Proč se ženy pouštějí do náhodného sexu, když nezažijí orgasmus?

Vědci z proslulého Kinseyho institutu v Americe zkoumali, jak často dosahují muži a ženy orgasmu při sexu v trvalém partnerství, a porovnávali to s počty orgasmů dosažených při známostech na jednu noc.

Zjistili, že žena má dvakrát větší pravděpodobnost dosažení orgasmu v trvalém než v nahodilém vztahu. To pro někoho, kdo nepoužívá postel jen na spaní, nebude žádnou novinkou. Ženy většinou potřebují delší stimulaci než muži, velkou roli u nich hraje i uvolněnost. "Navíc ke kvalitnímu sexu se i ve vztahu postupně propracováváte," podotýká psycholožka Marta Boučková.



Proč se tedy ženy do podobných dobrodružství pouštějí, když je výsledek nejistý? Mnohé ženy právě proto, že je to dobrodružství, další protože se chtějí cítit žádoucí nebo touží po dotyku. "Pokud je to pro ženu novinka, může být zklamaná, pokud se nedostaví vyvrcholení. Pokud to už párkrát zažila, tak to asi musel být příjemný zážitek, jinak by se do toho asi nepouštěla," myslí si psycholožka.



Morální kocovina

U mužů bývá motivace daleko jednodušší a uspokojení dochází většinou celkem záhy. Dobrý pocit pak přetrvává i po ránu. Tou dobou se mnoho žen cítí mizerně. "Rána nebývají veselá. I když nemám o nic větší důvod mít výčitky než ten kluk, stejně si nemůžu pomoct. S kamarádkama tomu říkáme morální kocovina," svěřila se mi vysokoškolská studentka Klára, která si užívá singl života.

Na ženy se totiž přes veškerou emancipaci hledí jako na tvory z podstaty cudné, projevy vášně a sexuality, stejně jako promiskuita jsou stále doménou mužů. To přiznává i Klára, které se vždy vybaví nehezká slova, jakými by ji asi častovala prababička.



Podle Marty Boučkové je rozdíl i v samotné ženské sexualitě. "Žena někoho pouští do svého nitra, takže pokud to nedopadne úplně dobře, třeba když se partner nezajímá o její uspokojení, tak z toho má nepříjemný pocit," vysvětluje. "Myslím si ale, že podobné pocity do určité míry patří k životu, chrání nás před neuváženými kroky," dodává psycholožka.

Proč jsou ženy vlastně ochotné riskovat nepříjemné pocity, pokud ne rovnou společenský odsudek, když se pustí do milostného dobrodružství? Podle anglických vědců z Durhamské univerzity mohou přispívat i naše geny a evoluce. Je totiž prokázáno, že při známosti na jednu noc snižují muži výrazně své požadavky na partnerku. Nahodilý sex je tak pro ženu možností, jak získat pro své potomky lepší genetický materiál od muže, u kterého by v dlouhodobém horizontu měla nízké šance.

Muži se méně snaží

Vraťme se ale ještě na počátek, tedy k faktu, že pro ženu je daleko těžší prožít orgasmus s cizincem než s partnerem. Čtyřicetiletá manažerka Alice, která se po dlouhodobém vztahu rozhodla být single, potvrzuje ze své zkušenosti, že muži se snaží ženu uspokojit více ve vztahu, kde sex plní určitou pojící funkci. Navíc je to pro něj svým způsobem jednodušší, protože ženu lépe zná, včetně erotogenních zón a nejrůznějších libůstek.

"Přeci jenom je takové divné říct tomu krasavcovi z baru, aby mi mnul ušní lalůček. Co když mu to bude připadat divné a pokazím tím náladu?" uvažuje Alice. Podle ní jí to ale vynahradí vzrušení a projevy vášně, které jí v dlouhodobém vztahu po čase chyběly.



