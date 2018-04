Britka vytváří šperky, které slouží jako hračky pro miminka

Už do mládí milovala umění a módu. Proto se přestěhovala z Kanady do Londýna, kde pracovala jako prodavačka ve slavném obchodním domě Harrods. Pak otěhotněla a těšila se na miminko. Místo vytoužené štěstí se ale dočkala nečekané rány. Ihned po porodu se u její dcery projevilo spánkové onemocnění provázené nepravidelnými a rychlými svalovými záškuby.

Emily Sunderland Sutterová se proto rozhodla zůstat doma a nevrátit se na plný úvazek do práce. Přestože onemocnění její dcery nebylo trvalé, traumatická zkušenost ji přiměla k tomu, že chtěla s rodinou trávit maximum času. Začala tedy hledat cesty, jak využít svůj kreativní potenciál.

„Jednoho dne jsem viděla, jak si dítě hraje s náhrdelníkem své matky. To byl ten moment, kdy jsem pochopila, co chci dělat. Přišla jsem domů a pustila se okamžitě do kreslení kolekce náhrdelníků a náramků, které se budou ženám líbit a zároveň utiší jejich děti,“ popsala podnikatelka a nyní už trojnásobná maminka.

Bezpečné žvýkání

Radila se s pediatry a hledala materiály, které by batolata nepoškodila, a přesto by byly dostatečně atraktivní i ve formě šperků. Volba padla na 100% silikon potravinářského typu, za kterého jsou vyráběny například dudlíky.

Značka Nibbling (česky okusování nebo též žužlání - pozn.red), jak svoji firmu Emily Sunderland Sutterová pojmenovala, vedle náramků či náhrdelníků pro maminky vyrábí také šňůrky s klipy na dudlíky, nebo speciální hračky, které jsou vhodné pro prořezávání zoubků.

Všechno výrobky jsou neuvěřitelně barevné a mají různé tvary. Většinou se jedná o korálky či hvězdičky z již zmíněného přírodního silikonu, který pro miminko dostatečně měkký a hlavně bezpečný, protože neobsahuje ftláty, ani těžké kovy. Výhodou těchto šperků je určitě i to, že se mohou snadno vyčistit houbičkou a jarem na nádobí. Některé pak vydrží dokonce i cyklus v myčce na nádobí.