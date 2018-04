Naložte si, co jste vypěstovali: zelenina v oleji i jako pikantní směs

Rajčata a lilek naložený v oleji

Příprava 15 minut, odležení 12 hodin, vaření 20 minut

Suroviny:

2 kg menších vyzrálých rajčat

4 lžičky soli

1 lžička cukru

provensálské koření

olivový olej

8 stroužků česneku

3–4 drobnější lilky

bílý vinný ocet

olej nebo rafinovaný olivový olej – ne panenský

Postup:

Náš tip Pokud nechcete lilek a rajčata zavařovat, jen naložit, můžete použít panenský olivový olej. Naloženou, nezavařenou zeleninu nechte před podáváním alespoň tři dny rozležet v chladu.

1. Troubu předehřejeme na 220 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. Omytá rajčata rozpůlíme, vymáčkneme z nich přebytečnou šťávu a semínka a položíme je řeznou stranou nahoru na plech. Ochutíme je solí, posypeme cukrem, provensálským kořením, pokapeme olivovým olejem, přidáme neoloupané stroužky česneku a plech vložíme do trouby.

3. Troubu vypneme a rajčata a česnek necháme 12 hodin v troubě, aniž jsme otevřeli dvířka.

4. Lilky nakrájíme na kolečka, prosolíme je a necháme vypotit. Kolečka lilku osušíme a na pánvi je na oleji opečeme.

5. Kolečka lilku a rajčata rozdělíme do sklenic, do každé vložíme bobkový list, přidáme česnek vymáčknutý ze slupky, 5 kuliček černého pepře, 2 kuličky nového koření, každou sklenici zalijeme octem a olejem v poměru 2:3, dokud není zelenina zakrytá.

6. Uzavřené sklenice zavařujeme 20 minut při teplotě 85 °C.

Naložená pikantní zeleninová směs

Příprava 40 minut, vaření 15 minut

Suroviny:

1/2 menší dýně

1 malý květák

1 bulva fenyklu

1 cibule

3 stroužky česneku

2 feferonky

1 cm kousek čerstvého zázvoru

1 l vody

300 ml bílého vína

300 ml vinného octa

200 ml olivového oleje

špetka cukru

sůl

1 lžička celého černého pepře

1 lžička koriandrových semínek

1/2 lžičky fenyklových semínek

1/2 lžičky chilli vloček

1/2 lžičky kari

Postup:

Náš tip Připravte nálev z 1,5 l vody, 500 ml octa, 125 g cukru, 50 g soli, 1 lžíce hořčič. semínka, 5 kuliček nov. koření, 8 kuliček čer. pepře, 2 bobk. listů. Vodu s octem promíchejte, přidejte cukr a koření a 10 minut povařte. Zeleninu ve sklenici zalijte horkým nálevem a 20 minut zavařujte při 85°C a nechte dva týdny rozležet.

1. Dýni zbavenou semínek a vláken nakrájíme na měsíčky, květák rozebereme na drobné růžičky. Fenykl očistíme a nakrájíme na tenké plátky. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na kolečka, česnek na plátky. Feferonky podélně rozřízneme a vyškrábneme semínka. Zázvor oloupeme a nakrájíme na nudličky.

2. V hrnci promícháme vodu, víno, ocet a olej. Přidáme cukr, lžíci soli, prolisovaný česnek, koření a vložíme zeleninu.

3. Přivedeme k varu a 15 minut povaříme.

4. Zeleninu a nálev rozdělíme do sklenic, dobře je uzavřeme a necháme je týden rozležet v chladu. Uzavřené sklenice vydrží naložené další dva týdny.