Nahé barvy můžete skvěle kombinovat a navíc vás omladí

Růžová, oranžová, hnědá, to jsou základy barev, ze kterých byly umíchány ty, kterým se říká nahé. Jsou něžné, úžasně kombinovatelné a nadčasové.



Zapomeňte na obavy že nám, sněhobílým Středoevropankám, nesluší. Není to pravda právě proto, že paleta nabízí nepřeberné množství.



Ani pochybnosti o tom, že silnějším postavám tyhle barvy moc nelichotí, nejsou na místě. Jsou stejně kvalitním „plastickým chirurgem“ jako černá. Možná postavu opticky nezeštíhlí, zato dodají na svěžesti a omladí. A to je přesně to, co v teplých měsících asi nejvíc oceníme.

Pokud jsme vás přesto nepřesvědčili, vyberte si alespoň z doplňků - bot, kabelek, šátků, pásků nebo šperků. Nechte se inspirovat tím, jak to vidí v zahraničí, i tím, co vám nabízí české obchody.