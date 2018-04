Hermelín, pomazánka a salát. Co jíst na chatě, když se vám nechce do vaření

Strávit v kuchyni jenom chvilku a ohromit pak hosty chutným jídlem je snem každého hostitele. Na chatě a chalupě máme většinou k dispozici čerstvé ovoce a zeleninu a poctivé suroviny od sousedů jak jsou vajíčka, sádlo nebo škvarky. Je proto ideální těchto dobrot využít a zakomponovat je do víkendového jídelníčku.



Adriana Pokorná ve Strop Café na pražských Vinohradech

„Na chalupu je dobrý třeba nakládaný hermelín, když se vrátíte za týden nebo čtrnáct dnů, bude hezky odleželý. A vy mezitím nemusíte bojovat sama se sebou, abyste neochutnala předčasně, protože ho nemáte na očích,“ radí s úsměvem Adriana Pokorná, zatímco spolu sedíme v zahrádce vinohradské kavárny Strop Café.



Nechte se inspirovat i dalšími jejími recepty, které budete mít za chvilku připravené, abyste se mohla věnovat práci na zahrádce nebo zaslouženému odpočinku ve stínu stromů.



Nakládaný hermelín Strop Café

Ingredience:



4 kvalitní (např. Královské hermelíny)

hrst bazalky

2 stroužky česneku

arašídové máslo, asi lžička - nemusí, ale je to s ním lepší

špetka chilli

sůl

čerstvě drcený pepř

dobrý, kvalitní olej



Postup:



Nejprve si připravíme náplň z bazalkového pesta a sušených rajčat. Na pesto rozmixujeme svazek bazalky, sůl, pepř, můžeme přidat arašídové máslo (ale obejdeme se i bez něj), trochu mletého sušeného chilli nebo jednu chilli papričku podle naší chuti a kvalitní olej - ideálně olivový, ale může být i kvalitní slunečnicový. Vše promixujeme a pak do směsi prolisujeme dva stroužky česneku. Pokrájíme sušená rajčata naložená v oleji (pokud máme vlastní sušená rajčata, na několik hodin je naložíme do oleje).

Hermelín rozpůlíme podélně, naplníme ho a naložíme do oleje. Necháme odležet na teplejším místě alespoň 4 hodiny. Podáváme s čerstvým chlebem nebo bagetou k dobrému pivu nebo vínu.



Tip: „Pokud spěcháme a návštěva se blíží, stačí lehce nahřát troubu a hermelíny do ní vložit na 10 minut. Budou skvělé,“ radí Adriana Pokorná, která kromě občerstvení v kavárně poskytuje i cateringové služby.



Škvarková pomazánka

Ingredience:



škvařené vepřové škvarky

vepřové sádlo

cibule

pažitka

natvrdo vařené vejce

hořčice dijonská, případně plnotučná

nakládané okurky

sůl a mletý pepř

Postup:

Rozemeleme škvarky a smícháme s dobrým sádlem v poměru 1:1. Najemno nakrájíme cibulku, najemno nastrouháme nakládané okurky a natvrdo uvařená vejce. Přidáme dijonskou hořčici, čerstvý pepř a sůl pouze, pokud to bude nutné, záleží na slanosti sádla.

Hotovou pomazánku namažeme na čerstvý chléb a posypeme čerstvou pažitkou.

Zeleninový salát s anglickou slaninou, hruškami a brusinkami

Ingredience:



1 ledový salát nebo římský salát

12 plátků anglické slaniny

1 hrst sušených brusinek

1 hruška

cca 4 lžíce majonézy

cca 1 lžička dijonské hořčice

parmazán nebo grana padano

pečivo



Postup:

Orestujeme anglickou slaninu a necháme ji vychladnout.

Omyjeme a nakrájíme salát a hrušky a dáme do mísy. Přisypeme sušené brusinky a trochu nastrouhané grany nebo parmazánu.

V menší nádobě smícháme majonézu, hořčici. Pak dresink promícháme se salátem. Ozdobíme anglickou slaninou a podáváme s rozpečenými bagetkami.