Nákup parfému nenechávejte náhodě

Který je ten pravý?

Kořeněná, cypřišová či orientální? Každému z nás sluší jiná vůně. Tady je jedenáct nejzajímavějších parfémů.

1. Esencia Femme, Loewe, EdT, 30 ml, 1400 Kč

2. In Black, Jesus Del Pozo, EdT, 30 ml, 1195 Kč

3. Angel, Thierry Mugler, EdP, 25 ml, 1990 Kč

4. Giordani White Gold, Orifl ame, EdP 50 ml, 649 Kč

5. Tuberuse, L´Artisan Parfumeur, EdT, 50 ml, 1900 Kč

6. Purplelips, Salvador Dalí, EdT, 30 ml, 995 Kč

7. Secret D‘ Essence Rose Absolue, Yves Rocher, EdP, 50 ml, 1500 Kč

8. Emporio Remix She, Giorgio Armani, EdP 30 ml, 1280 Kč

9. The One, Dolce & Gabbana, EdP, 30 ml, 1299 Kč

10. Aromatics Elixir Velvet Sheer, Clinique, 45 ml, 1600 Kč

11. Insolence, Guerlain, EdT, 30 ml, 1370 Kč

A teď vás naučíme, jak si vybírat vůni jako profesionál.



Voňavá rada č. 1:

Dejte přednost velkým parfumeriím

Nemáte-li úplně jasnou představu, jaká vůně by vám seděla, zamiřte do velké parfumerie. Zkuste třeba síť prodejen Fann, Sephora, Marionnaud či Douglas. Nabízejí spoustu značek, takže ať hledáte klasiku nebo něco výjimečného, tady si určitě vyberete. Jejich další plus? Seženete tu nejenom novinky a nejprodávanější značky, ale i méně známé vůně a produkty již řadu let zavedené.



Voňavá rada č. 2:

Nestyďte se, když něco nevíte

Existuje jedno základní pravidlo, chcete-li se cítit jako znalec vůní – nesnažte se příliš. Mnohem pravděpodobněji se znemožníte, předstíráte-li, že jste expert na vůně, než když přiznáte svoji nevědomost. Nikdo nepředpokládá, že znáte každou novinku či každý název vůně. Pokud si nejste jistá, jak se název vyslovuje, nic nevymýšlejte ani se nepokoušejte o francouzský přízvuk. Není-li vyhnutí, řekněte to tak, jak se to píše.



Voňavá rada č. 3:

Poznejte svůj styl

Dámské vůně se nejčastěji řadí do tří kategorií – květinové, cypřišové a orientální. Květinové jsou sladší, nekomplikované a vzdušné, chyprové neboli cypřišové jsou teplé, suché a těžší, orientální jsou nápadné, pudrové a smyslné. Dobře vyškolená prodavačka má přehled, která vůně patří do jaké kategorie, a určitě vám ochotně předvede několik vůní. Nakonec vybírejte z kategorie, ze které se vám vůně líbily nejvíc.



Voňavá rada č. 4:

Výběr vůně není záležitost na 5 minut

Vůni si vybírejte podle vlastního vkusu a ne na doporučení ostatních. Nejdřív si očichejte flakonky a vůně, které se vám líbí, nastříkejte na testovací proužky. Než je ale zkusíte, počkejte tak deset minut – alkohol v nich obsažený by mohl znecitlivět váš nos a vy nebudete schopna spolehlivě rozlišit cokoli dalšího.

Jakmile se alkohol vypaří, vůně se začne rozvíjet. Jako první ucítíte vrchní nóty, potom střední, neboli srdce vůně, a nakonec základní. Poté, co zúžíte výběr vůní z proužků, nastříkejte je na pokožku. Omezte se však maximálně na čtyři produkty, víc jich není schopen váš nos během jednoho testování rozeznat. Jelikož trvá dlouho, než se vůně úplně rozvine, s konečným rozhodnutím počkejte do druhého dne.



Voňavá rada č. 5:

Některé vůně zašpiní oblečení

Spousta vůní obsahuje přidaná barviva, která mohou nejenom zanechat stopy na oblečení, ale také dodat vůni nepříjemný syntetický nádech, protože obsahují konzervační látky k ochraně barvy. To se však týká hlavně napodobenin značkových vůní a levnějších produktů. Kvalitní vůně by měla naopak obsahovat pouze parfém, alkohol a případně i vodu, je-li to toaletní nebo parfémovaná voda.

Některé luxusnější vůně však mohou obsahovat přírodní oleje, které "špiní" stejně jako barviva. Abyste předešli možným nepříjemnostem, než nastříkáte vůni na oblečení, zkuste ji na bílý kapesník a nechte "uležet". Obecně se nedoporučuje nanášet vůni na bílé a světlé oblečení a na cokoli z přírodního hedvábí.



Voňavá rada č. 6:

Jak a kde nosíte vůni je také důležité

Vůně by nikdy neměla obtěžovat naše okolí. Na den zvolte spíš lehčí toaletní vodu nebo kolínskou. Používají se hlavně na oblečení, krk a dekolt. Jejich aplikaci je však nutné často opakovat – asi 80 % vůně, kterou jste ráno nastříkala, vyprchá do oběda.

Na večer a slavnostnější příležitosti se hodí parfém nebo parfémovaná voda – obsahují více vonných esencí. Nanáší se jednou, maximálně dvakrát denně, v několika kapkách, a to hlavně na pulzující místa, například tepny krku, loketní důlky, podkolení, na zápěstí nebo za ušní boltec, parfémovanou vůni můžete rovněž aplikovat i na oblečení.





Top 10 SOUČASNÉ NEJPRODÁVANĚJŠÍ VŮNĚ V PARFUMERIÍCH FANN

1. DOLCE&GABBANA Light Blue

2. LANVIN Eclat d’ Arpege

3. BVLGARI Omnia Crystalline

4. MOSCHINO I Love Love

5. LACOSTE pour Femme

6. CHRISTIAN DIOR J’adore

7. SALVATORE FERRAGAMO incanto Charms

8. CHANEL Coco Mademoiselle

9. DKNY Be Delicious

10. GUCCI Envy Me