rodiče mohou nakupovat doslova i o půlnoci. A pokud se snažíte ušetřit, můžete se na nich zbavit i svých špatných koupí nebo nevhodných dárků. Co se totiž jednomu může jevit jako vyhozené peníze, druhému rodiči může být nedocenitelným pomocníkem.

Příkladem je třeba sporný monitor dechu. Zatímco některé maminky spoléhají na instinkt, jiným se bez elektronického přístroje už usíná těžko (více zde). Podobné je to třeba se šátky na nošení dětí, nejrůznějšími ergonomickými nosítky, vaky na spaní nebo zavinovačkami. Zda se investice vyplatí, poznáte velmi často až v praxi podle reakce dítěte.