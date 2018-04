Nakažená klíšťata útočí víc než dřív

Klíště se do něj zakouslo vloni na podzim. „Ještě dnes mě bolí hlava, záda a brní nohy,“ říká třicetiletý Adam z Ústí nad Labem. Měl ještě docela štěstí, pustil se do něj parazit nakažený lymskou boreliózou. Nedá se proti ní očkovat, ale ani se na ni neumírá - na rozdíl od další nemoci, kterou klíšťata na lidi přenášejí, klíšťové encefalitidy. A obě nemoci se letos objevují častěji než kdy dřív.

Ještě víc alarmující je pohled do statistické kolonky, v níž se objevují lidé nakažení zánětlivým onemocněním mozku, klíšťovou encefalitidou. Do včerejška jich ve zdravotním ústavu spočítali 89, o šestatřicet víc než vloni ke stejnému datu. „Čísla jsou letos vyšší, ukazují na vysokou aktivitu klíšťat. Na základě zkušeností a statistických rozborů z mnoha předchozích let teď očekáváme, že budou čísla ještě tři týdny dost stoupat,“ říká Čestmír Beneš ze Státního zdravotního ústavu.

A navíc se všichni nemocní zatím do jeho statistiky ani nedostali: „V nemocnicích je teď určitě daleko víc lidí nakažených klíšťaty.“ Proti encefalitidě se lze nechat očkovat. Letos se to však podařilo pouze těm, kdo sehnali vakcínu, která byla - a dosud je - úzkoprofilovým zbožím. „Vakcíny byl nedostatek všude v Evropě, vyprodala se mnohem dřív než jindy. Ale už v září bude zase v lékárnách,“ říká šéfka distribuční firmy Baxter Helena Balajková s tím, že se látka vyrábí pouze v Rakousku a letos o ni byl větší zájem, než výrobce očekával.

Podle lékařů je dobré jít si pro první dávku vakcíny už na podzim. Proti encefalitidě zajišťuje očkování tříletou ochranu a očkovat se mohou už děti od jednoho roku. „Lidé často zaplatí očkování svým dětem, ale sebe očkovat nenechají. Přitom u dospělých bývá průběh nemoci daleko silnější a každý rok je mezi dospělými i několik smrtelných případů,“ říká lékařka z kliniky infekčních nemocí na Bulovce Helena Ambrožová.

Léky na encefalitidu neexistují, postižený člověk je léčen klidem a podávají se mu léky proti otokům mozku. „Pokud je průběh hodně těžký, může dojít k vážným následkům, pohybovým i mentálním,“ říká lékařka.

U lymské boreliózy je léčba jednodušší, zabírají na ni antibiotika. Pokud má člověk štěstí v neštěstí, nemoc na sebe upozorní červenou zvětšující se skvrnou s bledým středem v místě, kam se parazit přisál. Nejdůležitější je podle lékařů co nejrychleji klíště odstranit a snížit tak riziko nákazy.