Nakládat nemusíte jen hermelín, vyzkoušejte balkán nebo mozzarellu

Nakládaný hermelín

Příprava: 15 minut + uležení 5 a více dní

Pro 6 osob

* 1 snítka rozmarýnu

* 1 velká palice česneku

* 3 naložené chilli papričky nebo feferonky

* 1 lžička soli

* 6 hermelínů

* 2 velké cibule

* 6 kuliček nového koření

* 6 kuliček bílého a černého pepře

* 2 bobkové listy

* slunečnicový olej (podle obsahu sklenice)

* 1 lžička mleté papriky

1. Lístky rozmarýnu otrháme a najemno nasekáme. Ze dvou třetin oloupaných stroužků česneku, dvou chilli papriček a soli utřeme pastu, do které vmícháme rozmarýn.

2. Hermelíny podélně rozkrojíme, dolní poloviny namažeme česnekovou pastou a přiklopíme nenamazanými polovinami.

3. Zbytek česneku nakrájíme na plátky, na menší kousky pokrájíme chilli papričku. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka.

4. Do širší sklenice se šroubovacím víčkem střídavě ve vrstvách naskládáme hermelíny, cibuli, papričku, plátky česneku, koření. V menší misce promícháme trochu oleje s paprikou, přelijeme do sklenice a dolijeme olejem tak, aby byly sýry i zelenina s kořením potopené. Necháme v chladu odležet 5 a více dní.

TIP Kromě klasického receptu můžete vyzkoušet další varianty: s malými okurkami, cibulkami, olivami, kořením, jako je jalovec, rozmarýn, do nálevu přidejte worchestr či pastu harisu.

Další tipy na naložení

Naložit do oleje jde skoro každý sýr. Některý si ale žádá bazalku, jinému víc "sluší" pikantní koření.

Kozí sýr

V poslední době si získává čím dál větší oblibu. Je zdravý a lehce stravitelný.

* Je ideálním sýrem pro nakládání, můžete ho kombinovat s mnoha bylinkami a zeleninou.

* Vyzkoušejte kombinaci provensálských bylinek (rozmarýn, bazalka, tymián, estragon), vždyť právě Francie je jedním z největších výrobců tohoto sýru.

* K naložení používejte kvalitní panenský olivový olej, nešetřete na něm.

* Hodí se k němu i pikantní koření – pepř, česnek, chilli, paprika.

Balkánský sýr

Tenhle výrazně slaný sýr se hodí nejenom do salátů, ale dobře chutná i naložený do oleje.

* Vyzkoušejte balkánský sýr naložený v panenském olivovém oleji spolu se zelenými a černými olivami.

* Pokud máte rádi pálivá jídla, nebojte se do sklenice přidat hojně chilli papriček, feferonky, česnek, směs barevného pepře, z klasických bylinek sáhněte po oreganu, šalvěji a rozmarýnu.

* Podobně jako balkánský sýr můžete naložit i fetu.

Mozzarella

I když většinou narazíte na mozzarellu z kravského mléka, originální je z buvolího.

* Mozzarella tvoří téměř nerozlučnou dvojici s rajčaty a bazalkou. Do sklenice tedy dejte sýr, rozpůlená cherry rajčata, pokrájená sušená rajčata, snítku čerstvé bazalky, dosolte a zalijte olejem. * Olivový olej promíchejte s lžičkou worcesteru a citronové šťávy.

* Sýr můžete naložit i úplně jednoduše jen se solí, pepřem a česnekem.