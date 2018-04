Vejce, solamyl, hořčici, drobně sekaný česnek, sůl a pepř dobře promícháme. Plátky masa naklepeme po obou stranách a takto upravené obalíme připravenou směsí. Necháme dvanáct hodin, nejlépe do druhého dne, v chladničce odležet.

Poté je vložíme do kulatého pekáčku, ten umístíme na horní rošt horkovzdušné trouby a pečeme dvacet minut při teplotě 220 stupnů C. Během pečení plátky jednou obrátíme. Vždy po každé straně řízek pokapeme olejem.

Nakládané řízky podáváme s vařenými brambory, anebo se smaženými hranolky a zeleninovou oblohou.

(z kuchařky Horkovzdušná trouba pro začátečníky)