Nakously jsme tabu: Je sex s obřezaným mužem lepší?

Sexkoučka Julie Gaia Poupětová si svody neznámého milostného zážitku uvědomuje. "Americká ´obřízkománie´ může českým ženám vnuknout představu, že jedině obřezaní jsou ti praví. Ženy pak budou chtít najít zkušenost, která je o tom přesvědčí, která to potvrdí," říká, ale zdůrazňuje, že sexuální potenciál není záležitostí pouze našich pohlavních orgánů a jejich podoby, ale i našich mozků.

Pojďte si povídat do Kavárničky Jakou máte zkušenost s partnerem s obřízkou a bez? Která varianta je podle vás při sexu lepší? Je mezi tím nějaký rozdíl? Napište zde.

Debata se mezi vámi v Kavárničce rozpoutala okamžitě, i když se příliš nesvěřovaly s konkrétními zkušenostmi, spíš jste zpochybňovaly (nebo naopak podporovaly) obřízku jako takovou.

Na její obhajobu padaly otřepané estetické a hygienické důvody. Několik z vás tvrdí, že obřezaný úd je hezčí.

Zmiňovaly jste i sníženou citlivost obřezaného, který déle vydrží. Což může být nevýhoda v případě, že jeho schopnost erekce i ejakulace pokulhávala i v přírodním "obalu".

"Obřezaní jsou méně citliví, takže více vydrží," tvrdí čtenářka pod přezdívkou Usmev, která, jak píše, sama může srovnávat. "Zásadní rozdíl ale, myslím, není."

Totéž si myslí i Katka2525, která si přivezla zkušenost z USA. "Neshledala jsem v tom vůbec žádný rozdíl, záleží na úplně jiných věcech," dospěla k závěru.

Pomineme-li neoddiskutovatelné důvody náboženské, pro odstranění předkožky zazněly i argumenty zdravotní. Je pravda, že s obřízkou klesá riziko přenosu viru HIV a vznik rakoviny děložního čípku u partnerky. "Ale ruku na srdce: není snazší použít kondom, než se nechat řezat?" To je názor čtenářky s nickem Diva, která je proti obřízce.

"Nemyslím si, že by příroda byla tak tupá, aby na těle vytvořila něco, co se musí, nejlépe hned po porodu, opravit. Některé bakterie k tělu patří a myslím, že při normálních hygienických návycích to není problém," píše Diva.

Chlollera32 vítá, že se od obřízky začíná ve světě ustupovat. Svého syna by na takový zákrok nikdy neposlala. "Myslím, že je to stará škola, navíc v přirozenosti je krása. Jsem totiž zastánce toho, že s čím se člověk narodil, tak by měl i žít. Moderní medicína by vše řezala," píše mimo jiné rozhořčeně.

Sexuální akrobat s předkožkou i bez

Jiný pohled na věc nabízí čtenářka s přezdívkou Plamínek: "Úplně nejhygieničtější by bylo, kdybychom se rozmnožovali pučením," píše. Uvažuje, že by se mohlo klidně stát, že za chvíli budeme například depresívním jedincům stříhat povinně vlasy, aby neměli už tak těžkou hlavu ještě těžší. "Ujme se toho nějaký agresivní propagátor s heslem: Lehčí hlava je lepší. A své přesvědčení opět podpoří zaklínadlem ´hygiena´."

"Huš," pokračuje Plamínek. "Obřezané jedince znám a jestli jsou lepší? Je to prašť jako uhoď. Když je někdo eroticky pozadu, nepomůže nic. Když je to sexuální akrobat, je to akrobat i s předkožkou," píše.

Ostatně, když už obřezat, tak právě hygiena je nejčastějším argumentem. "Obřezaný chlap je určitě lepší, protože sex je čistší, ale možná je to i o zvyku. Dlouho jsem měla partnera obřezaného a teď, když není, nevím moc, co s tím, připadá mi to divný," tvrdí Kristin. A Myjka přitakává. "Zkušenost mám a obřízka mi subjektivně připadá hygieničtější. Nad prožitkem ze sexu jsem nikdy nepřemýšlela, takže asi jsem si žádný extrémní rozdíl neuvědomila."

Na druhé straně čistotu jako důvod zavrhuje třeba diskutérka Hel: "Moje zvrácená logika mi našeptává, že by z toho všeho teoreticky mohlo vyplývat, že obřezaní chlapi jsou čuňata." Jinak je toho názoru, že muži mají zůstat takoví, jací jsou.

Slovo muže: žena to sotva pozná

Trochou logiky do mlýna přispěli i pánové. "Ano, je to hygieničtější, pokud jsi líný jednou za den při sprchování udělat úkon, který trvá pět vteřin," napsal čtenář pod přezdívkou Obyčejný chlap. "Debata o prožitku žen mi připadá nevýznamná. Zda má muž předkožku, sotva pozná."

Podle diskutérky Cryp také záleží na délce předkožky."Pokud jen tak žalud zakryje, nechala bych to být, ale dávali v televizi pořad o sexuální osvětě a ukázali pár pánů s předkožkou končící u kolen. Tak to kdyby na mě někdo vytáhl, tak prchám."

Při samotné souloži tato čtenářka žádný rozdíl nepostřehla, ostatně jako většina z vás. Obřezaný se podle ní příjemněji uspokojuje orálně, ale hůře rukou.