Najít pravou lásku je dřina, přijde až po pěti zlomených srdcích

Najít toho pravého partnera na celý život je pěkná dřina a ne každé ženě se to podaří. Není divu, když k panu Božskému vede tak trnitá cesta.

Co vás čeká, než najdete toho pravého: Líbání s 22 muži 6x sex na jednu noc 4x podvedená 5x zlomené srdce 4 dlouhodobé vztahy 6 příšerných rande Dáte kopačky pěti chlapům

Kromě výše uvedeného na ní průměrná žena ještě prožije čtyři dlouhodobé vztahy, přežije šest příšerných rande a dá kopačky pěti chlapům...

"Všichni víme, jak může být těžké najít toho pravého, ale když tohle vidíme a spočítáme si to, jsou to ohromující čísla," komentoval výsledky studie Dean Adams ze společnosti provozující seznamovací portál meeteez.com. Na otázky průzkumu odpovídalo dva tisíce žen.

Každá pátá žena nezůstane ve vztahu s otcem svého dítěte a většina nejdřív žije se dvěma jinými muži, než najde toho pravého. Kromě toho je čtyři partneři podvedou a s jedním se seznámí na internetu.

"Je to dost děsivé čtení a je to vlastně zázrak, že se dva lidi opačného pohlaví vůbec dají dohromady," kroutí hlavou Dean Adams a dodává: "Ale všichni víme, jak je to úžasné, kdy potkáte někoho, s kým okamžitě přeskočí jiskra."

Navíc ženy poznají, jestli je to TEN PRAVÝ do čtyř týdnů od seznámení. A další dobrá zpráva z výsledků studie je, že si většina účastníků našla toho pravého partnera do svých 30 let.

Ovšem na druhé straně celkem 15 procent účastnic zažilo po hrozném rande nebo nevydařeném vztahu od muže stalking, tedy obtěžující sledování.

Muži ale za svou ideální partnerkou musejí "vytrpět" ještě více. Čeká je líbání s třiadvaceti různými dívkami a desetkrát sex na jednu noc. Vedle toho musí být v průměru připraveni šestkrát na zlomení svého srdce.

Britský seznamovací server meetez.com si otevřel účet na Facebooku a doufá, že se na něm dají dohromady ty správné dvojice. Tím, že uživatelé musejí být registrováni na Facebooku, se snižuje riziko falešné identity.

Zeptaly jsme se vás na Facebooku

Na facebookové stránce Ony jsme se zeptaly, kolikrát vám muži zlomili srdce a jestli se blížíte průměru. Tady jsou některé odpovědi:

Blanka: Doufám, že k číslu pět nebudu muset dospět.

Eva P: 1,5 krát...tak ještě tři a půl!

Eva D.: Počítá se, když mi ho jeden zlomil na víckrát? :D V tom případě už bych asi byla na těch 6 či více.

Adéla: Jednou. A už to nikdy žádnému nedovolím.

Eliška: Tak ještě jednou ... ať už je to za mnou.

Paula: Jednou, ale pořádně. A ten po něm, zároveň současný, to měl s ženskou se zlomeným srdcem těžké...

Hana: Jen pětkrát? Bylo to víckrát, ale nechce se mi to počítat.

Erika: Miluju výzkumy. Protože podle nich jsem naprosto divná a liším se od výběrového souboru => aby byl z něčeho průměr, musí být hodnoty nízké i vysoké, ze kterých se pak počítá... tudíž někdo má zlomené srdce 10x, další 1x a poslední 4x = 15/3=? Přeji všem, aby se zlomená srdce co nejdříve zahojila a vy se nesnažili dohnat ztracené body v průměru či neházeli flintu do žita skrz přejezdu přes středovou čáru!

Linda: Mě jednou, v ostatních případech jsem to byla já, kdo lámal srdce

Stáňa: už 5x.. takže kde jsi Ty pravej!!?

Pavlína: dvakrát, ale že bych si to chtěla ješte třikrát zopáknout než "dostanu" svýho pravýho to teda neee, to snad už budu radši sama...