Nákaza klíštětem vypadá nevinně

Padesátiletý muž, který tento týden zemřel v ústecké nemocnici na klíšťovou encefalitidu, zřejmě mohl žít. Kdyby přišel k lékaři včas. Problém je v tom, že tato nemoc často vypadá jako obyčejná chřipka: člověk má bolesti hlavy a kloubů nebo zvýšenou teplotu. „Málokoho napadne, že se u něj projevily první příznaky nebezpečné klíšťové encefalitidy,“ říká primářka infekčního oddělení pražské nemocnice na Bulovce Hana Roháčová.

Kdy by měl člověk jít k lékaři?

Nejlépe ihned poté, co na sobě zpozoruje jakoukoli změnu zdravotního stavu. Nejdůležitější je klíště co nejrychleji vyndat. Během následujících dní by lidé měli místo kousnutí a svůj celkový zdravotní stav pečlivě sledovat. Důležité je v tomto případě nic nepodcenit. Příznaky totiž mohou být velmi nenápadné a zdánlivě malicherné. Lidé často mají tendenci prvotní stadium nemoci přechodit. První příznaky se objevují po uplynutí inkubační doby, tedy nejdříve po jednom týdnu od kousnutí.

Jaké jsou příznaky encefalitidy?

Onemocnění má dvě fáze. V první přicházejí typicky chřipkovité příznaky: bolest hlavy nebo kloubů, žaludeční nevolnost či zvýšená teplota. Pak přichází několik dní, kdy tyto příznaky vymizí. Následně buď nemoc skončí, nebo se přehoupne do druhé fáze. V té se u pacientů rozvine zánět mozku, mozkových blan, případně obojí zároveň. Typickými příznaky druhé fáze jsou: silná bolest hlavy, vysoká horečka, zvracení, dvojité vidění nebo ztráta vědomí. Nemoc je přitom zákeřná v tom, že může mít zcela individuální průběh. U někoho se prvotní příznaky vůbec neobjeví a na nemoc se přijde až v její druhé fázi, u někoho zase může mít velmi rychlý průběh.

Čím se projevuje borelióza?

V místě kousnutí nebo jinde na těle se často do dvou týdnů objeví červená skvrna, která může mít v průměru i několik centimetrů. Objevit se vždy nemusí. Později mohou přibýt nejrůznější příznaky neurologického charakteru: zhoršení vidění, bolesti svalů, pálení pokožky nebo třeba nervový tik.

Jak lékař onemocnění zjistí?

Pacienta pošle na krevní odběr, u závažnějších případů se testuje i mozkomíšní mok. U nakaženého se pak prokážou protilátky. Vyšetření však lékař může provést až po uplynutí inkubační doby. Jinak by se protilátky v krvi objevit nemusely. Proto by pacienti na lékaře neměli naléhat, aby jim vyšetření provedl ihned. Nemělo by totiž žádný smysl. Samozřejmě, že po uplynutí inkubační doby mají na vyšetření ze zákona právo.

Dá se odhalit nakažené klíště?

Ano, klíště je možné poslat na speciální pracoviště, kde odborníci provedou jeho rozbor. Ten určí, zda a čím je klíště infikováno. Musím však zdůraznit, že jde pouze o předběžné, spíše informativní vyšetření. Já sama nejsem jeho velkou zastánkyní, protože podle mého názoru prakticky nic neřeší. I kdyby totiž testy prokázaly, že se o infikované klíště skutečně jedná, léčbu může lékař zahájit stejně až po inkubační době.

Kde se rozbory klíšťat provádějí?

Rozbory dělá Státní zdravotní ústav a jiná specializovaná pracoviště. Ceny se přitom často hodně liší. Pohybují se v rozmezí sta až pěti set korun.