Nakládat nemusíte jen okurky, sáhněte i po mrkvi nebo česneku

Tipy a triky na nejlepší naloženou zeleninu

* Až okurky pořádně vydrhnete (pěkně kartáčkem), dopřejte jim hodinovou vodní lázeň. Prospěje jim.

* Okurky i ostatní zelenina musí být do nálevu ponořeny celé, jinak by se mohly kazit a plesnivět.

* Nebojte se namísto klasického octa použít např. vinný ocet či ovocný.

* Dobu zavařování neprodlužujte, jinak vaše okurky budou příliš měkké a nedočkáte se od nich žádaného křupnutí při nakousnutí.

* Konzervovat jde zeleninu jak v octu, tak v oleji. Kyselý způsob naložení se hodí pro větší zeleninu (zelí, okurky, cibule, mrkev, květák), olej "sluší" hlavně bylinkám či česneku.

* Naloženou zeleninu neschovávejte ve spižírně věčně. Už po roce se mění kvalita takto uchovávaných potravin.

* Při přípravě rychlokvašek okurky několikrát propíchněte, aby z nich odcházel oxid uhličitý.

Nakládaná červená cibule

Na 4 malé sklenice

* 500 ml bílého octa

* 150 g cukru

* 1 lžička soli

* 3 bobkové listy

* 15 kuliček nového koření

* 10 hřebíčků

* 2 chilli papričky

* 1 kg červené cibule

1. Do širšího hrnce nalijeme ocet, přidáme cukr, sůl a koření, přivedeme k varu.

2. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka.

3. Kolečka cibule vložíme do hrnce s nálevem a půl minuty je povaříme. Necháme zchladnout.

4. Sklenice naplníme cibulí i s nálevem, případně dolijeme převařenou vodou a zavařujeme po dobu deseti minut při teplotě 85 °C.

NÁŠ TIP Sklenice můžete jen uzavřít a dát do chladničky, jsou použitelné po třech dnech a v chladu vydrží až dva měsíce.

Česnek naložený s citronem

Na 6 malých sklenic

* 300 ml bílého vinného octa

* 300 ml bílého vína

* 1 lžička soli

* 2 lžičky cukru

* 2 bobkové listy

* 6 zrnek zeleného pepře

* 12 palic česneku

* čerstvý rozmarýn nebo tymián

* 1 citron

* olivový olej

1. Do hrnce nalijeme ocet, víno, přisypeme sůl, cukr, suché koření a nálev 3–4 minuty provaříme.

2. Česnek rozebereme na stroužky, oloupeme je a povaříme pět minut v nálevu. Česnek necháme v nálevu odležet 10–12 hodin, nejlépe přes noc.

3. Česnek slijeme, nálev si dáme stranou. Stroužky naskládáme do sklenic, přidáme k nim do každé sklenice snítku rozmarýnu a 2 plátky citronu. Vše zalijeme nálevem tak, abychom na závěr mohli přidat centimetrovou vrstvu olivového oleje. Zavařujeme 20 minut při 80 °C.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte do nálevu přidat čerstvý estragon.

Zavařený lilek s mrkví

Na 2 sklenice

* 2 lilky

* 3 mrkve

* sůl

* česnek

* 1 malá cibulka

* olej

* bílý vinný ocet

* celý černý pepř

1. Lilek omyjeme a povaříme osm minut ve vodě. Po uvaření jej rozkrájíme na plátky.

2. Mrkev očistíme, nakrájíme na tenčí kolečka, která povaříme do poloměkka v lehce osolené vodě.

3. Česnek a cibuli oloupeme, cibuli nakrájíme na tenká kolečka.

4. Do sklenic vkládáme střídavě plátky lilku, kolečka mrkve, cibule a stroužky česneku.

5. Naplněné sklenice dolijeme směsí oleje a octa (na každé 2 lžíce oleje dáme lžíci octa), přidáme čtyři kuličky pepře a zavařujeme 20 minut při teplotě 85 °C.

NÁŠ TIP Stroužky česneku utřete a potřete jimi plátky uvařeného lilku.

Grilované papriky v oleji

Na 6 malých sklenic

* 2 kg paprik

* 50 ml oleje

* 150 ml bílého vinného octa

* bobkový list

* celý černý pepř

* česnek

* čerstvý rozmarýn

1. Papriky omyjeme a osušíme. Pekáč vyložíme pečicím papírem a papriky pečeme při 200 °C v troubě, dokud slupky nezačnou černat.

2. Papriky přesypeme do hrnce, který přikryjeme pokličkou, a necháme je lehce zchladnout. Poté je oloupeme, přepůlíme, vyjmeme semena a pokrájíme na širší plátky.

3. Papriky naskládáme do vymytých suchých sklenic, do každé sklenice přidáme dva bobkové listy, čtyři kuličky černého pepře, dvě kuličky nového koření, tři stroužky česneku a jednu snítku rozmarýnu na střihanou na menší kousky. Vše pak zalijeme olejem s octem a zavařujeme 20 minut při 85 °C.

NÁŠ TIP Papriky namísto pečení troubě můžete opálit grilovacích kleštích nad plynovým hořákem poté je dát plastového sáčku.

Bylinky v oleji

Na 1 sklenici

* 8 stroužků česneku

* 1 malá červená cibule

* 4 snítky čerstvé bazalky

* 2 snítky rozmarýnu

* 2 snítky estragonu

* 3 bobkové listy

* 2 lžičky barevného pepře

* 800 ml olivového oleje

1. Česnek oloupeme. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Bylinky omyjeme, necháme okapat a oschnout. Můžeme je překrájet nebo natrhat na menší kousky.

2. Olej pomalu zahříváme, ale nepřivedeme ho k varu.

3. Suchou sklenici nebo lahev s širším hrdlem naplníme bylinkami, kořením, cibulí, česnekem a zalijeme teplým olejem tak, aby byl alespoň dva centimetry nad bylinkami. Po vychladnutí sklenici uzavřeme a uchováme v chladničce jeden týden.

4. Po týdnu obsah sklenice přecedíme přes papírový filtr a olej používáme do salátů či marinád.