Najděte si sluneční brýle podle barvy i typu obličeje

Hnědé, zlatavé, žíhané a leopardí odstíny sluší více typům žen než kontrastní černé. Jsou neutrální a dobře se kombinují s oblečením.

Kontrastní barvy zase sluší letním a zimním typům. Barevné brýle působí svěže, mladistvě a podle zvoleného tvaru i sportovně. Oživíte jimi tmavé oblečení a elegantnímu stylu dodáte na rozpustilosti.

Brýle podle typu obličeje

Pokud nemáte oválný obličej, kterému sluší jakýkoliv tvar, je výběr správných obrouček velmi důležitý. Dobře tvarované brýle vám totiž vyrovnají i nesouměrnosti.

Kulatý

Sednou vám obroučky hranaté nebo ve tvaru motýla. I ty s výraznější horní obrubou váš obličej zeštíhlí. Máte-li chuť experimentovat, pořiďte si výrazně barevné brýle.

Čtvercový

V tomto případě zvolte oválné rámečky, které vaši tvář zjemní. Dovolit si můžete poměrně velké brýle. Ale pozor na obrovské s ostrými hranami, to už by pro váš obličej nebylo to pravé.

Srdcovitý

Pokud má váš obličej spíše tvar srdcovitý, tedy široké čelo a úzkou bradu, budou vám slušet brýle s oválnými rámečky. Mohou být i větší, extravagantnější, nebo pilotky.