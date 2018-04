ANKETA: Necháváte své děti venku běhat nahé, nebo se bojíte deviantů?

„Jsem pro,“ tvrdí mediální manažerka Vanda Wolfová. „I když si uvědomuji, že hranice, kde končí přirozená dětská nahota a začíná pornografie, zvláště v digitálním věku, je velmi tenká.“

„Přijde mi to přirozené,“ je pro nahotu je také boxer Lukáš Konečný. „Pokud to někomu vadí, hlídejme jeho. Ale pro děti je to normální.“ Souhlasí s ním i gastronomická novinářka Dita Pecháčková: „To nebezpečné cítí rodiče. Děti nevědí, co je stydět se, a takhle se to musí rychle dozvědět. Škoda,“ říká.

Nahotou dětí by naopak s rozumem „šetřili“ moderátor Rey Koranteng i reportér Jiří Hynek. A co vy? Necháváte své děti pobíhat nahé?

Lejla Abbasová, moderátorka

Syna Davida rozhodně nahatého běhat nechávám. Připadá mi úplně zbytečné, aby se pařil v plavkách, navíc ve věku, kdy je ještě nahota přirozená. Něco jiného je ale dávat fotky nahých dětí na sociální sítě. V dnešní době si opravdu nemůžete být jistí, kdo si je stáhne a za jakým účelem. Což se mě naštěstí netýká, protože sama nemám ani Facebook.

Nora Fridrichová, moderátorka

Jsem z nudistické rodiny, čili nahota u nás není problém. Pokud to aspoň trochu jde, dcery nechávám koupat nahé. Není nic krásnějšího než plavání bez plavek! Starší dcera má ovšem momentálně období, kdy se ráda svléká za všech okolností, třeba i na návštěvách nebo v dětském koutku. Jakmile slyším otázku „čí je to nahé dítě?”, automaticky se zvedám. Nahota mých dětí má ale jasné hranice. Nikdy bych například nezveřejnila jejich nahé fotky.

Mirka Čejková, konzultantka

Když byli kluci malí, samozřejmě běhali nazí, a tím pádem byli celí krásně opálení a bylo lehké je umýt. Taky byli čistotní. Bez plenky byli totiž zmatení, kam s tím, a tak se chovali jako velcí chlapi: šli ke stromku nebo na záchod. Pravda je, že ve Spojených státech tahle svoboda skončila.

Čtěte ve čtvrtek Téma Děti naostro rozebírá autorka v Magazínu DNES + TV v čísle ze 30.7., které koupíte na stáncích, nebo čtěte zde.

Byla jsem v šoku, když moje kamarádka, tou dobou už dvacet let žijící v Americe, převlékala v parku na hřišti tričko své dvouleté dceři, protože si ho ušpinila zmrzlinou. Přiletěl nějaký agresivní mravokárce, že dítě je nahé a že se to nesmí (Rachel byla jednu minutu bez vršku plavek či trička, ale s kalhotkami). Kamarádka se na mě podívala a pravila: „To víš, prsa jsou prsa, i když dvouletá, a to je tady tabu.“ A jak jsem pochopila o pár hodin později na pláži, pro mé malé kluky (1 a 2,5 roku) to s jejich výbavičkou platilo taky. Takže v Americe už hezky opálení nebyli a průmysl plenkových kalhotek do vody začal své vítězné tažení.

Rey Koranteng, moderátor

Naše holky vždycky běhaly v plavkách už odmala. Myslím, že nahota je intimní věc a nezáleží na tom, jestli jde o dítě, nebo dospělého. Má se s ní zacházet opatrně a s rozumem.

Bára Nesvadbová, spisovatelka

Dcera byla sama docela stydlivá, takže ona plavky přímo vyžadovala. Já zas mám panickou hrůzu ze spálení, jak jsme obě bledé, takže jsem ji vždycky ještě prosila, ať se koupe v tričku. Jako dítě jsem sama trávila venku celé dny polonahá, ale to už si dneska neumím představit.

Jiří Hynek, reportér

Holky mají plavky a jsou na ně náležitě pyšné . Doba se dost změnila a nechávat děti bez plavek není úplně bezpečné. Jednak kvůli případům nejrůznějších pedofilů a fotografů, ale také proto, že se nahota u dětí na řadě míst ve světě vůbec netoleruje.

Necháváte své děti na veřejnosti běhat nahé? celkem hlasů: 2135